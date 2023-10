Gary Wang, ancien directeur de la technologie de FTX, a apporté un nouveau témoignage le 6 octobre. Il a affirmé que les prétendus fonds d'assurance de FTX de 100 millions de dollars pour 20221 étaient frauduleux et n'ont jamais contenu aucun des prétendus échanges de jetons d'ETX (FTT), comme on l'a prétendu.Le chiffre présenté au public est un nombre aléatoire proche de 7 500 au lieu d'être calculé en multipliant le volume d'échange quotidien de FTX. Les procureurs ont fait apparaître le tweet, parmi d'autres taches publiques de sa valeur, et ont demandé à Wang s'il était exact, ce à quoi il a répondu par un seul mot : "".Le code prétendument utilisé pour déterminer la taille du soi-disant "Backstop Fund", ou fonds d'assurance public, est présenté dans une pièce à conviction lors du procès du 6 octobre. Le fonds d'assurance de FTX a été conçu pour protéger les pertes des utilisateurs en cas d'activités massives et impulsives sur le marché, et sa valeur est souvent vantée sur son site web et dans les médias sociaux.Le montant des fonds était souvent insuffisant pour couvrir ces pertes, selon le témoignage de Wang. Wang affirme qu'il a été chargé de faire en sorte qu'Alameda "" la perte lorsque Bankman-Fried s'est rendu compte que le fonds d'assurance était presque épuisé. Étant donné que les bilans d'Alameda étaient plus privés que ceux de FTX, il s'agirait d'un effort pour dissimuler la perte.Outre la divulgation de la nature prétendument frauduleuse du fonds d'assurance de FTX, Wang a affirmé que Bankman-Fried l'avait incité, ainsi que Nishad Singh, à mettre en œuvre une fonction de solde "allow_negative" dans le code de FTX, ce qui a permis à Alameda Research d'effectuer des transactions avec une liquidité presque illimitée sur la bourse de crypto-monnaies.Gary Wang, ancien directeur de la technologie de FTXQuel est votre avis sur le sujet ?