Randall Crater Randall Crater

Les procureurs fédéraux avaient demandé au juge de district américain Denise Casper, à Boston, d'imposer une peine de 13 ans de prison à Randall Crater afin d'envoyer un message à d'autres personnes, dans le cadre de la première condamnation d'un fondateur de société de crypto-monnaies pour une fraude marketing.Si Mme Casper a conclu que cette demande allait trop loin, elle a rejeté l'affirmation de Crater selon laquelle une peine de 30 mois de prison était suffisante pour le punir de ses fausses déclarations, notamment que My Big Coin était une vraie crypto-monnaie adossée à de l'or.", a déclaré Mme Casper. "".Crater, qui a été condamné à 100 mois au total et à confisquer près de 7,7 millions de dollars, devrait faire appel. Au tribunal, il s'est excusé mais a affirmé qu'il n'avait jamais eu l'intention d'escroquer qui que ce soit.", a-t-il déclaré. "".En juillet, un jury a déclaré Crater, 52 ans, coupable d'avoir commis une fraude électronique et d'avoir effectué des transactions monétaires illégales dans le cadre de poursuites qui ont débordé d'une affaire faisant jurisprudence de la Commodity Futures Trading Commission américaine.Le procès intenté par la CFTC en 2018 contre Crater et sa société en faillite, My Big Coin Inc, basée dans le Nevada, a conduit à l'une des premières décisions de justice considérant qu'une monnaie virtuelle pouvait être considérée comme une marchandise relevant de la compétence du régulateur.Les procureurs ont ensuite obtenu l'inculpation de Crater en 2019 et l'ont accusé d'avoir fait perdre 7,5 millions de dollars à des investisseurs et des clients de 2014 à 2017 avec des mensonges sur My Big Coin, dont le nom ressemblait à la monnaie virtuelle populaire bitcoin.Les procureurs ont déclaré que ces fausses affirmations comprenaient que My Big Coin était une véritable monnaie virtuelle, qu'elle était soutenue par de l'or et qu'elle avait un partenariat avec MasterCard. Les procureurs ont déclaré qu'il avait utilisé l'argent pour acheter des voitures, des bijoux, des œuvres d'art et des pièces de monnaie anciennes.Source : Denise Casper, Juge de district américain, BostonQuel est votre avis sur la situation ?