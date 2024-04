D'une certaine manière, il pourrait donner un aperçu de ce qui se profile à l'horizon aux États-Unis

En Inde, la suppression de TikTok n'a pas fait l'unanimité

TikTok revêt une importance culturelle similaire aux États-Unis

Dans les mois qui ont suivi la suppression de TikTok, Google a lancé YouTube Shorts et Instagram a déployé sa fonctionnalité Reels

Si TikTok est interdit aux États-Unis, le paysage américain des médias sociaux pourrait suivre une voie similaire à celle de l'Inde

Conclusion

En juin 2020, les utilisateurs indiens de TikTok ont dû dire adieu à l’application populaire, exploitée par la société chinoise ByteDance. New Delhi avait soudainement interdit l’application, ainsi que des dizaines d’autres applications chinoises, à la suite d’un affrontement militaire le long de la frontière entre l’Inde et la Chine. Vingt soldats indiens et quatre soldats chinois ont été tués, et les relations entre les deux géants asiatiques ont atteint un nouveau creux. Le gouvernement indien a invoqué des préoccupations liées à la vie privée et a déclaré que les applications chinoises représentaient une menace pour la souveraineté et la sécurité de l’Inde.Le ministère indien de l'Électronique et des TIC a ordonné d'interdire TikTok ainsi que 58 autres applications chinoises, évoquant un comportement malveillant quant à la collecte des données de ses citoyens :« Des inquiétudes ont fait rage sur des aspects liés à la sécurité des données et à la protection de la vie privée de 130 crores indiens [ndlr. un crore désigne dix millions]. Il a été noté récemment que ces préoccupations menaçaient également la souveraineté et la sécurité de notre pays. Le ministère des Technologies de l'information a reçu de nombreuses plaintes de diverses sources, notamment plusieurs rapports faisant état d'une utilisation abusive de certaines applications mobiles disponibles sur les plateformes Android et iOS qui ont volé et transmis subrepticement des données d'utilisateurs de manière non autorisée à des serveurs qui ont des emplacements en dehors de l'Inde. La compilation de ces données, leur extraction et leur profilage par des éléments hostiles à la sécurité nationale et à la défense de l'Inde, qui finissent par empiéter sur la souveraineté et l'intégrité de l'Inde, est une question très profonde et immédiate qui nécessite des mesures d'urgence ».Cette mesure a largement bénéficié d’un soutien généralisé en Inde, où des manifestants appelaient déjà au boycott des produits chinois depuis la confrontation meurtrière dans la région frontalière reculée du Karakoram. « Il y avait un mouvement en faveur de cela, et le récit populaire était le suivant : comment pouvons-nous permettre aux entreprises chinoises de faire des affaires en Inde alors que nous sommes au milieu d’un affrontement militaire ? », a déclaré Nikhil Pahwa, expert en politique numérique et fondateur du site web MediaNama. Quelques mois avant l’interdiction, l’Inde avait également restreint les investissements des entreprises chinoises.Du jour au lendemain, TikTok a disparu. Mais les comptes et les vidéos du TikTok indien sont toujours en ligne, figés dans le temps, alors que l'application venait d'émerger comme un géant culturel.Le 24 avril, le président Joe Biden a signé un projet de loi qui pourrait interdire TikTok aux États-Unis, ouvrant ainsi un nouveau chapitre après des années de menaces et d'échecs législatifs. La loi exige que la société propriétaire de TikTok, Bytedance, vende sa participation dans l'application dans les neuf prochains mois, avec un délai de grâce supplémentaire de trois mois, sous peine d'interdiction potentielle dans le pays. Bytedance affirme qu'elle n'a pas l'intention de vendre la plateforme de médias sociaux et s'est engagée à contester la législation devant les tribunaux.L'interdiction d'une application massive de médias sociaux serait un moment sans précédent dans l'histoire de la technologie américaine, bien que la bataille judiciaire qui s'annonce laisse actuellement le sort de TikTok incertain. Mais l'expérience indienne montre ce qui peut arriver lorsqu'un grand pays efface TikTok des smartphones de ses citoyens. L'Inde n'est pas le seul pays à avoir pris cette mesure : en novembre 2023, le Népal a également annoncé sa décision d'interdire TikTok et le Pakistan a mis en œuvre un certain nombre d'interdictions temporaires depuis 2020. Alors que les 150 millions d'utilisateurs américains de l'application parcourent des vidéos dans l'incertitude, l'histoire de l'interdiction de TikTok en Inde montre que les utilisateurs s'adaptent rapidement, mais aussi que lorsque TikTok meurt, c'est une grande partie de sa culture qui meurt avec elle.Sucharita Tyagi, critique de cinéma basée à Mumbai, avait augmenté son compte à 11 000 followers lorsque TikTok a été fermé, certaines de ses vidéos atteignant des millions de vues. « TikTok était énorme. Les gens se réunissaient dans tout le pays, dansaient, montaient des sketches, racontaient comment ils géraient leur ferme dans leur petite ville dans les collines", explique Tyagi. « Un grand nombre de personnes ont soudain bénéficié d'une exposition qui leur avait toujours été refusée, mais qui était désormais possible ».L'application a été un phénomène particulier en raison de la manière dont son algorithme a donné des opportunités aux utilisateurs indiens ruraux, qui ont pu trouver un public et même atteindre un statut de célébrité qui n'était pas possible sur d'autres applications.« Elle a démocratisé la réaction au contenu pour la première fois », explique Prasanto K Roy, écrivain et analyste spécialisé dans les technologies et basé à New Delhi. « Nous avons commencé à voir un grand nombre de personnes très rurales, situées assez bas dans l'échelle socio-économique, qui n'auraient jamais rêvé d'être suivies ou de gagner de l'argent grâce à elles. Et l'algorithme de découverte de TikTok permettait aux utilisateurs qui le souhaitaient d'y accéder. Il n'y avait rien de comparable en termes de vidéos hyperlocales ».Comme en Inde, des communautés de niche prospèrent et un nombre incalculable de petits créateurs et d'entreprises gagnent leur vie grâce à l'application. C'est un type de succès qui est moins répandu sur les autres plateformes de médias sociaux. Instagram, par exemple, est généralement plus adapté à la consommation de contenus provenant de comptes très suivis, tandis que TikTok encourage davantage les utilisateurs réguliers à publier.Lorsque TikTok a été mis hors ligne en Inde, le gouvernement a interdit 58 autres applications chinoises, y compris certaines qui gagnent aujourd'hui en popularité aux États-Unis, comme l'application de shopping de mode Shein. Au fil des ans, l'Inde a interdit plus d'une centaine d'autres applications chinoises, mais des négociations ont récemment permis de remettre en ligne une version indienne de Shein.La même chose pourrait se produire aux États-Unis. La nouvelle loi crée un précédent et un mécanisme permettant au gouvernement américain de se débarrasser d'autres applications chinoises. Les préoccupations en matière de protection de la vie privée et de sécurité nationale exprimées par les responsables politiques au sujet de TikTok pourraient s'appliquer à une multitude d'autres entreprises.Et lorsqu'une application populaire est supprimée, d'autres peuvent tenter de combler le vide. « Dès que TikTok a été interdite, une opportunité de plusieurs milliards de dollars s'est présentée », explique Nikhil Pahwa. « De nombreuses start-ups indiennes se sont lancées ou ont pivoté pour combler le vide ».Pendant des mois, la presse technologique indienne a été inondée d'informations sur ces nouvelles entreprises indiennes de médias sociaux à la mode, portant les noms de Chingari, Moj et MX Taka Tak. Certaines ont connu un succès initial, attirant d'anciennes stars de TikTok sur leurs plateformes et obtenant des investissements et même un soutien gouvernemental. Le marché social indien s'en est trouvé divisé, les nouvelles applications se battant pour dominer le marché, mais cette ruée vers l'or post-TikTok n'a pas duré longtemps.En août 2020, Instagram a lancé un flux de vidéos courtes appelé Reels, quelques mois seulement après l'interdiction de TikTok. YouTube lui a emboîté le pas en lançant Shorts, sa propre fonctionnalité copiée de TikTok, un mois plus tard. Instagram et YouTube étaient déjà bien implantés en Inde, et les nouvelles start-ups n'avaient aucune chance.« Les alternatives à TikTok ont fait couler beaucoup d'encre, mais la plupart d'entre elles se sont évanouies à long terme », explique Prateek Waghre, directeur exécutif de l'Internet Freedom Foundation, un groupe de défense indien des droits numériques. « En fin de compte, c'est probablement Instagram qui en a le plus profité ».Quatre ans après l'interdiction, Instagram et YouTube se sont déjà imposés comme des lieux de prédilection pour les vidéos courtes. Même LinkedIn expérimente un flux vidéo de type TikTok.Les concurrents de l'application ont prouvé qu'ils n'avaient pas besoin de recréer la culture de TikTok pour réussir. Il est possible, voire probable, que le contenu hyperlocal et de niche de l'Amérique disparaisse, comme ce fut le cas en Inde. En fait, les ramifications culturelles sur les États-Unis seraient bien plus importantes. Selon le Pew Research Center, près d'un tiers des Américains âgés de 18 à 29 ans s'informent sur TikTok.Les États-Unis comptent moins d'utilisateurs de TikTok que l'Inde, qui en comptait 200 millions à ses débuts, mais l'Inde compte 1,4 milliard d'habitants. TikTok compterait 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis, soit plus de la moitié de la population du pays.« Lorsque l'Inde a interdit TikTok, l'application n'était pas le mastodonte qu'elle est aujourd'hui », explique Tyagi. « Elle s'est transformée en une révolution culturelle au cours des dernières années. Je pense que l'interdire aujourd'hui en Amérique aurait un impact beaucoup plus important. »Ce qui est déjà différent, c'est la réponse de TikTok. L'entreprise a promis de mener une bataille juridique contre la nouvelle loi du gouvernement américain, une bataille qui pourrait aller jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. TikTok aurait pu lancer une action en justice similaire contre l'interdiction de l'Inde, mais a choisi de ne pas le faire.« Les entreprises chinoises ont de bonnes raisons d'hésiter à s'adresser aux tribunaux indiens contre le gouvernement indien », déclare Roy. « Je ne pense pas qu'elles les trouveraient très sympathiques ».Bien que certains créateurs de contenu aient regretté la perte de TikTok, beaucoup ont migré vers d’autres plateformes comme Instagram. Winnie Sangma, par exemple, a rejoint Instagram et compte désormais 15 000 abonnés. Rajib Dutta, un utilisateur fréquent de TikTok, a également basculé vers Instagram après l’interdiction.Source : Washington PostQuelle plateforme de vidéos courtes utilisez-vous maintenant à la place de TikTok ? Est-ce que vous préférez YouTube Shorts, Instagram Reels ou une autre application ?Pensez-vous que l’interdiction de TikTok était justifiée ? Quelles étaient les principales préoccupations du gouvernement indien ?Comment cela a-t-il affecté, selon-vous, les créateurs de contenu et les utilisateurs en Inde ? Cela pourrait-il se répercuter aux États-Unis ?Avez-vous remarqué un changement dans le type de contenu que vous consommez depuis les réactions des politiques ?Croyez-vous que d’autres pays devraient également interdire TikTok ou d’autres applications chinoises ? Quels sont les avantages et les inconvénients d’une telle mesure ?Quelles alternatives à TikTok sont populaires dans votre pays ? Y a-t-il des applications locales qui ont gagné en popularité depuis l’interdiction ?