Dans un document remis récemment aux autorités américaines, le liquidateur du groupe FTX a indiqué que la plateforme avait un passif compris entre 10 et 50 milliards de dollars, et potentiellement “plus d’un million de créanciers” à travers le monde.Parmi les victimes se trouvent des dizaines de milliers d’investisseurs français, dont certains avaient confiéune large partie de leur épargne à la plateforme d’investissements FTX.Aujourd'hui, le cabinet a reçu plusieurs plaintes de la part de ses clients, c'est la raison pour laquelle Ziegler & Associés organise ce recours collectif.Grâce aux différentes pièces fournies par les victimes et les éléments à disposition du cabinet, deux chefs d’accusations semblent pouvoir être retenus contre le fondateur et le CEO du projet : l’escroquerie et l’abus de confiance.Source : Ziegler & AssociésQuel est votre avis sur cette décision prise par le cabinet Ziegler & Associés ?Pensez-vous que cette démarche va aboutir ?Connaissez-vous personnellement des personnes victimes de l'effondrement de FTX ?