Un groupe représentant TikTok, Meta et X poursuit l'Ohio pour la nouvelle loi limitant l'utilisation des médias sociaux par les enfants

Cette loi fait partie d'un projet de budget de l'État de 86,1 milliards de dollars que le gouverneur républicain Mike DeWine a promulgué en juillet. Elle devrait entrer en vigueur le 15 janvier. L'administration a présenté cette mesure comme un moyen de protéger la santé mentale des enfants, le lieutenant-gouverneur républicain Jon Husted ayant déclaré à l'époque que les médias sociaux étaient "" et nuisibles pour les enfants.L'association professionnelle NetChoice a intenté une action en justice contre le procureur général Dave Yost devant le tribunal fédéral du district sud de l'Ohio. Elle cherche à empêcher l'entrée en vigueur de la loi.Le litige fait valoir que la loi de l'Ohio - qui exige que les entreprises de médias sociaux obtiennent l'autorisation d'un parent pour que les enfants de moins de 16 ans s'inscrivent à des applications de médias sociaux et de jeux - entrave de manière inconstitutionnelle la liberté d'expression et qu'elle est trop large et vague.La loi exige également que les entreprises de médias sociaux fournissent aux parents leurs directives en matière de confidentialité, afin que les familles puissent savoir quel contenu sera censuré ou modéré sur le profil de leur enfant.", a déclaré Chris Marchese, directeur du centre de contentieux de l'organisation, dans un communiqué. "."Le groupe a gagné des procès contre des restrictions similaires en Californie et en Arkansas.M. Husted, qui dirige les initiatives technologiques de l'Ohio et a défendu la loi, a qualifié l'action en justice de vendredi de "".", a déclaré M. Husted dans un communiqué.Il a affirmé que les entreprises savent que leurs algorithmes nuisent aux enfants "".Que pensez-vous de cette nouvelle loi limitant l'utilisation des médias sociaux par les enfants ?Etes-vous d'avis que cette loi entrave la liberté d'expression ? ou au contraire pensez-vous qu'elle devrait entrer en vigueur pour protéger les enfants ?