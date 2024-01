Massimiliano Gelmi, avocat spécialiste de la protection des données chez Noyb :

"La loi est claire : il doit être aussi facile de retirer son consentement que de le donner. Il est malheureusement évident que payer 251,88 euros par an pour retirer son consentement n'est pas aussi simple que de cliquer sur le bouton "OK" pour accepter le suivi."

Les concepts de Noyb

Depuis le début du mois de novembre, les utilisateurs d'Instagram et de Facebook qui ne veulent pas être suivis doivent payer des "" pouvant atteindre 251,88 euros par an. Alors qu'un seul clic (gratuit) suffit pour consentir à être suivi, les utilisateurs ne peuvent retirer leur consentement qu'en passant par le processus compliqué du passage à un abonnement payant.C'est illégal, car le RGPD stipule clairement que le retrait du consentement doit être "" que de le donner. En plus d'une plainte précédente concernant la phase de consentement du système "", noyb a déposé une plainte supplémentaire auprès de l'autorité autrichienne de protection des données afin de prendre en compte la situation de retrait.Cela fait à peine six mois que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé illégale la manière dont Meta traitait les données de ses utilisateurs. Pourtant, le géant des médias sociaux a lancé sa troisième tentative de contourner les lois européennes sur la protection de la vie privée. Au lieu de demander le consentement des utilisateurs, Meta fait désormais payer les personnes qui choisissent un paramètre respectueux de la vie privée. À partir du début du mois de novembre 2023, le maintien du droit fondamental à la protection des données sur Facebook et Instagram coûtera jusqu'à 251,88 euros par an. Les utilisateurs qui ne veulent pas payer devront accepter d'être suivis pour de la publicité ciblée. Noyb a déjà déposé une plainte contre cette approche en novembre 2023.. Mais l'approche gravement défectueuse de Meta en matière de consentement libre n'est pas le seul problème qui se pose. Une fois que les utilisateurs ont consenti à être suivis, il n'y a pas de moyen facile de le retirer à une date ultérieure. Cette situation est illégale. Bien que l'article 7 du RGPD stipule clairement que "", la seule option pour "" le consentement (en un seul clic) est de souscrire un abonnement de 251,88 euros. En outre, le plaignant a dû naviguer à travers plusieurs fenêtres et bannières pour trouver la page où il pouvait effectivement révoquer son consentement.Le Conseil européen de la protection des données (EDPB) mentionne même les coûts monétaires comme un exemple de charge incompatible avec le principe de l'article 7 du GDPR dans ses lignes directrices, ce qui montre clairement que Meta fait en sorte que le retrait du consentement ne soit pas aussi facile que de donner son consentement.Noyb a déposé une plainte auprès de l'autorité autrichienne de protection des données (DSB) au nom d'un plaignant. L'autorité devrait ordonner à Meta de mettre ses opérations de traitement en conformité avec la législation européenne sur la protection des données et de fournir aux utilisateurs un moyen simple de retirer leur consentement - sans avoir à payer de frais. En outre, Noyb suggère que les autorités imposent une amende pour prévenir d'autres violations du GDPR. L'affaire sera probablement transmise par l'ORD autrichien au DPC irlandais, qui est l'"autorité chef de file" pour Meta dans l'UE.Noyb utilise les meilleures pratiques des groupes de défense des droits des consommateurs, des militants de la protection de la vie privée, des pirates informatiques et des initiatives de technologie juridique et les fusionne en une plateforme européenne stable d'application de la loi. Grâce aux nombreuses possibilités d'application du règlement européen sur la protection des données (RGPD), Noyb est en mesure de soumettre des cas de protection de la vie privée de manière beaucoup plus efficace qu'auparavant. En outre, Noyb suit l'idée d'un litige ciblé et stratégique afin de renforcer le droit à la vie privée. Noyb utilise également des initiatives de relations publiques et médiatiques pour souligner et garantir le droit à la vie privée sans avoir à aller devant les tribunaux. Enfin, Noyb est conçu pour joindre ses forces à celles des organisations, ressources et structures existantes afin de maximiser l'impact du RGPD, tout en évitant les structures parallèles.De nombreuses entreprises ignorent les lois rigoureuses sur la protection de la vie privée en Europe. Cela est possible, car il est trop compliqué et trop coûteux pour les utilisateurs individuels de faire valoir leurs droits. Noyb comble le fossé entre la loi et la réalité en appliquant collectivement les droits, de sorte que ces droits deviennent une réalité.Noyb poursuit une mise en œuvre stratégique et efficace en analysant minutieusement et en hiérarchisant les violations de la vie privée, en identifiant les points faibles juridiques de ces affaires et en les plaidant avec la meilleure stratégie possible et la méthode la plus efficace pour obtenir un impact maximal.Noyb comble une lacune structurelle dans l'application des lois sur la protection de la vie privée par le secteur privé. Nous coopérons activement avec les ONG et les groupes existants dans les domaines de la vie privée, de la sécurité informatique et de la protection des consommateurs.En mai 2018, le nouveau règlement sur la protection des données ("RGPD") est entré en vigueur - annonçant une nouvelle ère dans la protection de la vie privée de l'UE avec de sérieux et nouveaux mécanismes d'application. Il permet aux ONG, telles que Noyb, de faire respecter collectivement les droits numériques des utilisateurs.Noyb a été créée par Max Schrems (avocat autrichien et défenseur de la vie privée) et rassemble un grand nombre d'experts et d'institutions des secteurs de la vie privée, de la technologie et des droits des consommateurs de toute l'Europe et d'ailleurs.Noyb se concentre sur les violations commerciales de la vie privée et de la protection des données, car elles sont largement répandues, fréquentes et affectent des millions de personnes. Ces violations de la vie privée et des droits numériques par les entreprises ne sont actuellement pas prises en compte par d'autres organisations.La nouvelle loi européenne sur la protection des données s'applique également à toute entreprise internationale exerçant des activités en Europe. En pratique, cela signifie que l'application effective de la législation européenne renforcera la protection de la vie privée dans le monde entier, car les produits et services internationaux devront respecter ces "" de l'UE.Noyb souhaite soutenir les entreprises qui cherchent à se conformer à la loi, par exemple en publiant des lignes directrices et des bonnes pratiques. Noyb considère également que l'application de la loi contre les pratiques illégales est un élément qui contribue à une concurrence loyale.Pour que Noyb continue à fonctionner, elle a besoin d'un financement stable. Noyb espère trouver suffisamment de personnes qui accordent de l'importance au droit à la vie privée et qui s'engagent à verser une contribution annuelle de leur choix.Source : Noyb Pensez-vous que l'avis de Noyb est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?