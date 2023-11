NOYB est une organisation de protection de la vie privée, similaire à La Quadrature du Net et Digitalcourage. L'organisation à but non lucratif est basée à Vienne, en Autriche, et a été cofondée par l'avocat autrichien Max Schrems, sa devise est Ma vie privée est None Of Your Business. NOYB a pour but de lancer des affaires judiciaires stratégiques et des initiatives médiatiques en faveur du règlement général sur la protection des données (RGPD), de la proposition de règlement ePrivacy et de la confidentialité des informations en général.La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a statué en juillet que le traitement par Meta des données des utilisateurs à des fins de personnalisation des publicités était illégal. Mais ce n'est pas tout : En janvier, le Comité européen de protection des données a condamné Meta à une amende de 390 millions d'euros pour cette violation et a ordonné à l'entreprise d'obtenir le consentement des utilisateurs, sur la base d'une plainte du NOYB datant de 2018. Dans sa prochaine tentative de saper le droit de l'UE, Meta veut maintenant faire payer les gens qui choisissent un paramètre respectueux de la vie privée. Depuis le début du mois de novembre, les utilisateurs d'Instagram et de Facebook doivent choisir entre payer jusqu'à 251,88 € par an ou voir leurs données personnelles surveillées à des fins de publicité ciblée.En vertu de la législation européenne, le consentement au suivi en ligne et à la publicité personnalisée n'est valable que s'il est "librement donné". Cette disposition vise à garantir que les utilisateurs ne renoncent à leur droit fondamental à la vie privée que s'ils le font de leur plein gré. Meta vient de mettre en œuvre l'exact opposé d'un choix véritablement libre : Facebook seul introduira des "frais de confidentialité" pouvant aller jusqu'à 12,99 euros par mois si les utilisateurs ne consentent pas à ce que leurs données personnelles soient traitées à des fins de publicité ciblée. Chaque compte lié (comme Instagram) coûtera 8 euros supplémentaires, soit un total de 251,88 euros par an pour une personne utilisant Instagram et Facebook. À titre de comparaison : Meta indique que son revenu moyen par utilisateur en Europe entre le troisième trimestre 2022 et le troisième trimestre 2023 était de 16,79 $. Cela équivaut à un revenu annuel de seulement 62,88 € par utilisateur - et rend les frais mensuels tout à fait disproportionnés.Selon Felix Mikolasch, avocat spécialisé dans la protection des données chez NOYB : "".Toutes les recherches scientifiques disponibles suggèrent que les systèmes dits "Pay or Okay" sont l'antithèse du consentement libre et affectent fondamentalement le "libre arbitre" des utilisateurs. Par exemple, le PDG du fournisseur de services "Pay or Okay" contentpass a déclaré que 99,9 % des visiteurs acceptent le suivi lorsqu'ils sont confrontés à une redevance de 1,99 €. Dans le même temps, des enquêtes objectives suggèrent que seuls 3 à 10 % des utilisateurs souhaitent que leurs données personnelles soient utilisées à des fins de publicité ciblée.", déclare Max Schrems, président de NOYB.Si Meta parvient à défendre cette nouvelle approche, il est probable qu'elle déclenchera un effet domino. D'ores et déjà, TikTok serait en train de tester un abonnement sans publicité en dehors des États-Unis. D'autres fournisseurs d'applications pourraient suivre dans un avenir proche, rendant la protection de la vie privée en ligne inabordable. Selon Google, une personne a en moyenne 35 applications installées sur son smartphone. Si toutes ces applications suivaient l'exemple de Meta et appliquaient un tarif similaire, les utilisateurs devraient payer un "droit fondamental" de 8 815,80 euros par an. Pour une famille de quatre personnes, le prix de la confidentialité des données s'élèverait à 35 263,20 euros par an, soit plus que le revenu moyen d'un travailleur à temps plein dans l'Union européenne. Il est évident que ces chiffres sont encore plus extrêmes dans les États membres de l'UE où le revenu moyen est plus faible.", rajoute Max Schrems.Si ce prix est extrêmement élevé en général, il ne tient absolument pas compte des niveaux de revenus très différents dans les pays de l'UE - et du fait que 21,6 % de la population de l'UE est menacée de pauvreté ou d'exclusion sociale. Le plaignant dans cette affaire, par exemple, est en situation de détresse financière et bénéficie d'une aide au chômage. Il ne peut tout simplement pas se permettre de payer 250 euros de plus par an, alors qu'il a déjà du mal à payer son loyer.D'après M. Schrems : "".Compte tenu de la gravité des violations et du nombre inhabituellement élevé d'utilisateurs concernés, NOYB demande instamment à l'autorité autrichienne de protection des données d'engager une procédure d'urgence pour mettre fin au traitement illégal. En outre, NOYB suggère que l'autorité impose une amende dissuasive, afin de s'assurer qu'aucune autre entreprise ne commence à copier l'approche de Meta.Quel est votre avis sur le sujet ?