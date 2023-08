Un acte d'accusation modifié accuse l'ancien milliardaire de 31 ans d'avoir ordonné à deux cadres de FTX d'échapper aux limites de contribution en faisant des dons aux démocrates et aux républicains, et de dissimuler l'origine de l'argent.", indique l'acte d'accusation.Bankman-Fried doit répondre de sept chefs d'accusation pour conspiration et fraude dans le cadre de l'effondrement de FTX, bien que l'acte d'accusation n'inclue plus la conspiration en vue de violer les lois sur le financement des campagnes électorales en tant que chef d'accusation distinct.Les procureurs fédéraux de Manhattan ont déclaré le mois dernier qu'ils abandonneraient ce chef d'accusation après que les Bahamas, où FTX était basée et où Bankman-Fried a été arrêté en décembre 2022, ont déclaré qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de l'extrader pour ce chef d'accusation.La semaine dernière, les procureurs ont déclaré au juge du district des États-Unis Lewis Kaplan qu'un nouvel acte d'accusation "".M. Bankman-Fried a déjà plaidé non coupable d'avoir volé des milliards de dollars de fonds de clients de FTX pour combler les pertes d'Alameda Research, son fonds spéculatif axé sur les cryptomonnaies.Vendredi dernier, Kaplan l'a incarcéré avant son procès du 2 octobre, après avoir estimé qu'il était probable que Bankman-Fried ait falsifié des témoins. Auparavant, M. Bankman-Fried avait été confiné dans la maison de ses parents à Palo Alto, en Californie, moyennant une caution de 250 millions de dollars.Bankman-Fried a profité du boom des cryptomonnaies pour amasser une fortune estimée à 26 milliards de dollars et est devenu un donateur influent pour la plupart des candidats et des causes démocrates. L'effondrement de FTX en novembre 2022 après une vague de retraits de clients a détruit sa fortune et entaché sa réputation.L'acte d'accusation de Bankman-Fried ne nomme pas les deux personnes que les procureurs accusent d'avoir utilisé comme "" pour donner de l'argent sur son ordre. Mais d'autres documents judiciaires et les données de la Commission électorale fédérale montrent qu'il s'agit de Nishad Singh et de Ryan Salame.Singh, l'ancien chef de l'ingénierie de FTX, a plaidé coupable de fraude et de violation des lois sur le financement des campagnes électorales en février. Il a fait don de 9,7 millions de dollars à des candidats et à des causes démocrates et a déclaré au tribunal qu'il savait que l'argent provenait des clients de FTX.Salame, ancien codirecteur général de l'unité bahaméenne de FTX, a donné plus de 24 millions de dollars à des candidats républicains et à des causes républicaines lors du cycle électoral de 2022, selon les données de la Commission électorale fédérale.Il n'a pas été inculpé de crime. Dans un document séparé déposé au tribunal lundi, les procureurs ont déclaré que l'avocat de Salame leur avait dit qu'il invoquerait son droit au cinquième amendement contre l'auto-incrimination s'il était appelé à témoigner.Les procureurs ont déclaré que Salame avait dit à un membre de sa famille, dans un message datant de novembre 2021, que Bankman-Fried voulait utiliser les dons politiques pour "" les législateurs démocrates et républicains hostiles aux cryptomonnaies, et qu'il ferait probablement "Source : procureurs fédérauxQuel est votre avis sur cette affaire ?