Alléguant des violations du premier amendement sur la liberté d'expression, TikTok et sa société mère chinoise ByteDance ont intenté une action en justice devant un tribunal fédéral afin de bloquer une nouvelle loi qui forcerait la vente ou l'interdiction à l'échelle nationale de l'application populaire de vidéos de courte durée. La loi "", indique la pétition.L'action en justice de TikTok, qui conteste la loi pour des raisons constitutionnelles, fait également état d'obstacles commerciaux, techniques et juridiques, ainsi que de l'opposition de Pékin. La cession est "", surtout dans un délai de 270 jours, affirme la pétition. Selon la pétition, le gouvernement chinois "".", a déclaré l'entreprise dans sa pétition.TikTok a déposé une requête auprès d'une cour d'appel fédérale à Washington, D.C. Elle cherche à obtenir une ordonnance empêchant les États-Unis d'appliquer la loi, qui a été signée par le président Joe Biden il y a moins de deux semaines et qui a été adoptée à une écrasante majorité par le Congrès. Joe Biden pourrait repousser de trois mois l'échéance de janvier.En adoptant la loi "", les législateurs ont invoqué des problèmes de sécurité nationale liés à la propriété chinoise de TikTok, alléguant que TikTok pourrait divulguer des données sensibles sur les Américains ou utiliser l'application pour diffuser de la propagande.", a déclaré dans un communiqué le président républicain de la commission spéciale de la Chambre des représentants sur le Parti communiste chinois, John Moolenaar (Michigan). "".TikTok affirme qu'il ne lui a jamais été demandé de fournir des données d'utilisateurs américains au gouvernement chinois et qu'il ne le ferait pas si on le lui demandait. ByteDance a déclaré qu'elle ne vendrait pas ses activités aux États-Unis.Les précédentes tentatives visant à restreindre TikTok aux États-Unis ont été rejetées par les tribunaux. Si ByteDance ne vend pas TikTok, la loi interdirait aux magasins d'applications et aux services d'hébergement web de mettre le service à la disposition des Américains. "", a déclaré le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, dans une vidéo de TikTok en avril. "Les experts juridiques estiment que cette bataille juridique aux enjeux considérables se déroulera devant les tribunaux dans les mois à venir et qu'elle atteindra probablement la Cour suprême. Selon Carl Tobias, professeur de droit à l'université de Richmond, l'issue de cette affaire n'est pas claire. "", a-t-il déclaré.Bien que la loi mette en cause la liberté d'expression, "", a déclaré Justin "Gus" Hurwitz, maître de conférences et directeur académique du Centre pour la technologie, l'innovation et la concurrence à la faculté de droit de l'université Penn Carey. "", a ajouté M. Hurwitz. "Les groupes de défense de la liberté d'expression ont apporté leur soutien à TikTok. "", a déclaré Jameel Jaffer, directeur exécutif du Knight First Amendment Institute de l'université de Columbia, dans un communiqué.Pensez-vous que cette plainte est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur la suite de cette affaire ?