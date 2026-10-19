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Un représentant américain propose un projet de loi visant à accorder aux acheteurs de jeux vidéo un « droit de propriété » et non une « licence »

Le , par Alex
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Le député Ritchie Torres a annoncé le 15 octobre 2026 quil présenterait le « Power to the Players Act ». « Lorsque vous payez pour un jeu, vous devriez en être propriétaire », a déclaré Torres dans son communiqué officiel du 15 octobre 2026. « Les consommateurs doivent avoir le droit de posséder, le droit de jouer et le droit de céder les jeux quils achètent. Un jeu qui peut vous être retiré dès quune entreprise met fin à son service nest pas un achat. Cest une location déguisée en vente. Les familles du Bronx et de tout le pays économisent pour acheter ces jeux, et elles méritent mieux quune licence susceptible de disparaître à tout moment. » Le projet de loi chargerait la Commission fédérale du commerce (FTC) détablir une réglementation visant à transformer les achats de jeux numériques de licences en droits de propriété durables.

Tous les jeux numériques que vous avez « achetés »  sur Steam, le PlayStation Store, Xbox ou le Nintendo eShop  ne vous appartiennent pas réellement. Vous avez acquis une licence révocable quun éditeur peut résilier à tout moment, pour nimporte quelle raison, et emporter avec lui chaque heure que vous y avez consacrée et chaque dollar de monnaie virtuelle que vous y avez dépensé. Le député Ritchie Torres a annoncé le 15 octobre 2026 quil présenterait le « Power to the Players Act », la première législation fédérale de lhistoire des États-Unis à contester ce dispositif  et la disparition prévue de NBA 2K25 des boutiques numériques dans 12 jours constitue la pièce à conviction n° 1 de ce projet de loi.

NBA 2K25, vendu au prix de 69,99 $ (version standard) et 99,99 $ (édition All-Star), sera retiré des boutiques dans le cadre de ce que 2K Sports a confirmé être un retrait complet de NBA 2K25 le 30 octobre. Tous les modes en ligne  MyCAREER, MyTEAM, le multijoueur, les ligues en ligne et léconomie de monnaie virtuelle que les joueurs ont construite en dépensant de largent réel  cesseront de fonctionner lorsque les serveurs seront définitivement fermés le 31 décembre. Ce jeu était le cinquième jeu le plus vendu aux États-Unis en 2024.

Son sort nest pas une anomalie : il sagit dune caractéristique structurelle de la manière dont lindustrie du jeu vidéo sest organisée, et Torres parie que cest en nommant clairement cette structure quon parviendra à la faire évoluer. Torres articule le « Power to the Players Act » autour de trois droits spécifiques des consommateurs que le modèle actuel de licence élimine : le droit de posséder un jeu une fois acheté, le droit de continuer à y jouer et le droit de le céder à quelquun dautre.

« Lorsque vous payez pour un jeu, vous devriez en être propriétaire », a déclaré Torres dans son communiqué officiel du 15 octobre 2026. « Les consommateurs doivent avoir le droit de posséder, le droit de jouer et le droit de céder les jeux quils achètent. Un jeu qui peut vous être retiré dès quune entreprise met fin à son service nest pas un achat. Cest une location déguisée en vente. Les familles du Bronx et de tout le pays économisent pour acheter ces jeux, et elles méritent mieux quune licence susceptible de disparaître à tout moment. »



Le cas de Sony explique la nécessité du projet de loi

Le projet de loi chargerait la Commission fédérale du commerce (FTC) détablir une réglementation visant à transformer les achats de jeux numériques de licences en droits de propriété durables. Les jeux dotés de fonctionnalités en ligne seraient en outre tenus de proposer un mode hors ligne fonctionnel avant la fermeture de leurs serveurs. Le mécanisme juridique permettant cette situation est le contrat de licence dutilisateur final (CLUF), une clause contractuelle standard stipulant que le logiciel est « concédé sous licence et non vendu », que toutes les grandes plateformes utilisent pour préciser que le logiciel nappartient pas à lacheteur.

Dans ce cadre, la doctrine de la première vente  la disposition du droit dauteur codifiée à larticle 17 U.S.C. § 109 qui vous permet de revendre un livre, un CD ou un disque de jeu physique dont vous êtes propriétaire  ne sapplique pas aux achats numériques, car vous navez jamais acquis la propriété de quoi que ce soit au départ. Une cartouche de jeu physique datant de 1992 qui trône sur votre étagère vous appartient légalement. Un jeu numérique que vous avez « acheté » hier sur une boutique en ligne ne vous appartient pas.

Pour contexte, le 1er juillet 2026, Sony a annoncé que la production de disques Sony prendrait fin en 2028, faisant du PlayStation Store le seul moyen daccéder aux nouvelles sorties sur la plateforme PlayStation. Lorsque lère des disques de Sony prendra fin, la question des licences cessera dêtre théorique pour les propriétaires de PlayStation : chaque jeu acheté par un client PlayStation après cette date constituera une licence que le détenteur de la plateforme pourra révoquer.

Sony fait déjà lobjet dun litige à ce sujet. Quatre clients californiens de la PlayStation ont déposé une plainte collective devant un tribunal fédéral le 18 juin 2026, alléguant que le processus de paiement du PlayStation Store de Sony enfreint le projet de loi 2426 de lAssemblée de Californie, entré en vigueur en janvier 2025. Les dispositions de larticle 17500.6 de lAB 2426 imposent aux boutiques en ligne dindiquer clairement, avant la confirmation de lachat, quune transaction ne confère quune licence  et non la propriété.

Dans son mémoire déposé le 21 août 2026, Sony a demandé au juge fédéral de renvoyer laffaire en arbitrage et a présenté un contre-argument qui a suscité un vif intérêt : selon Sony, la propriété est impossible, a fait valoir lentreprise, car un même titre est vendu simultanément à plusieurs acheteurs  et si un acheteur était propriétaire du jeu, la deuxième vente naurait pas pu avoir lieu. Sony avait même commencé à envoyer des e-mails aux utilisateurs de PlayStation, leur rappelant sans détour que les achats de jeux numériques ne constituent que des licences d'utilisation et non la propriété effective du produit. Le tribunal est actuellement en train de décider si laffaire sera renvoyée en arbitrage.

Le droit de cessibilité de Torres est la disposition la plus ambitieuse du projet de loi. Aucune grande boutique en ligne nautorise actuellement les marchés secondaires pour les jeux numériques, car les plateformes estiment que la revente numérique est impossible en vertu de la loi américaine sur le droit dauteur. LUnion européenne a adopté une position contraire en 2012, lorsque la Cour de justice de lUnion européenne a rendu son arrêt « UsedSoft c. Oracle » de 2012, établissant que les licences logicielles vendues pour une durée illimitée impliquent un transfert de propriété  et que la revente doit donc être autorisée. Ce fossé juridique transatlantique fait partie de ce que le projet de loi Torres, sil était adopté, comblerait du côté américain.


Un mouvement mondial qui sest déjà heurté à des obstacles

Le projet de loi de Torres nest pas la première tentative visant à résoudre ce problème  il sagit de la première tentative au niveau fédéral, après que toutes les initiatives précédentes au niveau des États et au niveau international ont soit échoué, soit été bloquées.

La campagne « Stop Killing Games », officiellement intitulée « Stop Destroying Videogames » dans le cadre des procédures européennes, a été lancée en avril 2024 après quUbisoft eut fermé les serveurs de The Crew, un jeu de course dont les 12 millions dexemplaires vendus étaient devenus totalement injouables  aucun mode hors ligne nexistait  et toutes ces copies dun produit que les clients avaient achetées étaient devenues inutilisables.

Linitiative a recueilli 1 294 188 signatures vérifiées dans le cadre de pétitions lancées dans lUnion européenne et au Royaume-Uni  un nombre suffisant pour déclencher une initiative citoyenne européenne officielle, obligeant la Commission européenne à examiner la proposition. En mai 2026, le Parlement européen a tenu un débat en séance plénière sur cette initiative. Le 16 juin 2026  six semaines avant la date limite officielle fixée au 27 juillet , la Commission européenne a rejeté lidée dune législation contraignante, invoquant des conflits avec la législation européenne existante en matière de droit dauteur. La Commission a promis à la place délaborer, dici fin 2026, un code de conduite volontaire du secteur concernant les pratiques de fin de vie des jeux vidéo et sest engagée à mener une campagne de sensibilisation des consommateurs  ce qui était bien en deçà des attentes de la campagne.

Lexpérience californienne sest avérée tout aussi frustrante. Le gouverneur Gavin Newsom a promulgué la loi AB 2426 en 2024, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2025 et impose de mentionner clairement que les achats numériques constituent des licences  mais ne va pas jusquà exiger la propriété effective. Un autre projet de loi californien, lAB 1921 (la « Protect Our Games Act »), allait plus loin : il aurait obligé les éditeurs à prévenir les joueurs au moins 60 jours avant la fin de la prise en charge des serveurs et à proposer un mode hors ligne ou un remboursement intégral.

LAB 1921 a été adopté par lAssemblée de Californie en mai 2026 par une large majorité de 43 voix contre 16, mais il a été bloqué en commission sénatoriale le 29 juin : quatre membres ont voté pour, trois contre et quatre se sont abstenus  un résultat insuffisant pour obtenir la majorité requise afin de faire avancer le projet. LEntertainment Software Association, principal groupe professionnel de lindustrie américaine du jeu vidéo, a mené une campagne de lobbying intense contre ce projet de loi. Lors de laudition, son représentant a fait valoir que les serveurs privés étaient illégaux, affirmant que les serveurs privés gérés par des communautés pour permettre de continuer à jouer à des jeux retirés du marché constituaient une violation du droit dauteur.

Depuis, Stop Killing Games a créé une ONG de défense des droits aux États-Unis et poursuit à la fois une deuxième tentative en Californie et un amendement à la loi européenne sur léquité numérique (Digital Fairness Act). Le projet de loi Torres marque la première fois que la lutte pour les droits de propriété des consommateurs est portée devant le Congrès américain. Torres a décrit lambition de celui-ci comme un « retour à la norme historique » de lère des cartouches et des disques  à lépoque où un achat était un achat.

Les faiblesses du projet de loi

Sur le plan technique, lobligation dun mode hors ligne pour les jeux dépendants dun serveur comme NBA 2K25 nest pas une impossibilité technique  cest une question de coût technique. GOG (Good Old Games) a démontré, depuis plus dune décennie, que les...
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phil995511
Avatar de phil995511
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 19/10/2026 à 16:38
Il y a un problème de fond :

On achète des jeux vidéos dématérialisée en pensant qu'ils nous appartiennent comme pour tout ce que nous achetons au format matériel standard.

Selon Sony, Valve, etc, nous ne ferions que louer une licence pour un temps donné (au bon vouloir des développeurs).

Cette situation n'est pas normale, en aucun cas ces gens ne nous disent que l'on ne fait que louer une licence, lorsque on effectue un achat rien de tel n'est clairement spécifié.

On a à faire à une forme d'abus de position dominante de la part de ces entreprises, d'irrespect et même de privation des droits de la clientèle, sur fond de législature semble-t-il non adaptée à la diffusion de softs par voie numérique.

On est là face à une tentative restriction de vos droits légitimes premiers et essentiels dans nos vies.

Il faut remettre ces entreprises à leur place et non pas les laisser faire leur loi...
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