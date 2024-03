Bankman-Fried, 32 ans, risque de passer des décennies derrière les barreaux après qu'un jury l'a reconnu coupable, le 2 novembre, de sept chefs d'accusation de fraude et de complot liés à l'effondrement de FTX en novembre 2022. Les procureurs ont qualifié cette affaire de l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire des États-Unis.Sam Bankman-Fried ne voulait pas faire de mal aux clients de la bourse de crypto-monnaies FTX qu'il a fondée, a déclaré l'avocat de l'ancien prodige milliardaire lors de son audience de détermination de la peine, cherchant à éloigner son client de fraudeurs notoires tels que Bernie Madoff. "", a déclaré l'avocat de la défense Marc Mukasey lors de l'audience, en plaidant la clémence pour Sam Bankman-Fried, qu'il a décrit comme un "" qui a travaillé dur pour que les clients récupèrent leur argent après l'effondrement inattendu de FTX.", a déclaré M. Mukasey au juge de district Lewis Kaplan, qui déterminera la peine à l'issue d'une audience qui pourrait durer des heures. "".Signe potentiellement inquiétant pour Bankman-Fried, le juge Kaplan a conclu que l'accusé avait menti à la barre des témoins lors de son procès l'année dernière en déclarant qu'il ne savait pas que son fonds spéculatif avait dépensé les dépôts des clients de FTX. M. Kaplan a également déclaré qu'il avait constaté que les clients de FTX avaient perdu 8 milliards de dollars, que les investisseurs en actions de FTX avaient perdu 1,7 milliard de dollars et que les prêteurs du fonds spéculatif Alameda Research fondé par Bankman-Fried avaient perdu 1,3 milliard de dollars, rejetant ainsi l'argument de Bankman-Fried selon lequel les clients seraient intégralement remboursés dans le cadre de la procédure de faillite.", a déclaré M. Kaplan. "".L'audience marque la dernière étape de la chute de Bankman-Fried, qui est passé du statut de richissime entrepreneur en crypto-monnaies et de grand donateur politique à celui de plus grand trophée à ce jour dans le cadre de la répression par les autorités américaines des malversations sur les marchés des actifs numériques. Bankman-Fried a promis de faire appel de sa condamnation et de sa peine. Il encourt une peine maximale de 110 ans de prison, mais il est probable qu'il sera condamné à une peine moins lourde. Les procureurs demandent une peine d'emprisonnement de 40 à 50 ans.", a écrit le bureau du procureur de Manhattan, qui a inculpé M. Bankman-Fried en décembre 2022, dans une note d'information sur la peine datée du 15 mars.Mukasey a fait valoir qu'une peine inférieure à 5 ans et demi serait appropriée.Plusieurs clients de FTX ont écrit à M. Kaplan pour lui faire part de leur consternation quant au fait qu'ils seront indemnisés sur la base de la valeur de leur crypto-monnaie au moment de la faillite de FTX, plutôt que sur la base des niveaux plus élevés auxquels ces actifs s'échangent actuellement.L'un de ces clients, Sunil Kavuri, résidant à Londres, a déclaré lors de la condamnation de M. Bankman-Fried qu'il avait perdu de l'argent qu'il souhaitait consacrer à la maison familiale et à l'éducation de ses enfants. "", a déclaré M. Kavuri.Bankman-Fried est détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn depuis août 2023, date à laquelle Kaplan a révoqué sa caution après avoir constaté qu'il avait probablement falsifié des témoins au moins deux reprises. Vêtu d'un t-shirt de prison à manches courtes, Bankman-Fried a été conduit dans la salle d'audience par des membres de l'U.S. Marshals Service avant le début de l'audience. Ses parents, Joseph Bankman et Barbara Fried, professeurs de droit à l'université de Stanford, étaient arrivés plus tôt au tribunal fédéral.: Le juge de district américain à Manhattan, Lewis KaplanQuel est votre avis sur cette affaire ?