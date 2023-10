Caroline Ellison, ancienne directrice générale d'Alameda Research et ancienne petite amie de Bankman-Fried, a plaidé coupable de fraude et d'association de malfaiteurs avant le procès devant jury. "", a déclaré Ellison au jury à propos de la position d'Alameda en 2022, citant l'augmentation de l'effet de levier. Ellison a également déclaré qu'elle n'était "" qualifiée pour occuper le poste de PDG.Alameda a accordé des prêts personnels à Bankman-Fried, au cofondateur de FTX Gary Wang et à l'ancien directeur de l'ingénierie Nishad Singh, pour un montant total de plus de 5 milliards de dollars à la mi-2022, a déclaré Ellison au jury. Elle a déclaré aussi que Bankman-Fried souhaitait réaliser un investissement supplémentaire de 3 milliards de dollars d'Alameda dans diverses entreprises et lui a demandé d'effectuer une analyse des risques potentiels. L'analyse d'Ellison a montré qu'il y avait 100 % de chances qu'Alameda soit incapable d'honorer ses engagements si les conditions du prêt en cours d'Alameda restaient inchangées et que les conditions du marché se détérioraient.Selon Ellison, même après avoir pris connaissance de son analyse, Bankman-Fried n'a pas été ébranlé dans son insistance à aller de l'avant avec l'investissement de 3 milliards de dollars. Elle a confirmé au jury que son ancien patron avait compris les risques, qu'elle avait décrits dans une feuille de calcul qu'elle avait partagée avec Bankman-Fried à l'époque. Peu après, Bankman-Fried a annoncé dans un tweet de janvier 2022 que FTX avait lancé un fonds de capital-risque de 2 milliards de dollars, qui était en fait contrôlé par Alameda, a ajouté Ellison. Bankman-Fried pensait que "", c'est pourquoi il a placé le fonds sous le nom de FTX.Un thème récurrent dans le témoignage d'Ellison : L'appétit de Bankman-Fried pour le risque, un domaine que la défense a cherché à contrer dans ses déclarations d'ouverture la semaine dernière. Ellison a renforcé la thèse de l'accusation selon laquelle Bankman-Fried était aux commandes, bien qu'elle ait été co-directrice générale d'Alameda puis, plus tard, directrice générale. "", a-t-elle déclaré. Bankman-Fried pouvait la renvoyer à tout moment. Elle lui rendait toujours des comptes, a ajouté Ellison, même s'ils ont entamé une relation intime en 2018, peu de temps après avoir rejoint Alameda en tant que trader.De manière peut-être surprenante pour certains fans de cryptoactifs de la première heure, Ellison a témoigné qu'Alameda était "" qu'elle ne l'avait réalisé lorsqu'elle l'a rejoint pour la première fois. Plus de la moitié des employés d'Alameda ont démissionné à peu près au moment où Ellison a commencé à travailler. Ellison a également déclaré que l'entreprise avait du mal à trouver des capitaux. Les prêteurs d'Alameda ont également rappelé des prêts, ce qui a encore aggravé la situation.", a déclaré Caroline. Ellison a reconnu avoir escroqué les clients et les prêteurs de FTX, ainsi que les prêteurs d'Alameda. Elle a confirmé mardi qu'elle coopérait avec le gouvernement américain dans l'espoir d'obtenir une peine plus clémente. "", a déclaré Ellison à la barre, en faisant référence à Bankman-Fried. Ellison a déclaré qu'Alameda avait finalement dérobé environ 14 milliards de dollars aux clients de FTX.Source : Caroline Ellison, ancienne directrice générale d'Alameda Research, dans son témoignage devant un tribunal fédéral de Manhattan.Quel est votre avis sur ce témoignage ?