De quoi s'agit-il ?

La fraude est dans le code

allow_negative

Bien qu’il y ait un certain risque de dérouter le jury en leur présentant des extraits de code, les procureurs ont demandé à Wang d’expliquer ce que fait le code d’une manière qui m’a semblé assez claire. Le fait que les ingénieurs de FTX aient écrit un code assez propre, avec des noms de variables descriptifs et des fonctions concises, et choisi un langage très lisible par l'homme (Python) a probablement aidé.



Note à moi-même*: si vous envisagez d'écrire du code pour commettre une fraude, rendez-le compliqué et illisible pour réduire les chances qu'il soit ensuite présenté à un jury comme preuve.



Une grande partie de la conversation a tourné autour de l'indicateur allow_negative qui a été introduit dans la base de code FTX le 1er août 2019. Wang a déclaré que Sam Bankman-Fried lui avait demandé, ainsi qu'à Nishad Singh (ancien directeur de l'ingénierie de FTX, qui a également plaidé coupable), d'ajouter le drapeau. Les captures d'écran de Github montrent Singh modifiant le code pour ajouter la colonne dans la base de données et ajoutant une logique pour exempter les comptes portant le drapeau des contrôles qui détermineraient autrement s'ils disposaient de fonds suffisants à retirer.





Un changement ultérieur apporté par Wang lui-même a également exempté les comptes portant ce drapeau de toute liquidation.





Les procureurs ont profité de cette occasion pour souligner que pratiquement le jour même où ce changement était effectué sous la direction de Bankman-Fried, Bankman-Fried était sur Twitter affirmant que « le compte [d’Alameda] est comme celui de tout le monde ».

Au cœur de la fraude de Bankman-Fried se trouvent les liens profonds et (littéralement) intimes entre FTX, la bourse qui a attiré les spéculateurs, et Alameda Research, un fonds spéculatif que Bankman-Fried a cofondé. Alors qu'une bourse gagne finalement de l'argent grâce aux frais de transaction sur les actifs appartenant aux utilisateurs, un fonds spéculatif comme Alameda cherche à tirer profit de la négociation ou de l'investissement actif des fonds qu'il contrôle.Bankman-Fried lui-même a décrit FTX et Alameda comme étant des entités « entièrement séparées ». Pour renforcer cette impression, Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG d'Alameda en 2019. Mais il est apparu que les activités des deux entités restaient profondément liées. Non seulement les dirigeants d'Alameda et de FTX travaillaient souvent dans le même penthouse des Bahamas, mais la PDG de Bankman-Fried et d'Alameda, Caroline Ellison, étaient liées de manière romantique.Ces circonstances ont probablement permis le péché capital de Bankman-Fried. Quelques jours après les premiers signes de faiblesse de FTX, il est devenu clair que la bourse avait acheminé les actifs des clients vers Alameda pour les utiliser dans les activités de négociation, de prêt et d'investissement. Le 12 novembre, un rapport a été publié selon lequel jusqu'à 10 milliards de dollars de fonds d'utilisateurs avaient été envoyés de FTX à Alameda . À l'époque, on pensait que seulement 2 milliards de dollars de ces fonds avaient disparu après avoir été envoyés à Alameda; les pertes semblent avoir été beaucoup plus élevées.Alameda Research s'est fortement appuyé sur le jeton FTT natif de FTX et constituait la majorité de ses actifs dans le bilan d'Alameda. Cela a soulevé des inquiétudes quant à la nature imbriquée des deux entreprises et à leur potentiel de manipulation (et de gonflement artificiel) de la valeur de la FTT, posant des problèmes encore plus importants pour Bankman-Fried.Les jetons FTT ont été utilisés comme garantie pour des prêts, y compris des prêts de fonds clients de FTX à Alameda. C'est là que les liens étroits entre FTX et Alameda sont devenus vraiment toxiques : s'il s'agissait d'entreprises véritablement indépendantes, le jeton FTT aurait pu être beaucoup plus difficile ou coûteux à utiliser comme garantie, réduisant ainsi le risque pour les fonds des clients.Cette utilisation d'un actif interne comme garantie pour des prêts entre entités clandestinement liées peut être mieux comparée à la fraude comptable commise par les dirigeants d'Enron dans les années 1990. Ces cadres ont purgé jusqu'à 12 ans de prison pour leurs crimes.Nous avons eu notre premier aperçu de la base de code FTX vendredi. L'accusation a présenté des captures d'écran de Github alors qu'elle interrogeait le témoin coopérant Gary Wang, l'ancien directeur technique de FTX qui, à plusieurs reprises, était responsable des bases de code alimentant à la fois FTX et Alameda Research. Wang a plaidé coupable à quatre chefs d'accusation.Il a témoigné que Bankman-Fried lui avait donné des instructions pour s’assurer qu’Alameda ne soit jamais liquidé sur FTX.Le code source de FTX révèle qu’Alameda disposait d’une colonne appelée [C]allow_negative[/B] dans les bases de données de FTX, qui lui permettait d’avoir un solde négatif. Alameda pouvait retirer de l’argent même lorsque ses comptes étaient vides, et bénéficiait d’une ligne de crédit énorme. Alameda pouvait également passer des ordres plus rapidement que les autres utilisateurs, et il existe des preuves que certains utilisateurs auraient déposé de l’argent par erreur sur Alameda au lieu de FTX.Wang a témoigné que cet indicateurétait un privilège spécial accordé uniquement aux comptes de trading d'Alameda Research, et une capture d'écran de la base de données montrait également la ligne de crédit dans laquelle Alameda Research pouvait puiser était effectivement illimitée.Molly White, qui a rapporté l'affaire en question, s'est laissée aller à une pointe d'humour :L’une des motivations présumées de cette fraude était d’éviter la liquidation. La liquidation est un moyen pour FTX de gérer le risque lorsque les gens faisaient des paris risqués sur sa plateforme. La liquidation est un processus automatisé qui vend le collatéral des utilisateurs pour limiter les pertes de FTX. Les clients normaux pouvaient être liquidés automatiquement, mais pas Alameda.Wang a expliqué qu'Alameda n'avait pas démarré avec une limite de crédit aussi élevée, mais que périodiquement, la société de négoce avait rencontré des problèmes pour effectuer des transactions parce qu'elle n'avait pas suffisamment de garanties, et Sam Bankman-Fried n'arrêtait pas de lui demander d'augmenter sa limite de crédit pour empêcher que cela se produise. Selon Wang, la limite était initialement fixée à « quelques millions de dollars », mais a ensuite été augmentée à 1 milliard de dollars. Après avoir également atteint cette limite, Bankman-Fried lui a demandé de la fixer à un nombre si grand qu'ils n'atteindraient probablement pas la limite. À ce stade, Wang l’avait fixé à environ 65 milliards de dollars.Les procureurs ont interrogé Wang sur le « fonds d’assurance » FTX, qui était censé protéger à la fois FTX et ses clients contre les transactions qui se déroulaient encore plus rapidement que ce que le moteur de risque de la bourse pouvait expliquer. FTX a publié le solde supposé du fonds sur son site Internet et s’est largement vanté de son existence, notamment lors de témoignages devant le Congrès américain. Cependant, selon Wang, le nombre affiché sur le site Web a été falsifié.Des extraits de code présentés au jury ont montré comment Nishad Singh a écrit un code qui mettrait à jour le montant du fonds d'assurance en y ajoutant le volume quotidien des transactions, multiplié par un nombre aléatoire d'environ 7 500, et en le divisant par un milliard, donnant ainsi l'impression que le site Web faisait référence à un solde de compte réel qui fluctuait à mesure que la bourse ajoutait des fonds ou en retirait pour couvrir les pertes. En réalité, tout était inventé.Ailleurs dans le code, il est possible d'observer que le montant dans le fonds était en fait représenté par une valeur codée en dur dans l'interface utilisateur et ne provenait pas d'une source de données externe pour obtenir un nombre réel. Cela n’a cependant pas été souligné aux jurés, probablement parce que le nombre aléatoire est beaucoup plus accablant.Source : FTX Files Que pensez-vous de la responsabilité de Sam Bankman-Fried, le PDG de FTX, dans cette affaire ? Est-il coupable de fraude ou simplement de négligence ?Quelles sont les conséquences de cette fraude sur la confiance des utilisateurs envers les plateformes d’échange de crypto-monnaies ? Comment éviter que ce genre de scandale se reproduise ?Quel est le rôle des autorités de régulation dans le secteur des crypto-monnaies ? Sont-elles suffisamment efficaces et indépendantes pour protéger les intérêts des consommateurs ?Quelle est votre opinion sur le fonds d’assurance de FTX, qui était en fait vide et affichait un chiffre aléatoire ? Est-ce une pratique courante ou exceptionnelle dans le monde des crypto-monnaies ?Quelle est la valeur éthique du trading algorithmique, qui permet à certaines sociétés comme Alameda de profiter d’avantages indus sur les marchés ? Est-ce une forme d’innovation ou de manipulation ?