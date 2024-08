Grâce à Telegram, trouve facilement un job lucratif pour faire du trafic de drogues, du blanchiment d'argent, transporter des immigrés clandestins, ou encore devient espion ou saboteur

0 0

Oui enfin bon ça n'a pas grand sens. La corruption peut s'estimer mais tant que rien de catastrophique n'est arrivé pour les corrupteurs et les corrompus tout va bien. Peut-être pour ça que la Hollande est mieux placée que nous alors que c'est bien la que la corruption de la drogue s'est introduite en premier, quitte à en faire un des seuls pays du monde ou on peut se faire arrêter avec un kilo de cocaïne en zone internationale à l'aéroport et pouvoir repartir libre. Certains diront que c'est le progressisme Hollandais j'en suis pas convaincu...Idem pour l'Australie, pays ou j'aimerais personnellement pas devoir voter tant la pourriture s'est fixée à un haut niveau de l'appareil d'état.On fait tout un foin depuis des années du modèle nordique mais il faut aussi bien comprendre qu'il y a autant de magouille la haut que chez nous. Ils sont juste plus éduqués à "faire semblant", comme les allemands en somme.Plus généralement on recule sur ce qu'on appelle corruption. Il n'y a pas beaucoup de politique en France qui ne sont pas des parjures au regard de ce qu'on attendait d'un homme politique en 1950. Sarkozy n'aurait jamais pu faire passer le référendum sur la construction européenne en réunissant le Sénat et le Parlement après le non des Français au référendum dans la France de 1940/1950 sans passer pour le dernier des traitres. Les années 1970 et les magouilles de Mitterand nous ont précipités vers la politique spectacle permanente.Le scandale du fonds Marianne aurait fait sauter plus d'un gouvernement il y a 50 ans. Aujourd'hui Marlène Schiappa et la clique des Macronistes s'arrangent pour qu'elle montre son gros cul dans playboy et l'affaire est dans le sac. Ca n'étonne ni ne gène ne personne que Marlène se moque plus ou moins ouvertement des sénateurs qui lui posent des questions, on peut désormais minauder au Sénat. Par contre celui qui dit que la guerre en Ukraine à assez duré est un troll russe. Mais c'est bien pour toute ces raisons que ces enfoirax veulent surveiller ce qu'on se dit et ce qu'il se dit sur eux !On a aussi ici une petite police Ukrainienne et de la pensée pure ici qui se reconnaitra. Petite police qui ne reconnaitra jamais qu'elle s'est fait embrigader dans un conflit imaginé et pensé par l'aile mondialiste et dont les Français sont une fois de plus victimes et otages ^^