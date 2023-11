Pris d'amnésie ?

Le jury a rendu son verdict après moins de cinq heures de délibérations. Cela conclut une superbe chute pour l’ancien milliardaire de 31 ans et l’un des visages les plus connus de l’industrie de la cryptographie. Bankman-Fried a été arrêté l'année dernière après la faillite de sa société, FTX. Il risque désormais des décennies de prison. Sa condamnation a été fixée au 28 mars de l'année prochaine.Selon l’accusation, Bankman-Fried a menti aux investisseurs et aux prêteurs de FTX et de sa société sœur, le fonds spéculatif Alameda Research, qui détenait les fonds des clients de FTX sur un compte bancaire. Au lieu de protéger ces fonds, comme il l’avait promis publiquement, il les a utilisés pour rembourser les créanciers d’Alameda, acheter des biens immobiliers et faire des investissements et des dons politiques.Quand FTX a sombré dans la faillite, Alameda devait 8 milliards de dollars à FTX, laissant environ un million de clients dans l’incertitude quant au recouvrement de leurs fonds. « Il a pris l’argent. Il savait que c’était mal. Il l’a fait quand même, parce qu’il pensait être plus intelligent et meilleur que les autres. Il s'était persuadé qu’il pouvait se sortir de ce pétrin », a déclaré l’assistant du procureur américain Nicolas Roos dans son réquisitoire.Bankman-Fried a plaidé non coupable, affirmant qu’il avait commis des erreurs, mais qu’il avait agi de bonne foi. Il a même pris le risque de témoigner à la barre, espérant convaincre les jurés que le gouvernement n’avait pas prouvé qu’il avait agi avec une intention criminelle.Face aux questions du procureur fédéral Danielle Sassoon, Bankman-Fried a adopté une stratégie de défense basée sur l’amnésie sélective. Il a répété à plusieurs reprises qu’il ne se souvenait pas des détails de ce qu’il avait fait et dit lorsqu’il dirigeait FTX. Il a répondu « Je ne suis pas sûr » ou « Je ne me souviens pas » à de nombreuses questions, selon les rapports des médias présents au procès.Le New York Times indique qu'il l'a fait a plus de 100 reprises : « Sam Bankman-Fried a affirmé devant le tribunal plus de 100 fois lundi qu'il ne se souvenait pas des aspects de son prétendu vol de 10 milliards de dollars auprès des utilisateurs de FTX – mais a admis que son fonds spéculatif avait pu « emprunter » une fortune à sa bourse crypto ».Sassoon a présenté aux jurés une multitude de tweets, d’emails et d’extraits de podcasts révélant que le diplômé du MIT avait en fait dit des dizaines de choses dont il prétendait ne pas se souvenir. Elle a notamment mis en évidence les incohérences entre ses déclarations publiques et la façon dont il gérait son empire crypto avant qu’il ne s’effondre spectaculairement en novembre.Bankman-Fried a « insisté sur le fait qu’il ne se souvenait pas de grand-chose de ce qu’il avait dit publiquement » et « a ajouté qu’il n’était pas impliqué de manière significative dans le fonds spéculatif qu’il avait fondé, Alameda Research ».Il a également nié à plusieurs reprises se souvenir de ce qu'il avait dit en privé. Il a par exemple déclaré qu'il ne se souvenait pas d'avoir qualifié certains membres de la communauté crypto de « stupides enfoirés » et a avoué à un journaliste que sa pression publique en faveur d'une surveillance gouvernementale n'était « que des relations publiques ».Sassoon a également interrogé Bankman-Fried sur la relation entre FTX et Alameda Research, le fonds spéculatif qu’il a fondé et dont il possédait 90 % des parts. Elle a démontré que Alameda disposait d’une ligne de crédit illimitée sur FTX, ce qui lui permettait de retirer des milliards de dollars qu’il ne possédait pas et d’influencer les prix des cryptomonnaies à son avantage. Après beaucoup d’insistance, Bankman-Fried a finalement confirmé cet aspect du vaste dossier de fraude et de conspiration des procureurs en disant « Je ne le nie pas ». Mais il a semblé revenir sur cet aveu quelques heures plus tard, en disant « Je ne suis pas sûr » lorsqu’on lui a demandé si Alameda était autorisé à dépasser les limites normales d’empruntBankman-Fried a également tenté de minimiser son implication dans les activités de trading d’Alameda, en disant qu’il n’était pas « impliqué » dans le trading au sens strict du terme en répondant « Cela dépend de ce que vous entendez par trading ». Sassoon lui a alors montré plusieurs exemples où Bankman-Fried ordonnait à ses subordonnés de faire des transactions sur Alameda« Il y a eu un mauvais jugement », a dit son avocat principal Mark Cohen, présentant le portrait d’un mathématicien passionné qui a été dépassé par la croissance rapide de ses entreprises. « Cela ne constitue pas un crime ».Mais le dossier s’est retourné contre lui dès le début, après que trois de ses anciens amis proches et collègues, dont son ex-petite amie Caroline Ellison, ont plaidé coupable et accepté de témoigner contre lui dans l’espoir de réduire leurs propres peines. Ils doivent être condamnés ultérieurement.Ils ont présenté des preuves que la société de trading de cryptomonnaies de Bankman-Fried, Alameda Research, recevait des dépôts au nom des clients de FTX dès les débuts de la bourse, lorsque les banques traditionnelles refusaient de lui ouvrir un compte.Le témoignage de Caroline Ellison, PDG d’Alameda Research et ancienne petite amie de Bankman-Fried, « s’est démarqué », déclare Jordan Estes, ancien procureur américain et associé du cabinet d’avocats Kramer Levin. Ellison a décrit Bankman-Fried comme étant imprudent, énergique et calculateur*; elle a décrit au jury ses diverses tromperies, la conservation minutieuse de son image publique et sa boussole morale mal calibrée. Ellison a pleuré à la barre lorsqu'elle a rappelé son « état de terreur », sa culpabilité à propos des fonds volés et son sentiment de soulagement lorsque FTX a commencé à s'effondrer.« Sam Bankman-Fried a perpétré l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire américaine – un stratagème de plusieurs milliards de dollars destiné à faire de lui le roi de la cryptographie », a déclaré l'avocat américain Damian Williams dans un communiqué après le verdict. « Cette affaire a toujours porté sur le mensonge, la tricherie et le vol, et nous n'avons aucune patience pour cela », a-t-il ajouté.Après le verdict, l'avocat de Bankman-Fried, Mark Cohen, a déclaré : « Nous respectons la décision du jury. Mais nous sommes très déçus du résultat ». « M. Bankman-Fried clame son innocence et continuera de lutter vigoureusement contre les accusations portées contre lui », a-t-il ajouté.La défense a tenté de faire valoir que Bankman-Fried avait agi comme le ferait tout homme d’affaires rationnel, dans des conditions de marché difficiles, et qu’il n’avait jamais eu l’intention de frauder qui que ce soit.Le ministère américain de la Justice, selon Estes, considère la condamnation de Bankman-Fried comme une « victoire marquante », en tant que premier scalp d'une figure publique de grande envergure de la crypto.Bien qu'il ait été accusé de fraude à l'ancienne, Bankman-Fried était une royauté de la cryptographie, ce qui confère à sa condamnation une importance symbolique, explique Estes. Le DOJ, dit-elle, a envoyé « un message à l’industrie de la cryptographie selon lequel la fraude et les agissements ne doivent pas être tolérés ». Une enquête sur un autre membre de l’élite de la cryptographie, Changpeng Zhao, PDG de Binance, la plus grande bourse de cryptographie au monde, serait en cours.Dans les cercles crypto, le procès de Bankman-Fried a été considéré comme un « embarras galactique », un spectacle secondaire dont le résultat aurait peu d’effet sur les perspectives ou la trajectoire des entreprises crypto restantes, mais a jeté un nuage noir sur l’industrie et a attiré un torrent de critiques peu flatteuses de la presse.Le procès a été suivi de près par les régulateurs, les investisseurs et la communauté du crypto pour ses implications pour le secteur dans son ensemble, qui n’a pas réussi à se remettre du tumulte du marché de l’année dernière. Il a été considéré comme un symbole des problèmes du secteur, que les principaux régulateurs aux États-Unis ont décrit comme infesté de criminalité. Pour mémoire, en 2021, le DOJ a annoncé la formation d'une équipe spécialisée dans l'application des crypto-monnaies pour « s'attaquer aux enquêtes complexes et aux poursuites concernant les utilisations criminelles abusives de la crypto-monnaie », a-t-il indiqué. Mais jusqu'à présent, l'agence avait obtenu peu de condamnations historiques.Source : décision de justice