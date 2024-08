Telegram Messenger, communément appelé Telegram, est un service de messagerie instantanée (IM) multiplateforme basé sur le cloud. Il permet aux utilisateurs d'échanger des messages, de partager des médias et des fichiers, et de tenir des appels vocaux ou vidéo privés ou de groupe, ainsi que des livestreams publics. Il est disponible pour Android, iOS, Windows, macOS, Linux et les navigateurs web. Telegram offre également un chiffrement de bout en bout dans les appels vocaux et vidéo, ainsi que dans les chats privés optionnels, que Telegram appelle Secret Chats. Le PDG de Telegram, Pavel Durov, a récemment été arrêté par la police française à l’aéroport du Bourget , au nord de Paris. Cette arrestation fait suite à un mandat d’arrêt pour des infractions liées à l’application de messagerie populaire. L’enquête porte sur un manque de modération, avec des accusations selon lesquelles Durov n’aurait pas pris de mesures pour réduire les utilisations criminelles de Telegram. L’application est accusée de ne pas coopérer avec les forces de l’ordre concernant le trafic de drogue, le contenu sexuel impliquant des mineurs et la fraude.Si le PDG de Telegram fait l'objet de poursuites pénales en France, l'entreprise qu'il a fondée pourrait également avoir maille à partir avec l'Union européenne. Des fonctionnaires européens cherchent à savoir si la plateforme a menti sur le nombre de ses utilisateurs pour éviter d'être réglementée par la loi sur les services numériques (DSA).Le Centre commun de recherche, un service de la Commission européenne, l'organe exécutif de l'UE, mène une enquête technique pour tenter de déterminer le nombre réel d'utilisateurs de Telegram dans l'Union. Des fonctionnaires discuteraiennt également de la question avec Telegram. "", a déclaré Thomas Regnier, porte-parole de la Commission européenne pour les questions numériques.Au début de l'année, Telegram a affirmé avoir 41 millions d'utilisateurs dans l'Union européenne. Alors qu'elle était censée fournir un chiffre actualisé ce mois-ci, elle s'est contentée de dire qu'elle avait "". Les autorités affirment que le fait que Telegram n'ait pas divulgué le nombre réel d'utilisateurs constitue en soi une violation de la loi sur la protection des données, alors qu'elles pensent que l'enquête révélera que plus de 45 millions de résidents l'utilisent.Ce chiffre est important, car les services qui comptent plus de 45 millions d'utilisateurs (10 % de la population de l'UE) sont qualifiés de "". Celles-ci sont soumises à des règles plus strictes dans le cadre de la loi sur la protection des données, dont les violations peuvent entraîner une amende pouvant aller jusqu'à 6 % du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Les plateformes ainsi désignées doivent respecter des normes plus strictes en matière de conformité et de modération des contenus, et partager leurs données avec la Commission européenne. L'audit par des tiers est également un facteur à prendre en compte.Telegram serait sur le point de franchir le cap du milliard d'utilisateurs au total. En dehors de la Chine, la base d'utilisateurs est "", a déclaré M. Durov au début de l'année.Dans le cadre d'une enquête en cours, les procureurs français ont officiellement inculpé M. Durov. Il est notamment accusé de "et de "" sur Telegram, un service de messagerie chiffrée.Pensez-vous que cette enquête de l'UE est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?