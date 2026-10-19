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Il y a un problème de fond :On achète des jeux vidéos dématérialisée en pensant qu'ils nous appartiennent comme pour tout ce que nous achetons au format matériel standard.Selon Sony, Valve, etc, nous ne ferions que louer une licence pour un temps donné (au bon vouloir des développeurs).Cette situation n'est pas normale, en aucun cas ces gens ne nous disent que l'on ne fait que louer une licence, lorsque on effectue un achat rien de tel n'est clairement spécifié.On a à faire à une forme d'abus de position dominante de la part de ces entreprises, d'irrespect et même de privation des droits de la clientèle, sur fond de législature semble-t-il non adaptée à la diffusion de softs par voie numérique.On est là face à une tentative restriction de vos droits légitimes premiers et essentiels dans nos vies.Il faut remettre ces entreprises à leur place et non pas les laisser faire leur loi...