Le 30 août 2024, la Cour suprême du Brésil a ordonné la suspension immédiate de la plateforme de médias sociaux X dirigée par Elon Musk, et anciennement connue sous le nom de Twitter. Cette décision fait suite à un conflit prolongé entre Musk et le juge Alexandre de Moraes concernant la nomination d’un représentant légal au Brésil et la gestion des contenus sur la plateforme.En parallèle, le juge Alexandre de Moraes a également demandé à l'Agence nationale des télécommunications (Anatel) de limiter l'accès à X dans les 24 heures . Il a initialement donné cinq jours à Apple et à Google « d’adopter des obstacles pour rendre l’utilisation de l’application X impossible par les systèmes iOS et Android », en plus de la supprimer de leurs magasins virtuels, ainsi que des applications permettant l’utilisation de VPN (« réseau privé virtuel »).Le pays imposera également des amendes journalières de 50 000 réals brésiliens (~8 055 € ou ~8 900 $) aux personnes qui tentent d'accéder à X par l'intermédiaire d'un réseau privé virtuel (VPN). Le litige a débuté en avril, lorsque le juge a ordonné la suspension de dizaines de comptes X pour avoir prétendument diffusé de la désinformation.Après le conflit juridique entre X, anciennement Twitter, et le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, qui a abouti à la décision de Musk de mettre fin aux activités de X au Brésil, Moraes a donné un délai à X pour nommer un nouveau représentant légal dans le pays, délai auquel la plateforme sociale a répondu qu'elle ne se conformerait pas et qui a expiré à 19h07 ET le vendredi 30 août. Après l'expiration du délai, M. Moares a ordonné à l'Agence nationale des télécommunications du Brésil de bloquer dans les 24 heures l'accès à X dans tout le pays et de transmettre l'ordre à plus de 20 000 fournisseurs d'accès Internet (FAI) opérant dans le pays.Cette mesure drastique s'accompagne d'une amende journalière de 50 000 R$ (8 900 $) pour les personnes et les entreprises qui tentent de contourner l'interdiction en utilisant des VPN. Selon certaines informations, M. Moares a sommé Apple et Google de « mettre en œuvre des barrières technologiques pour empêcher l'utilisation de l'application X par les utilisateurs des systèmes iOS et Android », ce qui pourrait expliquer les difficultés rencontrées par les utilisateurs brésiliens lorsqu'ils tentent de télécharger des VPN à partir de l'App Store.Malgré les amendes potentielles, avec plus de 16 millions d'utilisateurs brésiliens sur X, un grand nombre d'entre eux ont recouru à l'utilisation de services VPN pour continuer à accéder à la plateforme, ce qui a conduit à une augmentation significative de la demande pour ces outils. L'équipe de recherche de VpnMentor a suivi de près cette augmentation de la demande, notant une augmentation de 469 % dès le premier jour, quelques heures après le blocage, et atteignant 1600 % le jour suivant, le 31 août.Les utilisateurs brésiliens de X semblent également migrer vers d'autres plateformes, comme Bluesky, le rival de X, qui a fait état d'un million de nouveaux utilisateurs le jour du blocage et qui est également numéro un du classement des applications iPhone gratuites dans le pays, devançant même Thread de Meta.La situation de X au Brésil met en lumière l'équilibre des pouvoirs entre les géants de la technologie et les organismes gouvernementaux, soulignant la nécessité d'une réglementation claire et d'une obligation de rendre des comptes. L'influence qu'une seule entité peut avoir sur le discours public et les décisions gouvernementales souligne la nécessité de lignes directrices bien définies. En outre, l'utilisation croissante de VPN pour contourner la censure renforce l'importance de la culture numérique et de mesures de cybersécurité solides. Il est essentiel d'investir dans des outils qui promeuvent la liberté de l'internet, protègent la vie privée en ligne et garantissent l'accès aux contenus restreints dans l'environnement numérique d'aujourd'hui.L'équipe de recherche de VpnMentor a identifié et documenté plusieurs cas d'augmentation de la demande de VPN liée à des manifestations, à des interdictions de médias sociaux et à un accès limité à des applications ou des sites Web spécifiques.Dans un cas récent, suite à la décision de Nicolas Maduro d'interdire le X au Venezuela pendant 10 jours, VpnMentor a observé un pic de 150 % dans la demande de VPN dans le pays. C'est un excellent exemple d'individus qui utilisent les VPN pour contourner les restrictions imposées par le gouvernement et protéger leur vie privée en ligne.Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous cette initiative des utilisateurs brésiliens de X crédible ou pertinente ?