L'Union européenne, à l'instar des pays et des juridictions du monde entier, s'efforce d'apprivoiser le secteur des crypto-monnaies en roue libre. L'UE est en avance sur les États-Unis et la Grande-Bretagne dans l'élaboration d'un ensemble de règles pour ce secteur de 2 100 milliards de dollars.Dans une lettre adressée aux 27 ministres des finances de l'UE le 13 avril, les entreprises de crypto-monnaies ont demandé aux décideurs politiques de veiller à ce que leurs réglementations n'aillent pas au-delà des règles déjà en place dans le cadre du Groupe d'action financière (GAFI), qui fixe les normes de lutte contre le blanchiment d'argent.Le mois dernier, les législateurs européens ont voté en faveur de nouvelles mesures de protection pour le traçage du bitcoin et d'autres crypto-monnaies.Ces règles, auxquelles s'oppose la grande bourse américaine Coinbase, obligeraient les sociétés de crypto-monnaies à recueillir et à conserver des informations sur les personnes impliquées dans les transferts de devises numériques.En réponse au vote du mois dernier, 46 dirigeants et organisations de l'industrie cryptographique européenne ont déclaré dans leur lettre que les propositions "mettront chaque propriétaire d'actifs numériques en danger" en conduisant à la divulgation publique des détails des transactions et des adresses des portefeuilles. Selon les organisateurs de la lettre, cela réduirait la confidentialité et la sécurité des détenteurs de crypto-monnaies.L'UE est également en train d'introduire un cadre plus large, connu sous le nom de MiCA, pour réglementer tous les émetteurs et les fournisseurs de services de l'UE traitant des crypto-actifs. Le Parlement européen a récemment approuvé son projet de règlement, qui sera négocié avec l'exécutif de l'UE et les chefs des États membres.La lettre demandait que l'UE exclue les projets décentralisés, qui comprennent la finance décentralisée ou "DeFi", des exigences d'enregistrement en tant que personnes morales. Elle indique également que certaines "monnaies stables" décentralisées ne devraient pas être soumises à la réglementation MiCA.La Grande-Bretagne a déclaré qu'elle réglementerait les stablecoins, dans le cadre de plans visant à créer un centre mondial de crypto-monnaies.Le PDG de CoinShares, Jean-Marie Mognetti, qui a organisé la lettre, a déclaré que l'Europe avait actuellement des réglementations cryptographiques plus complexes que d'autres régions, ce qui dissuadait les entreprises de se développer en Europe.Diana Biggs, responsable de la sécurité chez DeFi Technologies, qui a également organisé la lettre, a déclaré qu'elle souhaitait accroître l'influence de l'industrie cryptographique européenne sur l'élaboration des politiques à Bruxelles.", a-t-elle déclaré.Source : Jean-Marie Mognetti, PDG de CoinSharesQuel est votre avis sur la question ?