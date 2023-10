Sam Bankman-Fried, fondateur de la bourse de cryptomonnaies FTX, reconnaît devant le tribunal que des clients ont été lésés, mais nie toute fraude

Devant le tribunal fédéral de Manhattan, l'ancien golden boy de la crypto-monnaie a nié avoir escroqué qui que ce soit. Bankman-Fried, 31 ans, a reconnu certains échecs, affirmant qu'il avait commis des erreurs, petites et grandes, mais il a également contesté le témoignage de quatre anciens cadres supérieurs qui l'ont rendu responsable de l'effondrement de ses entreprises l'année dernière, lorsqu'une ruée de clients a retiré leur argent, révélant que des milliards de dollars manquaient à l'appel.", a-t-il déclaré. "", a déclaré Bankman-Fried. Interrogé par son avocat, Mark Cohen, sur le fait qu'il ait escroqué quelqu'un ou pris des fonds de clients, Bankman-Fried a répondu : "".La plupart du temps sans émotion à la barre des témoins, Bankman-Fried, qui pourrait être condamné à des dizaines d'années de prison s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, a déclaré : "".Au fil de la journée, les témoignages se sont concentrés sur ce qui s'est passé lorsque les entreprises de Bankman-Fried se sont enfoncées dans les dettes, alors même qu'il dépensait des centaines de millions de dollars en marketing, notamment dans une publicité pour le Super Bowl 2022 mettant en scène l'humoriste Larry David, dans un partenariat avec le quarterback Tom Brady et dans une société qui l'a mis en relation avec des célébrités.Bankman-Fried s'est dit "très surpris" lorsqu'il a appris, en octobre 2022, qu'Alameda avait une dette de 8 milliards de dollars dont il ignorait l'existence, ce qui signifie que la dette totale de l'entreprise s'élevait à environ 10 milliards de dollars.Son avocat Cohen a déclaré qu'il pensait pouvoir terminer l'interrogatoire de son client lundi. Un procureur a déclaré que le contre-interrogatoire durerait jusqu'à mardi. Il est peu probable que le jury soit saisi de l'affaire avant la fin de la semaine prochaine au plus tôt.L'entrepreneur californien a plaidé non coupable des accusations de complot qui pèsent sur lui, l'accusant d'avoir détourné des milliards de dollars auprès de clients et d'investisseurs pour réaliser des investissements risqués, acheter des logements de luxe, se lancer dans une campagne de publicité en fanfare et faire des dons importants à des partis politiques et à des œuvres de bienfaisance.Son témoignage est devenu la pièce maîtresse d'une défense qui a tenté de faire comprendre que Bankman-Fried n'avait aucune intention criminelle dans les actions que les procureurs disent être directement responsables de l'effondrement, en novembre dernier, des entreprises que Bankman-Fried a commencé à créer en 2017 et qu'il a finalement dirigées depuis les Bahamas.Bankman-Fried a déclaré au jury que lorsqu'il a lancé sa première entreprise, Alameda Research, il ne savait "". "", a-t-il déclaré. Il s'est décrit comme "", mais a expliqué qu'il était devenu accidentellement le visage de FTX lorsque plusieurs entretiens "".Il a déclaré avoir témoigné trois fois devant le Congrès pour persuader les législateurs de créer des réglementations sur les cryptomonnaies qui permettraient de commercialiser des produits directement auprès des Américains. Les demandes d'entretien devenant de plus en plus nombreuses, "", a-t-il déclaré. "".Son avocat a montré aux jurés une photo de Bankman-Fried en compagnie de la chanteuse Katy Perry, de l'actrice Kate Hudson et d'autres personnes lors du Super Bowl 2022 à Los Angeles. Son client a expliqué qu'il s'était rendu au match parce qu'il "" et qu'il s'était retrouvé dans la loge avec les célébrités lorsque celles-ci l'ont vu et l'ont "" à entrer.La majeure partie du témoignage de Bankman-Fried s'est concentrée sur la croissance explosive et l'effondrement de FTX, un échange de crypto-monnaies, et d'Alameda, mais Cohen s'est parfois égaré en posant des questions sur la vie personnelle et les bizarreries de son client, y compris son penchant pour le port de vêtements décontractés et pour se laisser pousser les cheveux.Bankman-Fried s'est rendu responsable de la rupture de sa relation amoureuse avec Caroline Ellison, directrice générale d'Alameda, en déclarant : "". "", a-t-il déclaré. Il a néanmoins fait de Ellison la responsable de l'effondrement de son entreprise, affirmant qu'elle n'avait pas suivi ses instructions pendant plus d'un an pour créer une couverture destinée à protéger Alameda. Il a déclaré qu'il avait envisagé de fermer la société à un moment donné parce qu'"".Lorsqu'on a montré au jury une photo de Bankman-Fried avec un jeu de cartes, il a expliqué qu'il l'utilisait pour satisfaire son besoin de "" - une habitude datant de ses années d'université qui s'est tellement développée qu'il a dit qu'il épuisait un jeu de cartes en une semaine. Depuis, il s'est tourné vers les "".Bankman-Fried, qui portait un costume et une cravate à l'audience et avait les cheveux courts, a déclaré qu'il portait souvent des shorts et des T-shirts parce qu'il les trouvait confortables. Quant aux longs cheveux épars qu'il portait jusqu'à il y a quelques semaines, il a déclaré : "JAvant que Bankman-Fried ne témoigne vendredi, le juge Lewis A. Kaplan a principalement mis fin aux projets de ses avocats visant à démontrer que Bankman-Fried avait pris de nombreuses décisions concernant ses activités en consultation avec des avocats, en déclarant qu'une telle preuve impliquerait à tort que des avocats ayant connaissance de tous les faits "".L'accusé a été extradé des Bahamas vers New York en décembre pour répondre à des accusations de fraude. Il a d'abord bénéficié d'une caution personnelle de 250 millions de dollars et a été autorisé à vivre avec ses parents à Palo Alto, en Californie. La caution a été révoquée en août et il a été incarcéré lorsque Kaplan a conclu qu'il avait tenté d'influencer des témoins potentiels lors de son procès à venir.Les procureurs ont monté leur dossier contre Bankman-Fried pendant trois semaines, en s'appuyant en grande partie sur ses anciens cadres supérieurs, un cercle restreint de personnes qui partageaient un appartement-terrasse aux Bahamas avec Bankman-Fried. Les cadres ont témoigné que Bankman-Fried leur a demandé de dépenser des milliards de dollars prélevés sur les comptes des clients de FTX et acheminés par l'intermédiaire d'Alameda Research, un fonds spéculatif qu'il a lancé en 2017, deux ans avant de créer la bourse de crypto-monnaies FTX.Source : Sam Bankman-Fried, témoignant lors de son procès