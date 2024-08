Telegram, le service de messagerie dont le patron a été arrêté en France, refuse de participer aux programmes internationaux visant à détecter et à supprimer les contenus pédopornographiques en ligne

Récemment, le fondateur et PDG de Telegram, Pavel Durov, a été arrêté par la police française à l’aéroport du Bourget, au nord de Paris . Cette arrestation fait suite à un mandat d’arrêt pour des infractions liées à l’application de messagerie populaire, qui compte plus de 950 millions d'utilisateurs inscrits. Le milliardaire Pavel Durov est placé en détention pour l'instant.L’enquête porte apparemment sur un manque de modération, avec des accusations selon lesquelles Durov n’aurait pas pris de mesures pour réduire les utilisations criminelles de Telegram. L’application est accusée de ne pas coopérer avec les forces de l’ordre concernant le trafic de drogue, le contenu sexuel impliquant des mineurs et la fraude. Telegram a précédemment nié tout manque de modération suffisante.Toutefois, des rapports récents ont montré que le service de messagerie Telegram refuse de participer aux programmes internationaux visant à détecter et à supprimer les contenus pédopornographiques en ligne. L'application n'est membre ni du(NCMEC) ni de l'(IWF), qui collaborent avec la plupart des plateformes en ligne pour repérer, signaler et supprimer ce type de matériel.Telegram affirme qu'elle modère de manière proactive les contenus préjudiciables sur sa plateforme, y compris les contenus pédopornographiques. La société insiste sur le fait que sa modération est "". Toutefois, contrairement à tous les autres réseaux sociaux, Telegram ne participe pas à des programmes tels que la CyberTipline du NCMEC, qui compte plus de 1 600 entreprises Internet inscrites.Les entreprises basées aux États-Unis sont légalement tenues de s'inscrire, mais 16 % des entreprises participantes ne sont pas basées aux États-Unis. Telegram est basé à Dubaï, où vit M. Durov.La grande majorité des signalements d'abus sexuels sur des enfants proviennent des géants de la technologie et des réseaux sociaux, notamment Facebook, Google, Instagram, TikTok, Twitter (X), Snapchat et WhatsApp. Le NCMEC aurait demandé à plusieurs reprises à Telegram de s'associer à la lutte contre les contenus pédopornographiques, mais que la société a ignoré ses demandes.Telegram refuse également de travailler avec l'Internet Watch Foundation, l'équivalent britannique du NCMEC. Un porte-parole de l'IWF a déclaré : "En n'étant pas membre actif de l'IWF ou du NCMEC, Telegram n'est pas en mesure de trouver, de supprimer ou de bloquer de manière proactive les images d'abus sexuels d'enfants confirmées qui sont classées et ajoutées aux listes compilées par les organismes de bienfaisance. L'IWF a déclaré que l'entreprise supprimait le CSAM une fois le matériel confirmé, mais qu'elle était plus lente et moins réactive aux demandes quotidiennes.Telegram ne fait pas non plus partie du programme TakeItDown, qui vise à supprimer le porno de vengeance. Snap, Facebook, Instagram, Threads, TikTok, Pornhub et OnlyFans sont tous membres de ce programme qui utilise une liste de hachage pour rechercher des images et des vidéos sur leurs plateformes publiques ou non chiffrées.Une autre norme à laquelle Telegram ne se conforme pas de manière habituelle est celle des rapports de transparence. Tous les six mois, les réseaux sociaux publient une liste de tous les contenus retirés à la suite de demandes de la police. La plupart des autres réseaux sociaux, y compris les applications de Meta, Snapchat et TikTok, publient leurs rapports en ligne, avec les années précédentes dans une bibliothèque à laquelle on peut se référer. Telegram n'a pas de site web de ce type et ne dispose que d'un canal sur l'application, sans bibliothèque de rapports de transparence. Il décrit également son approche des rapports de transparence comme étant "".: NCMEC, IWFPensez-vous que ces rapports sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?