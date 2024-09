L'affaire Pavel Durov, PDG de Telegram, crée des répercussions dans le monde entier. Pavel Durov a été inculpé en France d'un large éventail d'infractions pour n'avoir pas empêché les activités illicites sur Telegram. Parmi les accusations, le PDG de Telegram n'aurait pas pris de mesures pour réduire les utilisations criminelles de Telegram. L’application est accusée de ne pas coopérer avec les forces de l’ordre concernant le trafic de drogue, le contenu sexuel impliquant des mineurs et la fraude.Son inculpation constitue une rare initiative des autorités judiciaires visant à tenir un cadre supérieur du secteur technologique personnellement responsable du comportement des utilisateurs d'une grande plateforme de messagerie. Libéré de sa garde à vue, Pavel Durov s'est vu interdit de quitter le pays et sa caution a été fixée à 5 millions d'euros.Mais en Corée du Sud, l'autorité de régulation des médias a déclaré que l'application de messagerie Telegram s'était conformée à sa demande de retirer certains contenus pornographiques "" de sa plateforme et s'était excusée pour sa réponse aux crimes sexuels numériques. De plus, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) au pouvoir a décidé d'intensifier ses efforts pour prévenir les faux crimes sexuels après cet incident avec la plateforme de messagerie Telegram.De nombreux salons de discussion soupçonnés de créer et de distribuer de faux contenus pornographiques contenant des photos truquées de femmes coréennes ont été découverts récemment sur Telegram, ce qui a conduit la police à ouvrir une enquête préliminaire sur la société Telegram, soupçonnée d'avoir contribué à la commission de faux crimes sexuels.Le représentant de la branche Asie de l'Est de Telegram a envoyé un courriel à la Commission coréenne des normes de communication (KCSC), confirmant que la société avait supprimé 25 éléments d'exploitation sexuelle de sa plateforme, comme l'avait demandé la KCSC, selon la commission. Telegram s'est également excusé pour les erreurs de communication concernant ce problème et a partagé une adresse électronique exclusive pour les communications futures avec l'organisme de surveillance des médias.La KCSC a indiqué qu'elle avait demandé à Telegram d'installer une ligne directe avec les autorités sud-coréennes afin de mieux répondre aux contenus illicites sur la plateforme. "", a déclaré un responsable de la KCSC.Le chef de file du PPP, Choo Kyung-ho, a fait cette annonce lors d'un séminaire à l'Assemblée nationale, indiquant que le parti allait former un groupe de travail pour s'attaquer aux faux crimes sexuels, car la question concerne plusieurs commissions permanentes du Parlement. Cette décision fait suite à la découverte récente sur Telegram de nombreux salons de discussion soupçonnés de créer et de distribuer du matériel pornographique falsifié avec des photos trafiquées de femmes ordinaires et de membres féminins des forces armées, dont la plupart des victimes et des auteurs sont des adolescents.Le PPP prévoit de réunir des législateurs et des experts de différentes commissions, y compris les commissions judiciaire et de l'éducation, afin d'évaluer en profondeur la situation actuelle et de proposer des contre-mesures, a-t-il ajouté. Le parti au pouvoir prépare également un projet de loi visant à étendre le champ d'application des "", qui ne s'appliquent actuellement qu'à l'exploitation sexuelle des mineurs, aux crimes contre les adultes.Pensez-vous que ces actions de Telegram sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?