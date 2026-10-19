Tous les jeux numériques que vous avez « achetés » sur Steam, le PlayStation Store, Xbox ou le Nintendo eShop ne vous appartiennent pas réellement. Vous avez acquis une licence révocable quun éditeur peut résilier à tout moment, pour nimporte quelle raison, et emporter avec lui chaque heure que vous y avez consacrée et chaque dollar de monnaie virtuelle que vous y avez dépensé. Le député Ritchie Torres a annoncé le 15 octobre 2026 quil présenterait le « Power to the Players Act », la première législation fédérale de lhistoire des États-Unis à contester ce dispositif et la disparition prévue de NBA 2K25 des boutiques numériques dans 12 jours constitue la pièce à conviction n° 1 de ce projet de loi.
NBA 2K25, vendu au prix de 69,99 $ (version standard) et 99,99 $ (édition All-Star), sera retiré des boutiques dans le cadre de ce que 2K Sports a confirmé être un retrait complet de NBA 2K25 le 30 octobre. Tous les modes en ligne MyCAREER, MyTEAM, le multijoueur, les ligues en ligne et léconomie de monnaie virtuelle que les joueurs ont construite en dépensant de largent réel cesseront de fonctionner lorsque les serveurs seront définitivement fermés le 31 décembre. Ce jeu était le cinquième jeu le plus vendu aux États-Unis en 2024.
Son sort nest pas une anomalie : il sagit dune caractéristique structurelle de la manière dont lindustrie du jeu vidéo sest organisée, et Torres parie que cest en nommant clairement cette structure quon parviendra à la faire évoluer. Torres articule le « Power to the Players Act » autour de trois droits spécifiques des consommateurs que le modèle actuel de licence élimine : le droit de posséder un jeu une fois acheté, le droit de continuer à y jouer et le droit de le céder à quelquun dautre.
« Lorsque vous payez pour un jeu, vous devriez en être propriétaire », a déclaré Torres dans son communiqué officiel du 15 octobre 2026. « Les consommateurs doivent avoir le droit de posséder, le droit de jouer et le droit de céder les jeux quils achètent. Un jeu qui peut vous être retiré dès quune entreprise met fin à son service nest pas un achat. Cest une location déguisée en vente. Les familles du Bronx et de tout le pays économisent pour acheter ces jeux, et elles méritent mieux quune licence susceptible de disparaître à tout moment. »
A U.S. congressman wants to change how we legally own video games.— Pirat_Nation 🔴 (@Pirat_Nation) October 16, 2026
Rep. Ritchie Torres has announced plans to introduce the Power To The Players Act, a bill that would direct the FTC to create rules protecting consumers who buy video games.
The proposal would give players three basic rights:
>The right to own the games they purchase, rather than simply receiving a revocable license
>The right to keep playing games after online servers are shut down, through an offline mode
>The right to transfer or resell games they own
Torres argues that if a company can take a game away simply by shutting down its servers, then the consumer didnt really buy the game in the first place.
Torres also hopes the legislation could eventually establish a precedent for ownership rights across other parts of the digital economy:
If you pay for it, you own it.
Le cas de Sony explique la nécessité du projet de loi
Le projet de loi chargerait la Commission fédérale du commerce (FTC) détablir une réglementation visant à transformer les achats de jeux numériques de licences en droits de propriété durables. Les jeux dotés de fonctionnalités en ligne seraient en outre tenus de proposer un mode hors ligne fonctionnel avant la fermeture de leurs serveurs. Le mécanisme juridique permettant cette situation est le contrat de licence dutilisateur final (CLUF), une clause contractuelle standard stipulant que le logiciel est « concédé sous licence et non vendu », que toutes les grandes plateformes utilisent pour préciser que le logiciel nappartient pas à lacheteur.
Dans ce cadre, la doctrine de la première vente la disposition du droit dauteur codifiée à larticle 17 U.S.C. § 109 qui vous permet de revendre un livre, un CD ou un disque de jeu physique dont vous êtes propriétaire ne sapplique pas aux achats numériques, car vous navez jamais acquis la propriété de quoi que ce soit au départ. Une cartouche de jeu physique datant de 1992 qui trône sur votre étagère vous appartient légalement. Un jeu numérique que vous avez « acheté » hier sur une boutique en ligne ne vous appartient pas.
Pour contexte, le 1er juillet 2026, Sony a annoncé que la production de disques Sony prendrait fin en 2028, faisant du PlayStation Store le seul moyen daccéder aux nouvelles sorties sur la plateforme PlayStation. Lorsque lère des disques de Sony prendra fin, la question des licences cessera dêtre théorique pour les propriétaires de PlayStation : chaque jeu acheté par un client PlayStation après cette date constituera une licence que le détenteur de la plateforme pourra révoquer.
Sony fait déjà lobjet dun litige à ce sujet. Quatre clients californiens de la PlayStation ont déposé une plainte collective devant un tribunal fédéral le 18 juin 2026, alléguant que le processus de paiement du PlayStation Store de Sony enfreint le projet de loi 2426 de lAssemblée de Californie, entré en vigueur en janvier 2025. Les dispositions de larticle 17500.6 de lAB 2426 imposent aux boutiques en ligne dindiquer clairement, avant la confirmation de lachat, quune transaction ne confère quune licence et non la propriété.
Dans son mémoire déposé le 21 août 2026, Sony a demandé au juge fédéral de renvoyer laffaire en arbitrage et a présenté un contre-argument qui a suscité un vif intérêt : selon Sony, la propriété est impossible, a fait valoir lentreprise, car un même titre est vendu simultanément à plusieurs acheteurs et si un acheteur était propriétaire du jeu, la deuxième vente naurait pas pu avoir lieu. Sony avait même commencé à envoyer des e-mails aux utilisateurs de PlayStation, leur rappelant sans détour que les achats de jeux numériques ne constituent que des licences d'utilisation et non la propriété effective du produit. Le tribunal est actuellement en train de décider si laffaire sera renvoyée en arbitrage.
Le droit de cessibilité de Torres est la disposition la plus ambitieuse du projet de loi. Aucune grande boutique en ligne nautorise actuellement les marchés secondaires pour les jeux numériques, car les plateformes estiment que la revente numérique est impossible en vertu de la loi américaine sur le droit dauteur. LUnion européenne a adopté une position contraire en 2012, lorsque la Cour de justice de lUnion européenne a rendu son arrêt « UsedSoft c. Oracle » de 2012, établissant que les licences logicielles vendues pour une durée illimitée impliquent un transfert de propriété et que la revente doit donc être autorisée. Ce fossé juridique transatlantique fait partie de ce que le projet de loi Torres, sil était adopté, comblerait du côté américain.
Un mouvement mondial qui sest déjà heurté à des obstacles
Le projet de loi de Torres nest pas la première tentative visant à résoudre ce problème il sagit de la première tentative au niveau fédéral, après que toutes les initiatives précédentes au niveau des États et au niveau international ont soit échoué, soit été bloquées.
La campagne « Stop Killing Games », officiellement intitulée « Stop Destroying Videogames » dans le cadre des procédures européennes, a été lancée en avril 2024 après quUbisoft eut fermé les serveurs de The Crew, un jeu de course dont les 12 millions dexemplaires vendus étaient devenus totalement injouables aucun mode hors ligne nexistait et toutes ces copies dun produit que les clients avaient achetées étaient devenues inutilisables.
Linitiative a recueilli 1 294 188 signatures vérifiées dans le cadre de pétitions lancées dans lUnion européenne et au Royaume-Uni un nombre suffisant pour déclencher une initiative citoyenne européenne officielle, obligeant la Commission européenne à examiner la proposition. En mai 2026, le Parlement européen a tenu un débat en séance plénière sur cette initiative. Le 16 juin 2026 six semaines avant la date limite officielle fixée au 27 juillet , la Commission européenne a rejeté lidée dune législation contraignante, invoquant des conflits avec la législation européenne existante en matière de droit dauteur. La Commission a promis à la place délaborer, dici fin 2026, un code de conduite volontaire du secteur concernant les pratiques de fin de vie des jeux vidéo et sest engagée à mener une campagne de sensibilisation des consommateurs ce qui était bien en deçà des attentes de la campagne.
Lexpérience californienne sest avérée tout aussi frustrante. Le gouverneur Gavin Newsom a promulgué la loi AB 2426 en 2024, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2025 et impose de mentionner clairement que les achats numériques constituent des licences mais ne va pas jusquà exiger la propriété effective. Un autre projet de loi californien, lAB 1921 (la « Protect Our Games Act »), allait plus loin : il aurait obligé les éditeurs à prévenir les joueurs au moins 60 jours avant la fin de la prise en charge des serveurs et à proposer un mode hors ligne ou un remboursement intégral.
LAB 1921 a été adopté par lAssemblée de Californie en mai 2026 par une large majorité de 43 voix contre 16, mais il a été bloqué en commission sénatoriale le 29 juin : quatre membres ont voté pour, trois contre et quatre se sont abstenus un résultat insuffisant pour obtenir la majorité requise afin de faire avancer le projet. LEntertainment Software Association, principal groupe professionnel de lindustrie américaine du jeu vidéo, a mené une campagne de lobbying intense contre ce projet de loi. Lors de laudition, son représentant a fait valoir que les serveurs privés étaient illégaux, affirmant que les serveurs privés gérés par des communautés pour permettre de continuer à jouer à des jeux retirés du marché constituaient une violation du droit dauteur.
Depuis, Stop Killing Games a créé une ONG de défense des droits aux États-Unis et poursuit à la fois une deuxième tentative en Californie et un amendement à la loi européenne sur léquité numérique (Digital Fairness Act). Le projet de loi Torres marque la première fois que la lutte pour les droits de propriété des consommateurs est portée devant le Congrès américain. Torres a décrit lambition de celui-ci comme un « retour à la norme historique » de lère des cartouches et des disques à lépoque où un achat était un achat.
Les faiblesses du projet de loi
Sur le plan technique, lobligation dun mode hors ligne pour les jeux dépendants dun serveur comme NBA 2K25 nest pas une impossibilité technique cest une question de coût technique. GOG (Good Old Games) a démontré, depuis plus dune décennie, que les...