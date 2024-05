TikTok dans la tourmente: le Sénat Américain emboîte le pas à l'Inde

TikTok se bat depuis plusieurs années pour conserver sa place sur le marché américain

Une étude technique réalisée en collaboration avec l'Institut de Transparence Algorithmique et AI Forensics, utilisant des comptes automatisés, a révélé qu'après 5 à 6 heures d'utilisation de TikTok, près de la moitié des vidéos étaient liées à la santé mentale et pouvaient potentiellement être nocives, soit environ 10 fois plus que pour les comptes sans cet intérêt. Ce phénomène, appelé « effet trou de lapin », s'est manifesté encore plus rapidement lorsque des chercheurs ont examiné manuellement les vidéos liées à la santé mentale suggérées à des comptes « marionnettes » imitant des utilisateurs de 13 ans au Kenya, aux Philippines et aux États-Unis.À l'heure actuelle, environ 31 % des parents sont favorables à l'interdiction de l'application, tandis que près de la moitié estiment que cela augmenterait la sécurité générale de leurs enfants. De plus, 25 % des parents ont désigné TikTok comme l'une des applications les plus risquées pour les jeunes dans le monde des médias sociaux, en réponse à une enquête visant à déterminer la plateforme de médias sociaux la plus dangereuse pour les enfants de moins de 18 ans.Le modèle économique de TikTok est critiqué pour son caractère intrinsèquement abusif, privilégiant l'engagement des utilisateurs afin de collecter davantage de données. Ces pratiques, combinées à un système de recommandation de contenus et à une collecte de données invasifs, représentent un danger pour les jeunes en amplifiant les contenus dépressifs et suicidaires. Deux rapports publiés par Amnesty International aujourd'hui mettent en lumière ces risques. Les jeunes qui consomment des contenus liés à la santé mentale sur TikTok sont susceptibles d'être entraînés dans des « trous de lapin » de contenus potentiellement dangereux, y compris des vidéos qui romantiquent ou encouragent la dépression, l'automutilation et le suicide.Une autre étude publiée par l'Ofcom, l'autorité de régulation des télécommunications du Royaume-Uni, met en lumière une augmentation constante du nombre d'enfants âgés de 5 à 7 ans utilisant les médias sociaux, notamment TikTok. Les données montrent que l'utilisation des plateformes telles que TikTok, WhatsApp et Instagram par ce groupe vulnérable a augmenté de 5 % en un an seulement. Le régulateur a exprimé des inquiétudes quant à l'application par les parents des règles de ces plateformes, qui semble diminuer. Ces chiffres sont perçus comme une « sonnette d'alarme » pour l'industrie, les incitant à redoubler d'efforts pour protéger les enfants.L'augmentation significative de l'utilisation de TikTok par les enfants de 5 à 7 ans suscite des préoccupations croissantes parmi les régulateurs britanniques, comme le souligne la dernière étude de l'Ofcom. Cette recherche offre un aperçu du paysage actuel de l'utilisation des technologies par les enfants et les jeunes en ligne, mettant en lumière leur communication en ligne, leurs activités de divertissement en ligne, ainsi que les efforts déployés pour les sensibiliser à la sécurité en ligne, y compris l'implication des parents. Les conclusions de l'étude soulignent une tendance alarmante.Le Sénat américain a donné son approbation à un projet de loi visant à interdire TikTok à moins qu'elle ne se détache de sa société mère chinoise. TikTok a vivement réagi, déclarant que cette législation porterait atteinte aux droits à la liberté d'expression de 170 millions d'Américains. Le président Joe Biden devrait signer le projet de loi, bien que des contestations devant les tribunaux soient attendues. La proposition donne à ByteDance, la société mère chinoise, neuf mois pour vendre la plateforme. Elle a été incluse dans un ensemble plus large de 95 milliards de dollars comprenant une aide à l'Ukraine et à Israël.Le vote a été largement approuvé par le Sénat et la Chambre des représentants, les deux partis affirmant que TikTok représentait une menace pour la sécurité nationale en raison de son potentiel d'espionnage et de manipulation par le gouvernement chinois. Cette décision intervient peu de temps après que le Congrès a réautorisé un programme controversé autorisant la surveillance des communications des citoyens américains sans mandat judiciaire. TikTok a maintenu qu'elle n'avait jamais partagé les données des utilisateurs américains avec le gouvernement chinois et prévoit de contester juridiquement la constitutionnalité de la loi.En juin 2020, les utilisateurs indiens de TikTok ont été contraints de renoncer à l'application populaire , propriété de la société chinoise ByteDance. Cette décision est intervenue après que New Delhi eut brusquement interdit l'application, ainsi que des dizaines d'autres applications chinoises, à la suite d'un affrontement militaire le long de la frontière entre l'Inde et la Chine. La perte de vingt soldats indiens et de quatre soldats chinois dans cet incident a entraîné une détérioration des relations entre les deux géants asiatiques. Le gouvernement indien a invoqué des préoccupations relatives à la vie privée et a déclaré que les applications chinoises représentaient une menace pour la souveraineté et la sécurité de l'Inde.Le ministère indien de l'Électronique et des Technologies de l'Information a ordonné l'interdiction de TikTok ainsi que de 58 autres applications chinoises, invoquant un comportement malveillant en matière de collecte de données de ses citoyens :« Des inquiétudes ont été exprimées concernant la sécurité des données et la protection de la vie privée des 130 crores d'Indiens. Il a été observé récemment que ces préoccupations menaçaient également la souveraineté et la sécurité de notre pays. Le ministère des Technologies de l'information a reçu de nombreuses plaintes de diverses sources, notamment plusieurs rapports faisant état d'une utilisation abusive de certaines applications mobiles disponibles sur les plateformes Android et iOS, qui ont volé et transmis subrepticement des données d'utilisateurs de manière non autorisée à des serveurs situés en dehors de l'Inde. La compilation, l'extraction et le profilage de ces données par des éléments hostiles à la sécurité nationale et à la défense de l'Inde, qui finissent par porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité de l'Inde, sont une question très profonde et immédiate qui nécessite des mesures d'urgence ».ByteDance et TikTok ont investi 7 millions de dollars en lobbying et en publicité pour contrer toute éventuelle interdiction aux États-Unis. ByteDance, le géant chinois derrière TikTok, aurait consacré plus de 2 millions de dollars au lobbying pour contrecarrer les efforts américains visant à forcer la vente ou l'interdiction de TikTok. Cette dépense visait à contrer le projet de loi du Congrès américain, qui exigerait la vente de TikTok à une entité locale, sous peine de bannissement du marché américain, où l'application compte plus de 170 millions d'utilisateurs. De son côté, TikTok aurait dépensé jusqu'à 4,5 millions de dollars cette année pour une campagne publicitaire télévisée et numérique visant à contrer la législation qui pourrait interdire l'application.TikTok lutte depuis plusieurs années pour maintenir sa présence sur le marché américain, notamment sous la présidence de Donald Trump, et ces problèmes se sont intensifiés ces derniers mois. En parallèle, TikTok a lancé une campagne publicitaire d'envergure, investissant plus de 4,5 millions de dollars dans des publicités télévisées et numériques. Cette campagne avait pour objectif principal de s'opposer aux mesures législatives proposées menaçant la présence de TikTok aux États-Unis. Cette initiative témoigne des efforts de lobbying de TikTok auprès du Congrès et du bureau exécutif du président américain Joe Biden.Un porte-parole de TikTok a souligné que ces dépenses considérables visaient à informer les décideurs politiques des répercussions potentielles des mesures législatives sur l'ensemble de ses 170 millions d'utilisateurs américains. TikTok s'engage activement dans des activités de lobbying pour garantir un accès durable à sa plateforme aux Américains. La Chine a exprimé son opposition à toute interdiction potentielle de TikTok, la qualifiant d'« acte d'intimidation » qui se retournerait contre les États-Unis. Les critiques ont également souligné le traitement des plateformes de médias sociaux en Chine, où de nombreuses plateformes occidentales sont censurées ou interdites.En plus de ses efforts de lobbying internes, ByteDance a fait appel à des consultants externes pour renforcer ses efforts de représentation, notamment en engageant des lobbyistes chevronnés et en dépensant des sommes importantes en lobbying. TikTok a promis de poursuivre en justice le gouvernement des États-Unis suite à la signature par le président Joe Biden d’une législation qui pourrait interdire l’application sur le territoire américain.Si les recours juridiques ne parviennent pas à changer la situation, ByteDance envisage de fermer TikTok plutôt que de la vendre . Les algorithmes essentiels au fonctionnement de TikTok sont considérés comme cruciaux pour les opérations globales de ByteDance, ce qui rend improbable la vente de l'application avec ces algorithmes. Bien que TikTok représente une petite partie des revenus totaux de ByteDance et de ses utilisateurs actifs quotidiens, la société mère préférerait fermer l'application aux États-Unis plutôt que de la vendre à un acheteur américain potentiel.ByteDance a affirmé dans un communiqué publié sur Toutiao, une plateforme de médias qu'elle possède, qu'elle n'avait pas l'intention de vendre TikTok. Cette déclaration faisait suite à un article de The Information indiquant que ByteDance envisageait des scénarios de vente des activités américaines de TikTok sans l'algorithme de recommandation de vidéos. Bien que ByteDance ne divulgue pas publiquement ses performances financières, elle génère principalement ses revenus en Chine, notamment grâce à des applications telles que Douyin.Les États-Unis ont représenté environ 25 % du chiffre d'affaires global de TikTok l'année dernière. Les revenus de ByteDance ont augmenté de 80 milliards de dollars en 2022 à près de 120 milliards de dollars en 2023, selon deux sources. En outre, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens de TikTok aux États-Unis ne représente que 5 % du nombre total d'utilisateurs actifs quotidiens de ByteDance dans le monde.Les parents américains affirment qu'une interdiction de TikTok rendrait l'environnement en ligne plus sûr pour les enfants, selon une étude récente. Cette interdiction est au centre de l'attention alors que le président Biden a approuvé le projet de loi, donnant à TikTok neuf mois pour se séparer de sa société mère chinoise ou quitter le marché américain. Près de 170 millions d'Américains, dont plus de 50 millions ont moins de 15 ans, utilisent TikTok quotidiennement, soulevant des préoccupations quant à leur vie privée, leur sécurité et leur santé mentale. Les parents réclament des mesures plus strictes pour protéger les enfants en ligne, avec une majorité soutenant une interdiction de TikTok. Ils soulignent les contenus inappropriés et influents sur TikTok, demandant des protections législatives renforcées et un meilleur contrôle parental.Environ 90 % des parents interrogés veulent empêcher les plateformes de médias sociaux d'obtenir des données personnelles des enfants. TikTok et Snapchat sont considérés comme les applications les plus dangereuses pour les mineurs, alimentant l'appel à leur interdiction.Source : Security[.]org Dans quelle mesure l'interdiction de TikTok pourrait-elle réellement améliorer la sécurité en ligne des enfants, étant donné qu'ils pourraient simplement se tourner vers d'autres plateformes sociales présentant des risques similaires ?Quels sont les autres moyens efficaces de protéger les enfants en ligne, en dehors de l'interdiction de TikTok ? Cette interdiction est-elle une solution proportionnée par rapport aux autres mesures possibles ?Quels sont les rôles respectifs des parents, des éducateurs et des gouvernements dans la protection des enfants en ligne, et comment peuvent-ils collaborer pour atteindre cet objectif sans restreindre excessivement l'accès à Internet ?