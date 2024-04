Elon Musk s'oppose également à la mesure visant à bannir TikTok

In my opinion, TikTok should not be banned in the USA, even though such a ban may benefit the 𝕏 platform.



Doing so would be contrary to freedom of speech and expression. It is not what America stands for. — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2024

Le succès d’un défi juridique n’est pas garanti

Conclusion

Mercredi, le président Joe Biden a promulgué un projet de loi sur la sécurité nationale qui obligerait TikTok à être vendu par son propriétaire, ByteDance, sous peine d'être interdit aux États-Unis. Quelques minutes plus tard, le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a réagi en publiant une vidéo sur la plateforme, déclarant que « rassurez-vous, nous n'allons nulle part ».« Ne vous méprenez pas, il s'agit d'une interdiction, d'une interdiction de TikTok et d'une interdiction de vous et de votre voix », déclare Chew dans la vidéo. « Les politiciens peuvent dire le contraire. Mais ne vous y trompez pas. »La loi signée par Biden donne à ByteDance neuf mois pour vendre TikTok, avec une possibilité de prolongation de trois mois si la vente est en cours. Elle empêcherait également ByteDance de contrôler l'algorithme de TikTok, qui a contribué à la montée en flèche de la popularité de l'application. Dans sa vidéo, Chew laisse entendre que la liberté d'expression sera l'argument de l'entreprise contre l'interdiction, affirmant que l'adoption du projet de loi est « un moment décevant, mais qui n'a pas besoin d'être déterminant ».« C'est en fait ironique parce que la liberté d'expression sur TikTok reflète les mêmes valeurs américaines qui font des États-Unis un phare de la liberté », poursuit-il. « TikTok donne aux Américains de tous les jours un moyen puissant d'être vus et entendus. À cette fin, Chew cherche également à rassurer les utilisateurs sur le fait que l'application ne va pas disparaître de sitôt et à les inciter à s'exprimer publiquement sur l'importance que TikTok revêt pour eux :« Vous pourrez toujours profiter de TikTok comme vous l'avez toujours fait. En fait, si vous avez une histoire sur l'impact de TikTok sur votre vie, nous serions ravis que vous la partagiez afin de montrer exactement ce pour quoi nous nous battons », déclare-t-il.La législation étant désormais en vigueur, ce n'est plus qu'une question de temps avant que TikTok n'intente un procès pour l'arrêter, et le compte à rebours a officiellement commencé. En attendant, ByteDance a jusqu'au 24 janvier 2025 pour trouver un acquéreur, sous peine de voir l'application effacée des utilisateurs américains, à moins qu'un tribunal n'en décide autrement.« Nous sommes confiants et nous continuerons à nous battre pour vos droits devant les tribunaux », déclare Chew dans la vidéo. « Les faits et la Constitution sont de notre côté et nous espérons l'emporter ».Les utilisateurs de TikTok ont exprimé leur déception et leur inquiétude face à la promulgation du projet de loi.« Nous devons accepter TikTok parce qu'il permet à des personnes ayant des points de vue différents de discuter et de diffuser leurs opinions sur le monde », a déclaré Wyatt Head, 29 ans, au China Daily sur Times Square à New York. « Lorsque je parle sur TikTok, (les gens) peuvent me voir partout dans le monde. C'est incroyable. »Rami Hosni, 31 ans, un autre utilisateur, a également qualifié la législation d'inconstitutionnelle. « Le contenu est le même partout. ... Si vous interdisez TikTok, vous devez interdire Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat - tous. »Hosni a déclaré que quelques membres du Congrès américain avaient qualifié d'inappropriés certains contenus diffusés sur TikTok. « On peut cacher ces contenus, mais on ne peut pas interdire toute l'application. Les gens l'apprécient. ... Il n'y a rien de dangereux », a-t-il déclaré, ajoutant que les créateurs de contenu perdraient des revenus en cas de vente forcée ou d'interdiction. « Il y a tellement de gens qui gagnent leur vie sur TikTok ».Lucia Perez, 20 ans, a déclaré que la plateforme de partage de vidéos était utile et ne devrait pas être interdite. « TikTok est une plateforme très utile parce qu'elle est rapide. Si vous voulez chercher quelque chose, c'est comme des vidéos rapides et courtes », a-t-elle déclaré. Perez a déclaré que lorsqu'elle n'était pas occupée, elle passait trois à quatre heures sur TikTok chaque jour. « Les gens perdraient leur emploi, ce serait terrible. ... Beaucoup de gens en vivent. Je veux dire, j'espère que (l'interdiction) ne se produira pas ».Le PDG de Tesla, Elon Musk, s'est également opposé à la mesure visant à interdire l'application aux États-Unis. « À mon avis, TikTok ne devrait pas être interdite aux États-Unis, même si une telle interdiction peut profiter à la plateforme X. Cela serait contraire à la liberté de parole et d'expression. Cela irait à l'encontre de la liberté de parole et d'expression. Ce n'est pas ce que l'Amérique représente », a-t-il écrit sur son compte X.Les critiques de cette potentielle interdiction soutiennent qu’elle viole les droits du Premier Amendement des utilisateurs de TikTok, qui garantit la liberté d’expression. En effet, TikTok a déjà remporté des victoires juridiques en contestant d'autres lois américaines visant à interdire l'application sur la base du premier amendement. En décembre dernier, un juge fédéral a bloqué la première interdiction de TikTok à l'échelle de l'État du Montana, estimant que la loi violait probablement le premier amendement. Une tentative de l'administration Trump de forcer ByteDance à vendre TikTok sous peine d'interdiction a également été jugée inconstitutionnelle par les tribunaux fédéraux sur la base du premier amendement.Cependant, le succès d’un défi juridique n’est pas garanti, car les tribunaux pourraient donner la priorité aux préoccupations de sécurité nationale sur les droits à la libre expression.Dans un communiqué publié peu après que le président américain Joe Biden a signé mercredi la loi adoptée mardi par le Sénat américain, TikTok a qualifié la mesure « d'anticonstitutionnelle ».« Nous la contesterons devant les tribunaux. Nous pensons que les faits et la loi sont clairement de notre côté, et nous finirons par l'emporter. Le fait est que nous avons investi des milliards de dollars pour assurer la sécurité des données américaines et préserver notre plateforme de toute influence ou manipulation extérieure », indique le communiqué.« Cette interdiction dévasterait 7 millions d'entreprises et réduirait au silence 170 millions d'Américains. Alors que nous continuons à contester cette interdiction inconstitutionnelle, nous continuerons à investir et à innover pour que TikTok reste un espace où les Américains de tous horizons peuvent venir en toute sécurité partager leurs expériences, trouver de la joie et être inspirés », ajoute le communiqué.En mars, la Chambre des représentants a adopté une version antérieure du projet de loi sur le désinvestissement ou l'interdiction, avec un délai de vente de six mois. Le président de la Chambre, Mike Johnson, a accéléré le processus en l'associant à la loi sur l'aide d'urgence à l'Ukraine, à Israël et à Taïwan (en ajoutant l'interdiction de TikTok pour gagner le soutien des politiciens du parti Républicain).Les efforts pour arracher TikTok au contrôle de ByteDance, basé à Pékin, remontent à l'administration Trump. De nombreux législateurs américains, tant démocrates que républicains, craignent que, ByteDance étant une société chinoise, la République populaire de Chine ne cherche à utiliser TikTok pour espionner les Américains ou forcer l'application à diffuser de la propagande en faveur de la Chine. TikTok a nié à plusieurs reprises que les autorités chinoises aient demandé l'accès à ses données et affirme qu'elle rejetterait toute demande de ce type si elle était formulée.Les défenseurs de la liberté d’expression, tels que l’American Civil Liberties Union, ont exprimé leur inquiétude quant à l’impact d’une telle interdiction sur l’accès du public à une plateforme devenue une source centrale de partage d’informations6. La question centrale reste de savoir si la législation interfère avec le contenu global du discours sur TikTok, car les restrictions basées sur le contenu sont soumises à un niveau de contrôle plus élevé6.Alors que TikTok se prépare à contester cette loi en justice, l’issue de cette bataille juridique reste incertaine, posant des questions fondamentales sur la balance entre la sécurité nationale et la liberté d’expression dans l’ère numérique.Source : TikTokPensez-vous que l’interdiction de TikTok aux États-Unis viole les droits du Premier Amendement des utilisateurs ?Quelle est, selon vous, la priorité : la sécurité nationale ou la liberté d’expression en ligne ?Croyez-vous que TikTok a pris des mesures adéquates pour protéger les données des utilisateurs américains ?Comment évaluez-vous l’impact potentiel d’une interdiction de TikTok sur les entreprises et les utilisateurs américains ?Devrions-nous revoir notre approche de la régulation des plateformes numériques pour trouver un équilibre entre sécurité et liberté d’expression ?