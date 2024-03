Après que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a déclaré illégal le traitement des données des utilisateurs par Meta en juillet 2023, l'entreprise a adopté un système "Pay or Okay" pour contourner une fois de plus le RGPD. Au lieu de demander à ses utilisateurs de donner leur consentement par oui ou par non, l'entreprise leur fait payer une redevance pour refuser son suivi invasif à des fins de publicités personnalisées. Ce système pourrait désormais s'étendre à l'ensemble de l'internet, mettant en péril le consentement libre de millions d'Européens.Mais où cela pourrait-il mener ? Si, dans certains pays, la pratique du "Pay or Okay" ne semble pas encore constituer un problème majeur, d'autres montrent clairement ce que l'avenir pourrait nous réserver. Moins d'un an après que les autorités allemandes ont légitimé cette pratique, 30 % des 100 premiers sites web d'Allemagne utilisent déjà la méthode "Pay or Okay" pour augmenter le taux de consentement. L'utilisation de ces sites web sans suivi pour les publicités personnalisées coûterait déjà plus de 1 500 euros par an. En Espagne, les utilisateurs devraient débourser environ 1 460 euros, tandis qu'en France, le prix de la protection de la vie privée dépasse déjà 1 100 euros.Il ne s'agit là que de quelques exemples qui illustrent clairement le problème du "Pay or Okay". Si le CEPD légitime l'approche de Meta, de plus en plus d'entreprises suivront l'exemple et passeront au "Pay or Okay", ce qui rendra le droit fondamental à la vie privée pratiquement inutile. Aujourd'hui encore, le prix à payer pour la protection de la vie privée est trop élevé pour le budget de la plupart des gens. Et la situation ne fera qu'empirer à l'avenir, du moins si le CEPD et les autorités nationales chargées de la protection des données n'adoptent pas une position claire contre le "Pay or Okay".L'annonce récente par Meta d'une baisse du prix de son abonnement payant ne change rien à ce fait. Le RGPD indique clairement que le consentement doit être donné "librement". Meta, en revanche, cache le bouton "refuser" derrière un paywall. Des études scientifiques montrent clairement que cette pratique laisse de nombreuses personnes sans choix : Par exemple, le PDG du fournisseur "Pay or Okay" contentpass a déclaré que 99,9 % des visiteurs acceptent le suivi lorsqu'ils sont confrontés à une redevance de 1,99 €. Dans le même temps, des enquêtes objectives suggèrent que seuls 3 à 10 % des utilisateurs souhaitent que leurs données personnelles soient utilisées à des fins de publicité ciblée. En d'autres termes : Ce n'est pas une question de prix, mais le système "Pay or Okay" dans son ensemble.NOYB utilise les meilleures pratiques des groupes de défense des droits des consommateurs, des militants de la protection de la vie privée, des pirates informatiques et des initiatives de technologie juridique et les fusionne en une plateforme européenne stable d'application de la loi. Avec les nombreuses possibilités d'application du règlement européen sur la protection des données (RGPD), NOYB est en mesure de soumettre des cas de protection de la vie privée d'une manière beaucoup plus efficace qu'auparavant. En outre, NOYB suit l'idée d'un litige ciblé et stratégique afin de renforcer votre droit à la vie privée. Il utilisera également les relations publiques et les initiatives médiatiques pour souligner et garantir votre droit à la vie privée sans avoir à aller devant les tribunaux. En fin de compte, NOYB est conçu pour unir ses forces avec les organisations, les ressources et les structures existantes afin de maximiser l'impact du RGPD, tout en évitant les structures parallèles.Quel est votre avis sur le sujet ?