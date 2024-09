Le 30 août 2024, la Cour suprême du Brésil a ordonné la suspension immédiate de la plateforme de médias sociaux X , anciennement connue sous le nom de Twitter, dirigée par Elon Musk. En parallèle, le juge Alexandre de Moraes a également demandé à l'Agence nationale des télécommunications (Anatel) de limiter l'accès à X dans les 24 heures.Il a initialement donné cinq jours à Apple et à Google "", en plus de la supprimer de leurs magasins virtuels, ainsi que des applications permettant l’utilisation de VPN (réseau privé virtuel). Le pays imposera également des amendes journalières de 50 000 réals brésiliens (~8 055 €) aux personnes qui tentent d'accéder à X par l'intermédiaire d'un réseau privé virtuel (VPN).En début de semaine, la Cour suprême du Brésil a confirmé à l'unanimité la décision du juge de bloquer la plateforme de médias sociaux X dans tout le pays. Le soutien plus large des juges met à mal les efforts déployés par M. Musk et ses partisans pour présenter le juge Alexandre de Moraes comme un renégat qui a l'intention de censurer le discours politique.Le panel qui a voté lors d'une session virtuelle était composé de cinq des onze juges, dont M. De Moraes, qui a ordonné que la plateforme soit bloquée pour avoir refusé de nommer un représentant légal local, comme l'exige la loi. X restera suspendu jusqu'à ce qu'il se conforme aux ordres et paie les amendes en souffrance qui dépassaient les 3 millions d'euros. La plateforme s'est heurtée à M. De Moraes en raison de sa réticence à bloquer des utilisateurs.M. De Moraes a également fixé une amende journalière pour les personnes ou les entreprises utilisant des réseaux privés virtuels (VPN) pour accéder à X. Certains experts juridiques ont remis en question les motifs de cette décision et la manière dont elle serait appliquée, notamment le barreau brésilien, qui a déclaré qu'il demanderait à la Cour suprême de réexaminer cette disposition. Toutefois, la majorité des membres du panel a confirmé l'amende imposée aux VPN, un juge s'y opposant à moins qu'il ne soit démontré que les utilisateurs se servent de X pour commettre des délits.Mais les experts juridiques ont noté que les pairs de M. De Moraes ont à plusieurs reprises approuvé ses décisions. Bien que les experts considèrent que ses actions sont légales, elles ont suscité un débat sur la question de savoir si un homme s'est vu accorder trop de pouvoir ou si ses décisions devraient être plus transparentes. La décision de M. De Moraes de soumettre rapidement son ordonnance à l'approbation d'un groupe d'experts a permis d'obtenir "", a déclaré à l'Associated Press Conrado Huebner, expert en droit constitutionnel à l'université de Sao Paulo.Il est normal qu'un juge renvoie de telles affaires à un panel de cinq juges, a déclaré M. Huebner. Dans des cas exceptionnels, le juge peut également renvoyer l'affaire devant l'ensemble des juges pour examen. Si M. De Moraes avait procédé de la sorte, deux juges qui ont remis en question ses décisions par le passé - et qui ont été nommés par l'ancien président de droite Jair Bolsonaro - auraient eu la possibilité de s'opposer au vote ou d'en entraver l'avancement.Le Brésil est l'un des plus grands marchés pour X, avec des dizaines de millions d'utilisateurs. À la suite du blocage de la plateforme, de nombreux utilisateurs brésiliens de X ont déclaré qu'ils se sentaient déconnectés du monde et ont commencé à migrer en masse vers des plateformes alternatives, telles que Bluesky et Threads.Cette décision, prise par le juge de la Cour suprême brésilienne Alexandre de Moraes, a entraîné une augmentation spectaculaire du nombre d’utilisateurs de Bluesky . La plateforme de microblogging décentralisée a gagné un million de nouveaux utilisateurs en seulement trois jours. Le PDG de Bluesky a même déclaré : "".Starlink, le fournisseur d'accès à Internet par satellite de M. Musk, refuse d'appliquer la décision de la justice. M. Musk, qui a lancé des insultes et des accusations contre M. De Moraes, a annoncé la création d'un compte X pour publier les décisions de la justice qui, selon lui, montreraient qu'elles ont violé la loi brésilienne. Le blocage de X a déjà conduit M. De Moraes à geler les actifs financiers brésiliens de Starlink afin de l'obliger à couvrir les amendes de X, au motif que les deux entreprises font partie du même groupe économique. La société affirme avoir plus de 250 000 clients au Brésil.Des experts juridiques se sont interrogés sur la base juridique de cette démarche, et le cabinet d'avocats Veirano de Starlink a déclaré qu'il avait fait appel du gel. Starlink a déclaré à l'autorité de régulation des télécommunications Anatel qu'elle ne bloquerait pas l'accès à X tant que ses comptes financiers ne seraient pas débloqués, a indiqué le bureau des médias d'Anatel.Cela signifie qu'une fermeture de Starlink est probable, même si l'application de la loi sera difficile étant donné que les satellites de la société ne se trouvent pas sur le territoire national, a déclaré Luca Belli, coordinateur du Centre Technologie et Société à la Fondation Getulio Vargas. Il est populaire dans les vastes zones rurales et forestières du Brésil.Le président d'Anatel, Carlos Baigorri, a déclaré qu'il avait transmis la décision de Starlink au juge De Moraes. M. Baigorri a déclaré que la "" pour une entreprise de télécommunications serait la révocation de sa licence. Il a déclaré que si Starlink perdait sa licence et continuait à fournir des services, elle commettrait un crime. Anatel pourrait saisir les équipements des 23 stations terrestres de Starlink au Brésil, qui assurent la qualité de son service Internet.", a déclaré M. Belli, qui est également professeur à l'école de droit de la Fondation Getulio Vargas.Les arguments de Musk, qui se qualifie lui-même d'"", ont trouvé un terrain fertile auprès de la droite politique brésilienne, qui considère les actions de De Moraes comme une persécution politique contre les partisans de Bolsonaro.Sur ordre du Brésil, X a déjà fermé des comptes, notamment ceux de législateurs affiliés au parti de droite de Bolsonaro et de militants d'extrême droite accusés de saper la démocratie brésilienne. En avril, les avocats de X ont envoyé un document à la Cour suprême, indiquant que depuis 2019, la société avait suspendu ou bloqué 226 utilisateurs.Au début du mois, De Moraes a ordonné une enquête sur Musk concernant la diffusion de fake news diffamatoires et une autre enquête sur une éventuelle obstruction, incitation et organisation criminelle. Bolsonaro est également la cible d'une enquête de De Moraes visant à déterminer si l'ancien président a joué un rôle dans l'incitation à une tentative de coup d'État visant à renverser les résultats de l'élection de 2022 qu'il a perdue.Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?