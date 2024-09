The oppressive regime in Brazil is so afraid of the people learning the truth that they will bankrupt anyone who tries https://t.co/VgYPRJMXJv — Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2024

Le 30 août 2024, la Cour suprême du Brésil a ordonné la suspension immédiate de la plateforme de médias sociaux X , anciennement connue sous le nom de Twitter, dirigée par Elon Musk. En parallèle, le juge Alexandre de Moraes a également demandé à l'Agence nationale des télécommunications (Anatel) de limiter l'accès à X dans les 24 heures. Il a initialement donné cinq jours à Apple et à Google "", en plus de la supprimer de leurs magasins virtuels, ainsi que des applications permettant l’utilisation de VPN (réseau privé virtuel).Le pays imposera également des amendes journalières aux personnes qui tentent d'accéder à X par l'intermédiaire d'un réseau privé virtuel (VPN). La Cour suprême du Brésil vient de confirmer cette sanction. Elle a annoncé que toute personne utilisant un VPN pour accéder à X se verrait infliger une amende pouvant aller jusqu'à 8 000 euros par jour.Elon Musk a réagi sur X en qualifiant les dirigeants du pays de "". Le propriétaire de la plateforme de médias sociaux a publié ses réflexions sur la nouvelle après qu'elle a été révélée au public. "", a-t-il écrit.En début de semaine, le juge de la Cour suprême brésilienne Alexandre de Moraes a averti Musk que X pourrait être bloqué au Brésil si un représentant légal n'était pas nommé dans les 24 heures. L'interdiction a été suivie d'effet, la décision étant qu'elle restera en vigueur jusqu'à ce que la plateforme nomme un nouveau représentant légal dans l'entreprise - et paie les amendes qu'elle doit pour avoir enfreint les lois brésiliennes.L'annonce de cette décision n'est pas surprenante en raison de la querelle entre X et les dirigeants brésiliens. Le 17 août, X a fermé son bureau de représentation brésilien suite aux menaces de De Moraes de poursuivre les représentants locaux pour ne pas avoir respecté les ordres de blocage des utilisateurs. Avant cela, la Cour suprême du pays avait déjà ordonné le blocage d'un certain nombre de comptes X dans le cadre des efforts déployés par le Brésil pour mettre fin à la diffusion en ligne de fausses informations concernant le gouvernement du pays.En avril, Musk a menacé de ne pas suivre une décision de justice interdisant certains comptes X et s'est élevé contre la "" du pays. Cela a incité le procureur général du Brésil, Jorge Messias, à partager une déclaration en faveur d'une meilleure réglementation des plateformes de médias sociaux. "", a-t-il écrit. "Elon Musk, de son côté, envisage de restreindre ses déplacements sur fond d'examen de la plateforme X et d'arrestation du PDG de Telegram. Récemment, Elon Musk a déclaré dans un message sur X : "Quel est votre avis sur cette affaire ?