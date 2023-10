Sam Bankman-Fried, autrefois cité par les plus grands médias et magazines d'économie et de finance comme le nouveau Warren Buffett, a connu une descente aux enfers assez spectaculaire. Il s'est érigé au sommet d'un montage financier grotesque qui a coûté plusieurs milliards de dollars à plus d'un million d'investisseurs, ce qui est considéré comme l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire des États-Unis. Il fait face à sept chefs d'accusation et risque de passer le reste de sa vie en prison s'il est reconnu coupable. Il a été incarcéré en août, une libération sous caution lui a été refusée récemment et son procès commence ce mardi 3 août 2023.Dans une récente interview, Michael Lewis, célèbre écrivain américain, a révélé que Bankman-Fried voulait empêcher Trump de se présenter aux élections présidentielles de 2024 aux États-Unis. Son plan consistait à proposer à Trump de renoncer à sa candidature en échange d'un pot-de-vin de 5 milliards de dollars. « Sam se dit : "nous pourrions payer Trump pour qu'il ne se présente pas à l'élection présidentielle. Combien cela coûterait-il ?" Il a obtenu une réponse. On lui a parlé d'un chiffre qui circulait. Et le chiffre qui circulait lorsque j'en ai parlé à Sam était de 5 milliards de dollars. Sam n'était pas sûr que ce chiffre venait directement de Trump », a déclaré Lewis.Michael Lewis, 63 ans, est écrivain et journaliste américain. Ancien vendeur d'obligations de Wall Street, il est considéré par certains, notamment des adeptes de la finance décentralisée (DeFi), comme le plus grand écrivain financier vivant. Nombreux sont ceux qui considèrent Lewis comme une figure "abrahamique" en raison du rôle qu'il a joué en dénonçant la pourriture au cœur de la finance moderne - notamment dans "The Big Short", un best-seller de 2008 repris par le réalisateur Adam McKay pour le grand écran. Ces derniers mois, il a retracé l'histoire de Bankman-Fried dans un livre nouveau intitulé : "Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon".Le livre, qui devrait paraître ce mardi, est le 21e de Lewis et se penche sur l'ascension et la chute de l'entrepreneur en cryptomonnaies. Lors de l'interview, Lewis a déclaré qu'il n'est pas certain que Bankman-Fried a réellement proposé ce pot-de-vin. Il a également déclaré qu'il n'était pas sûr que Bankman-Fried a réellement correspondu avec Trump lui-même ou avec son équipe. En plus, Lewis ajoute que Bankman-Fried s'est également posé la question de savoir s'il était légal de payer un homme politique pour qu'il se retire d'une course. Les projets de Bankman-Fried n'ont abouti à rien et sa bourse de cryptomonnaies a implosé en novembre 2022.Toutefois, Lewis a ajouté : « ils avaient encore ces conversations lorsque FTX a explosé ». En fin de compte, Lewis a déclaré qu'une transaction n'a jamais été conclue parce que Bankman-Fried "n'avait plus 5 milliards de dollars". « Cela ne vous choque que si vous ne connaissez pas Sam », déclare Lewis. Cette anecdote rappelle les nombreuses découvertes qui ont été faites par les enquêteurs après l'effondrement de FTX. Selon les documents judiciaires, Bankman-Fried dépense son argent sans compter pour des contributions politiques (aux démocrates), puisqu'il aurait fait plus de 300 dons politiques illégaux au nom de membres du personnel de FTX.Avant l'effondrement de FTX, Bankman-Fried était le deuxième plus grand donateur pour les candidats et les causes démocrates avant les élections de mi-mandat de novembre 2022, derrière le milliardaire George Soros. Les procureurs ont déclaré qu'il avait utilisé 100 millions de dollars de dépôts FTX volés pour financer ces dons, dont il espérait qu'ils favoriseraient l'adoption d'une législation favorable aux cryptomonnaies. Les dons illicites de Bankman-Fried à des fins politiques font partie des sept chefs d'accusation couvrant la fraude électronique et la conspiration pour le blanchiment d'argent auxquels l'ancien FTX devra faire face lors de son procès.Bankman-Fried avait demandé une libération sous caution sous prétexte que les conditions de détention au "Metropolitan Detention Center" de Brooklyn l'empêchaient d'examiner correctement les preuves présentées par les procureurs contre lui. Cependant, le juge du district américain Lewis Kaplan a rejeté la demande des avocats de Bankman-Fried, estimant qu'il risquait de s'enfuir. La procureure Danielle Kudla a également fait valoir qu'il avait eu amplement l'occasion de se préparer au procès. En fait, Bankman-Fried avait déjà été libéré une première fois sous caution et a ensuite passé huit mois au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie.Bankman-Fried a plaidé non coupable de sept chefs d'accusation de fraude et de complot liés à l'effondrement de la bourse de cryptomonnaies FTX en novembre 2022. Il encourt une peine maximale de 110 ans de prison, bien que toute peine soit déterminée par le juge Kaplan sur la base d'une série de facteurs et qu'il soit probable que Bankman-Fried reçoive une peine bien inférieure. Cependant, dans les documents judiciaires, les procureurs américains accusent Bankman-Fried d'avoir volé des milliards de dollars de dépôts de clients de FTX pour combler les pertes d'Alameda Research, un fonds spéculatif axé sur les cryptomonnaies qu'il contrôlait.Lors de son interview, l'écrivain a réfuté les allégations selon lesquelles Bankman-Fried a monté une chaîne de Ponzi. « Il ne s'agit pas d'une chaîne de Ponzi. Quand on pense à une pyramide de Ponzi, je ne sais pas, Bernie Madoff, le problème est qu'il n'y a pas d'activité réelle. Le dollar qui entre est utilisé pour payer le dollar qui sort. Et dans ce cas, ils avaient en fait - une grande activité réelle. Si personne n'avait jamais jeté l'opprobre sur l'entreprise, s'il n'y avait pas eu de ruée sur les dépôts des clients, ils seraient encore en train de gagner des tonnes d'argent », a déclaré Lewis. Ce dernier a également essayé de "recontextualiser" certains faits.Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que Bankman-Fried avait sciemment volé l'argent des clients, Lewis a répondu : « non ». Lewis a également refusé la comparaison avec la fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes, qui est en prison et encourt une peine de plus de 11 ans pour avoir trompé les investisseurs sur les capacités de la technologie d'analyse sanguine de son entreprise. « C'est un peu différent de fournir, vous savez, des informations médicales bidon à des gens qui pourraient les tuer. Et dans ce cas, ce que vous faites, c'est perdre de l'argent qui appartenait à des spéculateurs sur les cryptomonnaies aux Bahamas », a déclaré Lewis.Il a toutefois ajouté : « d'un autre côté, ce n'est pas une excuse. Il n'aurait pas dû faire cela ». Mais ses déclarations ont été perçues par certains critiques comme une tentative de blanchir Bankman-Fried. « C'est le cœur lourd que je vous annonce que Lewis est devenu persona non grata dans le monde de la cryptomonnaie. Presque du jour au lendemain, la réputation de Lewis en tant que Virgile de Wall Street, l'auteur extraordinaire de crimes financiers, s'est effondrée. Tout cela à cause de ce qui ne peut être décrit que comme une interview malavisée, qui a servi d'événement médiatique au lancement de son dernier livre », a écrit un critique.« Cette apparition a renforcé l'idée que "Going Infinite" sera une hagiographie de Bankman-Fried, le fondateur en disgrâce de la bourse de cryptomonnaies aujourd'hui en faillite, et a soulevé de sérieuses questions sur le rôle de l'auteur chevronné dans ce long cauchemar. Ce que Lewis a choisi de faire avec son témoignage, c'est de brouiller les pistes. Cela est vrai, que Bankman-Fried soit finalement condamné ou non. Chacun a droit à son opinion, et Bankman-Fried mérite certainement d'être jugé, mais il y a des faits et des limites qui ne doivent pas être brouillés lorsqu'on écrit ou fait la promotion d'une œuvre non romanesque. », a-t-il ajouté.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du plan présumé de Bankman-Fried pour empêcher l'élection de Trump ?Les déclarations de l'écrivain américain sur cet hypothétique plan sont-elles réalistes ?Que pensez-vous de l'affirmation selon laquelle FTX ne constituait pas une pyramide de Ponzi ?Que pensez-vous de la déclaration selon laquelle FTX existerait encore s'il n’y avait pas eu des retraits massifs ?Que pensez-vous des critiques suscités par les déclarations de l'écrivain américain ?Michael Lewis remet-il sa réputation en cause en faisant ces déclarations controversées ?