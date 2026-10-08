En septembre 2024, dans une affaire sans précédent, le FBI avait arrêté un musicien de Caroline du Nord, Michael Smith, pour avoir orchestré une fraude complexe utilisant l'intelligence artificielle et des bots pour manipuler les plateformes de streaming musical, accumulant ainsi plus de 10 millions de dollars en royalties. Selon l'acte d'accusation, Smith produisait de la musique générée par l'intelligence artificielle et la diffusait des milliards de fois à l'aide de robots qu'il avait programmés. S'il est reconnu coupable, Smith risque jusqu'à 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation. Cette affaire met en lumière les capacités de l'IA à générer rapidement de grandes quantités de contenu, qui peuvent également être utilisées à des fins malveillantes.
En 2023, un catalogue de chansons générées par lIA aurait dépassé en nombre découtes lintégralité du répertoire de Taylor Swift sur les abonnements familiaux de YouTube Music. Selon le parquet américain, les auditeurs nétaient pas des personnes, mais des comptes de bots gérés par un seul homme, qui vient dêtre condamné à 18 mois de prison. Michael Smith, 54 ans, a été condamné pour avoir participé à un stratagème visant à « escroquer les plateformes de streaming musical et les musiciens de leurs redevances », selon le bureau du procureur américain.
Smith a plaidé coupable le 19 mars 2026 dun chef daccusation de complot en vue de commettre une fraude électronique. Outre la peine de prison, il a été condamné à deux ans de liberté surveillée et à la confiscation de 8 091 843,64 dollars. Selon le parquet, cette fraude s'est déroulée de 2017 à 2024 et s'est déroulée en trois étapes. Tout d'abord, Smith a créé des milliers de faux comptes, appelés « comptes bots », sur des plateformes de streaming telles qu'Amazon Music, Apple Music, Spotify et YouTube Music. Ensuite, il a utilisé un logiciel pour que ces comptes écoutent en streaming des morceaux dont il était propriétaire, généralement créés à l'aide de l'IA. Enfin, il a perçu les redevances générées par ces faux écoutes.
Il lui arrivait parfois dutiliser jusquà 10 000 comptes de bots simultanément. Ces comptes avaient été créés à laide de fausses adresses e-mail et de « cartes de débit obtenues de manière frauduleuse », ont précisé les procureurs. Pour éviter de se faire prendre, Smith répartissait ses écoutes sur des milliers de titres. Selon les procureurs, cela permettait déviter des schémas découte inhabituels sur un seul titre, ce qui aurait probablement alerté les plateformes.
Dans un e-mail, Smith a expliqué quil avait besoin « dune TONNE de morceaux rapidement » pour contourner les « politiques anti-fraude » des plateformes. Il a utilisé lIA pour créer des centaines de milliers de morceaux, que ses comptes de bots ont ensuite écoutés des milliards de fois. Selon les procureurs, cela lui a rapporté plus de 8 millions de dollars de redevances. Chaque fois quun titre est écouté en streaming, lauteur-compositeur, linterprète et, dans certains cas, dautres ayants droit ont droit à une petite rémunération. Ces rémunérations proviennent dun fonds commun et sont réparties proportionnellement.
Le parquet a comparé les chiffres de Smith à ceux de Taylor Swift. En avril 2023, les comptes de bots de Smith ont utilisé des abonnements familiaux pour écouter en streaming sa musique générée par IA à 80,9 millions de reprises sur YouTube Music. Le même mois, lensemble du catalogue de Swift a enregistré 9,3 millions découtes provenant dabonnements familiaux, selon le communiqué de presse.
« Michael Smith a exploité la technologie de super-intelligence pour commettre une fraude », a déclaré le procureur fédéral Jamie McDonald. « En inondant les plateformes de streaming musical de bots automatisés à la place des consommateurs, et de fausses chansons à la place de la créativité, Smith a privé les véritables artistes et leurs fans de millions de redevances. Ce bureau sengage à garantir lintégrité de tous les marchés et à protéger le public contre ceux qui utilisent la super-intelligence à des fins frauduleuses. »
La formulation de cette annonce retient lattention. La semaine dernière, le président Donald Trump a signé un décret renommageant lIA en « super-intelligence ». Ce décret enjoignait aux ministères et agences fédéraux dutiliser les termes « super-intelligence » et « SI » dans leurs communications et documents officiels. Il précisait également que le pouvoir exécutif ne « reconnaîtrait plus lutilisation des termes intelligence artificielle et IA dans aucun contexte applicable ».
Le communiqué de presse publié récemment utilise ce nouveau terme tout au long du texte. Il qualifie cette affaire de « fraude à la musique en streaming assistée par la super-intelligence ». Plus tôt dans la journée, il a été rapporté que le ministère de la Justice avait demandé à ses employés dutiliser le terme « super-intelligence » plutôt que « intelligence artificielle ». La note de service précisait que cette consigne sappliquait également « aux documents déposés auprès des tribunaux, le cas échéant ».
En juin 2025, groupes inexistants, voix synthétiques, albums aux allures rétro fabriqués de toutes pièces C'était l'avènement de l'ère des « fake bands », ces entités musicales fictives générées par IA, qui proliféraient alors sur les plateformes de streaming comme YouTube et Spotify. Si certains saluaient une nouvelle frontière créative, dautres y voyaient une menace pour les artistes réels, lauthenticité musicale et la viabilité du système de rémunération. Cette facilité de création soulevait des préoccupations majeures, notamment en matière de fraude au streaming et de manque de transparence. Des experts alertaient sur le risque de tromperie, où les auditeurs pouvaient consommer de la musique sans savoir qu'elle était entièrement artificielle.
Source : DOJ
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