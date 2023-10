Au cours de leur relation, Ellison a déclaré que Bankman-Fried décrivait ses ambitions commerciales et politiques. Ellison a également déclaré avoir commis des crimes avec Bankman-Fried. Elle a plaidé coupable et témoigne dans le cadre d'un accord de coopération avec les procureurs fédéraux de New York, qui l'ont accusé, entre autres, d'avoir illégalement utilisé l'argent des clients et des investisseurs de la plateforme de cryptomonnaie FTX pour couvrir les investissements spéculatifs de son fonds spéculatif privé Alameda Research. "", a déclaré Ellison.Au cours de l'été 2021, Ellison est devenue co-directrice générale d'Alameda Research, sans se sentir particulièrement bien préparée pour ce travail, a-t-elle déclaré mardi. Pour les grandes décisions, "", parce qu'il était propriétaire de l'entreprise et fixait sa rémunération. Bankman-Fried voulait mettre de la distance entre lui et Alameda parce que certains clients de FTX s'inquiétaient de la relation trop étroite entre FTX et Alameda, a déclaré Ellison.À l'époque, les deux faisaient une pause dans leur relation amoureuse, qui a repris quelques mois plus tard, selon Ellison. La relation amoureuse a pris fin en 2022. "", a déclaré Ellison.En tant que co-PDG, Ellison touchait un salaire annuel de 200 000 dollars et recevait deux fois par an des primes allant de 100 000 dollars à 20 millions de dollars. Elle n'a jamais reçu de participation au capital d'Alameda, bien qu'elle l'ait demandée, a-t-elle déclaré.À la question de savoir si les clients de FTX ont été informés de l'utilisation de leur argent, Ellison a répondu : "". Elle estime que 10 à 20 milliards de dollars de fonds FTX ont été transférés à Alameda. "", a déclaré Ellison, ajoutant que Bankman-Fried dirigeait toutes les stratégies de prêt et d'investissement.Ellison a déclaré que Bankman-Fried utilisait également l'argent de ses clients pour faire des dons politiques parce qu'il pensait qu'il obtiendrait "" pour des sommes relativement modestes. Elle a cité un don de 10 millions de dollars au président Joe Biden, dont Bankman-Fried pensait qu'il lui apporterait "". FTX s'est présenté comme un échange de crypto-monnaies sûr et fiable, mais Ellison a déclaré qu'il ne l'était pas parce que le transfert de tout cet argent à Alameda "".Bankman-Fried a plaidé non coupable pour tous les chefs d'accusation. S'il est reconnu coupable, il risque une peine pouvant aller jusqu'à 110 ans de prison. Lors d'une interview accordée à George Stephanopoulos d'ABC News en novembre 2022, Bankman-Fried a nié avoir su qu'il y avait eu une utilisation inappropriée des fonds des clients.", a déclaré Bankman-Fried à l'époque. "".Source : Caroline Ellison, ancienne directrice générale d'Alameda Research, dans son témoignage devant un tribunal fédéral de Manhattan.Quel est votre avis sur ce témoignage ?