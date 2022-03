Certains pays sont favorables à ces monnaies numériques, tandis que d'autres y sont plus réticents. Le premier pays à autoriser l'utilisation de la monnaie numérique (bitcoins) a été le Salvador en septembre 2021. Outre le Salvador, de nombreux autres pays (pour n'en citer que quelques-uns), dont le Mexique, le Japon, l'Allemagne, l'Islande, le Venezuela, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne et le Danemark, ont également légalisé l'utilisation des bitcoins. L'Ukraine est devenue en plus de nombreuses nations qui ont réglementé les crypto-monnaies, cependant l'État a fait un pas de plus mercredi juste après avoir reçu les dons en crypto suivis par l'invasion russe.Au contraire, de nombreux pays sont contre la monnaie numérique. Selon le rapport de la bibliothèque juridique du Congrès de janvier 2022, environ 42 pays sont toujours sur la brèche et n'ont pas encore décidé s'ils considèrent le bitcoin comme légal ou illégal. Neuf pays ont strictement interdit l'utilisation de la monnaie numérique, notamment la Tunisie, le Népal, le Qatar, le Maroc, l'Irak, l'Égypte, le Bangladesh, la Chine et l'Algérie.Le Bangladesh a même averti que l'utilisation de cette monnaie numérique pouvait entraîner une violation de la loi de 2012 sur la prévention du blanchiment d'argent. Les autorités égyptiennes ont également indiqué très clairement qu'il était strictement interdit aux banques de traiter avec les crypto-monnaies.L'argent qu'un utilisateur place dans le Bitcoin est toujours en danger de fluctuation de valeur. En outre, une autre raison majeure de se tenir à l'écart de ces monnaies numériques est le risque de fraude et de piratage. Les crimes associés aux devises numériques sont en augmentation. Selon les rapports, les crimes associés à la monnaie numérique ont augmenté jusqu'à 312% en moyenne par an depuis 2016.Mais malgré les inconvénients, il existe certains avantages supplémentaires de la crypto-monnaie. Par exemple, les utilisateurs sont en mesure d'effectuer des transactions faciles dans un court laps de temps. En dehors de cela, l'industrie de la crypto est signalée comme l'une des industries à la croissance la plus rapide. Par exemple, la capitalisation boursière totale du secteur de la crypto-monnaie était d'environ 1,6 milliard de dollars en 2013 et, en juin 2021, elle a atteint 1,4 billion de dollars.Source : StatistaQu'en pensez-vous ?Etes-vous pour ou contre l'utilisation des cryptomonnaies dans votre pays ?