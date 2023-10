Le tristement célèbre compte "fiat@"

La troisième semaine du procès pénal de Sam Bankman-Fried a commencé avec un membre du cercle rapproché de FTX qui a rassemblé les déclarations de trois témoins précédents, expliquant au jury, étape par étape, les erreurs de programmation, les caractéristiques des produits et les décisions des dirigeants qui ont permis à la bourse de crypto-monnaies d'abuser de l'argent des clients et qui ont conduit à l'explosion de l'empire de la crypto-monnaies.Nishad Singh, qui était responsable de l'ingénierie chez FTX, a déclaré avoir "" dans les finances de l'entreprise en septembre 2022. Bien qu'il ait remarqué qu'il manquait environ 8 milliards de dollars à la société de Bankman-Fried, il a néanmoins approuvé des transactions dont il savait "implicitement" qu'elles devaient provenir de dépôts d'utilisateurs, a témoigné Nishad Singh. Cet argent a apparemment été acheminé vers la société de trading affiliée à Bankman-Fried, Alameda Research.M. Singh a déjà plaidé coupable, tout comme deux autres témoins de l'accusation : Gary Wang, directeur technique de FTX, et Caroline Ellison, PDG d'Alameda. Le témoignage de M. Singh a permis d'établir des liens entre leurs déclarations devant le tribunal et celles de l'ingénieur de FTX, Adam Yadidia.Le trou financier était "", a déclaré M. Singh, ajoutant qu'il avait appris, lors de conversations avec Mme Bankman-Fried, que les fonds avaient été utilisés par Alameda pour divers investissements en capital-risque, des dons politiques, des achats immobiliers et d'autres dépenses.Les procureurs semblaient vouloir utiliser Singh pour dépeindre Bankman-Fried comme celui qui dirigeait en fin de compte les investissements de FTX et d'Alameda. Singh a déclaré que Bankman-Fried ignorait fréquemment les objections des autres membres de l'équipe, réalisant de gros investissements destinés à donner à ses entreprises des entrées auprès de célébrités, d'hommes politiques et d'autres personnes influentes.L'une des questions portait sur un investissement de 200 millions de dollars d'Alameda dans K5 Global, une société de capital-risque dirigée par l'homme d'affaires Michael Kives. M. Singh a déclaré que M. Bankman-Fried avait assisté à une fête du Super Bowl organisée par M. Kives en compagnie, entre autres, d'Hillary Clinton, de Jeff Bezos et de Kendall Jenner. Apparemment impressionné par la puissance des stars présentes, M. Bankman-Fried a présenté l'investissement dans l'entreprise de M. Kives comme un moyen pour FTX d'obtenir des "".M. Singh a toutefois déclaré qu'il craignait que cet investissement, qui mettrait FTX en contact avec des célébrités et des athlètes professionnels, soit "" et "".", s'est souvenu M. Singh en disant à Mme Bankman-Fried : "" M. Singh a déclaré que ses protestations n'avaient pas porté leurs fruits. Les procureurs ont produit une feuille de calcul énumérant les divers investissements de FTX et d'Alameda ; cette feuille montrait que l'accord à neuf chiffres avec K5 était passé par la branche d'Alameda chargée des investissements, et non par le portefeuille de Sam.M. Singh, qui travaillait chez Alameda avant la création de FTX, a déclaré qu'il savait depuis la création de FTX que les comptes bancaires d'Alameda avaient été utilisés pour stocker les fonds des clients de FTX - une mesure initialement conçue pour contourner les difficultés rencontrées par FTX pour ouvrir ses propres comptes.Il a déclaré avoir personnellement programmé en 2019 des systèmes qui acheminaient les dépôts des utilisateurs de FTX vers les comptes bancaires d'Alameda. Singh a également ajouté des instructions de virement sur le site Web de FTX qui, si elles étaient suivies, faisaient atterrir les fonds sur des comptes contrôlés par Alameda (les témoignages recueillis plus tôt dans la journée ont montré que les utilisateurs de FTX avaient reçu l'instruction de virer des fonds vers une entité liée à Alameda appelée "North Dimension")." les soldes des utilisateurs de FTX avec les montants déposés sur les comptes bancaires d'Alameda, a-t-il expliqué.M. Singh a déclaré qu'en 2021, lui et d'autres dirigeants de FTX ont eu connaissance d'un bogue dans les systèmes comptables internes de FTX qui surestimait les dépôts des utilisateurs d'environ 8 milliards de dollars. FTX enregistrait ces dépôts d'utilisateurs dans une base de données interne appelée "fiat@".", a expliqué M. Singh.En plus de cette erreur, M. Singh a déclaré qu'il avait mis en place des systèmes sur FTX qui donnaient à Alameda des "privilèges spéciaux" qui n'étaient pas accordés aux autres utilisateurs. L'une de ces fonctions, "allow negative", permettait à Alameda de négocier, d'emprunter et même de retirer des fonds de FTX au-delà de son solde et des montants de garantie, a déclaré M. Singh. Singh a déclaré qu'il avait codé une première version de cette fonction en 2019 "".Finalement, Alameda a pu emprunter à FTX sans que sa garantie ne soit jamais liquidée, et elle a pu "", a déclaré M. Singh. En somme, cela signifiait qu'"" qui "", a déclaré M. Singh.", a déclaré M. Singh. "", a-t-il ajouté.En juin 2022, Alameda avait accumulé un déficit de 2,7 milliards de dollars sur la plateforme FTX, et Alameda devait encore techniquement à FTX des milliards de dollars de fonds d'utilisateurs qu'elle n'avait plus en main - des retraits que FTX n'avait pas pu effectuer en raison de son bug comptable. Au total, le solde négatif du compte et le système comptable défectueux ont contribué à creuser un trou de 11 milliards de dollars dans le bilan de FTX, a déclaré M. Singh.