Quand l'IA devient un outil de fraude : le FBI arrête un musicien pour une arnaque de 10 millions de dollars aux royalties de streaming réalisée à l'aide de l'IA

Un homme de Caroline du Nord a utilisé l'intelligence artificielle pour créer des centaines de milliers de fausses chansons de faux groupes, puis les a mises sur des services de streaming où elles ont été appréciées par un public de faux auditeurs, ont déclaré les procureurs. Penny par penny, il a collecté un montant bien réel de 10 millions de dollars, ont-ils déclaré lorsqu'ils l'ont inculpé de fraude.Dans un acte d'accusation fédéral dévoilé mercredi, Michael Smith, 52 ans, est accusé d'avoir volé des paiements de redevances à des plateformes de streaming numérique pendant sept ans. Selon l'acte d'accusation, Smith, un musicien en chair et en os, produisait de la musique générée par l'intelligence artificielle et la diffusait des milliards de fois à l'aide de robots qu'il avait programmés.Les prétendus artistes portaient des noms tels que « Callous Post », « Calorie Screams » et « Calvinistic Dust » et produisaient des morceaux tels que « Zygotic Washstands », « Zymotechnical » et « Zygophyllum » qui figuraient en tête des ventes sur Amazon Music, Apple Music et Spotify, selon l'acte d'accusation.« Smith a volé des millions de redevances qui auraient dû être versées aux musiciens, aux auteurs-compositeurs et aux autres détenteurs de droits dont les chansons ont été légitimement diffusées en continu », a déclaré Damian Williams, procureur du district sud de New York, dans un communiqué publié mercredi.Si l'élément de cette histoire généré par l'IA est nouveau, Smith aurait enfreint la loi en mettant en place un système élaboré de faux auditeurs. Le procureur du district sud de New York, Damian Williams, a annoncé les chefs d'inculpation, qui comprennent la fraude électronique et le blanchiment d'argent. S'il est reconnu coupable, Smith risque jusqu'à 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation.Le stratagème de Smith, qui, selon les procureurs, a duré sept ans, consistait à créer des milliers de faux comptes de streaming à l'aide d'adresses électroniques achetées. Il a mis au point un logiciel permettant d'écouter en boucle sa musique générée par l'IA à partir de différents ordinateurs, imitant ainsi des auditeurs individuels se trouvant dans des lieux différents. Dans un secteur où le succès se mesure à l'aune des écoutes numériques, le catalogue fabriqué par Smith aurait réussi à accumuler des milliards d'écoutes.Pour éviter d'être détecté, Smith a réparti son activité de streaming sur de nombreuses fausses chansons, en ne jouant jamais un seul titre trop souvent. Il a également créé des noms uniques pour les artistes et les chansons créés par l'IA, en essayant de se fondre dans les noms excentriques des groupes musicaux légitimes. Smith a utilisé des noms d'artistes tels que « Callous Post » et « Calorie Screams », tandis que leurs chansons comportaient des titres tels que « Zygotic Washstands » et « Zymotechnical ».Dans un premier temps, Smith a téléchargé ses propres compositions originales sur des plateformes de streaming, mais il a constaté que son petit catalogue ne générait pas de revenus significatifs. Pour tenter de passer à l'échelle supérieure, il a brièvement collaboré avec d'autres musiciens, proposant apparemment de jouer leurs chansons en échange de royalties, mais ces efforts ont échoué. C'est ce qui a amené Smith à se tourner vers la musique générée par l'IA en 2018, lorsqu'il s'est associé au PDG d'une société de musique générée par l'IA, dont le nom n'a pas encore été révélé, et à un promoteur musical pour créer une vaste bibliothèque de chansons générées par l'ordinateur. L'annonce du procureur n'a pas précisé la méthode utilisée par Smith pour générer les chansons.La combine était lucrative. Dans un courriel de 2017 qu'il s'est adressé à lui-même, Smith a calculé qu'il pouvait diffuser ses chansons 661 440 fois par jour, gagnant potentiellement 3 307,20 dollars par jour et jusqu'à 1,2 million de dollars par an. En juin 2019, Smith gagnait environ 110 000 dollars par mois, en partageant une partie avec ses co-conspirateurs. Dans un email plus tôt cette année, il s'est vanté d'avoir atteint 4 milliards de streams et 12 millions de dollars de royalties depuis 2019.Lorsqu'il a été confronté à une société de distribution de musique au sujet de « multiples rapports d'abus de streaming » en 2018, Smith a feint l'état de choc et a fortement nié tout acte répréhensible : « C'est absolument faux et insensé », a-t-il déclaré. « Il n'y a absolument aucune fraude ! Comment puis-je faire appel ? »Cette affaire met en lumière les capacités de l’IA à générer rapidement de grandes quantités de contenu. Bien que bénéfique pour la productivité, cette technologie peut également être utilisée à des fins malveillantes, comme le montre cette fraude massive. L’industrie musicale, déjà confrontée à des défis liés aux droits d’auteur et à la monétisation, doit désormais faire face à de nouvelles menaces technologiques.ElevenLabs, connu pour ses voix d'IA naturelles et son clonage vocal précis, a partagé un premier aperçu de son prochain produit de conversion de texte en musique, ElevenLabs Music. Cet outil permet de créer des chansons complètes avec des voix réalistes à partir d'un simple texte.La génération de musique par l'IA n'est pas bien accueillie par tous. Comme pour toutes les applications d'IA générative, la question est de savoir sur quoi ElevenLabs a formé ce modèle et s'il comprenait des éléments protégés par le droit d'auteur. Dans l'affirmative, ElevenLabs a-t-elle obtenu l'autorisation du détenteur des droits ou estime-t-elle que la formation sans autorisation est protégée par le principe de l'utilisation équitable ? Certains s'opposent au développement d'une telle technologie parce que les artistes risquent de se retrouver au chômage. La crainte est que l'IA soit facilement capable de reproduire le style d'un artiste particulier et que l'on n'ait plus besoin d'eux pour produire de la nouvelle musique. Ils ne veulent pas faire l'album de Noël ? Pas de problème. Il suffit d'utiliser l'IA pour cela. N'oublions pas non plus la possibilité d'utiliser cette technologie pour produire des « deepfakes ».Udio, une plateforme d'IA de génération de musique , émerge de manière spectaculaire sur le marché avec une capacité remarquable à reproduire l'émotion dans des voix synthétiques. Conçu par d'anciens ingénieurs de Google DeepMind, Udio peut recréer des fac-similés de divers genres musicaux, allant de la country au quatuor de barbiers en passant par la pop allemande et le hip-hop, en utilisant quelques données humaines clés. Actuellement en version bêta et accessible gratuitement, la plateforme vise à faciliter la création et le partage de musique, même pour ceux qui n'ont que peu ou pas de compétences musicales.L'équipe derrière Udio, composée de David Ding, Conor Durkan, Charlie Nash, Yaroslav Ganin et Andrew Sanchez, prévoit des mises à jour futures pour améliorer l'expérience des musiciens, notamment en ajoutant des voix de référence, des options de création plus détaillées et la possibilité d'importer facilement des pistes externes. Bien que leur objectif actuel soit de constituer une bibliothèque de morceaux impressionnants inspirés par des non-musiciens, ils envisagent également d'élargir le support linguistique, de séparer les pistes individuelles et même de spécifier le chanteur à l'avenir.L'outil d'IA de génération de musique Udio produirait déjà 10 chansons par seconde Plus de 200 artistes musicaux, parmi lesquels Pearl Jam, Nicki Minaj et Billie Eilish, se sont unis dans une lettre ouverte de l'Alliance des droits des artistes, critiquant vivement l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans la création musicale. Cette lettre appelle à mettre un terme à l'exploitation de l'IA qui porte atteinte aux droits des artistes humains, soulignant ainsi une menace existentielle pour leur art. La protestation contre l'IA générative s'étend désormais à divers domaines créatifs, y compris la musique, en raison de préoccupations concernant la violation des droits d'auteur et la sous-évaluation du travail artistique. Les artistes mettent en avant les risques liés à l'utilisation inconsidérée de l'IA, citant des exemples où des entreprises ont utilisé des données protégées par le droit d'auteur pour former des modèles d'IA sans consentement.Bien que certains reconnaissent le potentiel de l'IA pour stimuler la créativité humaine, les artistes mettent en garde contre une possible réduction des redevances et une dépréciation de la valeur de leur travail. Ils appellent à des mesures pour empêcher l'IA de supplanter ou de déprécier le travail des artistes humains, insistant sur la nécessité d'une rémunération équitable. Cette lettre met en lumière le débat croissant sur le rôle de l'IA dans la création artistique et appelle à une réflexion sur la protection des droits et de la créativité humaine dans un paysage technologique en constante évolution.L’arrestation de Michael Smith par le FBI marque une étape importante dans la lutte contre la fraude technologique dans l’industrie musicale. Cette affaire souligne la nécessité de renforcer les mesures de sécurité et de surveillance pour protéger les artistes et les créateurs de contenu contre de telles arnaques sophistiquées.Source : ministère de la justice Pensez-vous que l’utilisation de l’IA pour générer de la musique devrait être davantage réglementée ? Pourquoi ou pourquoi pas ?Dans quelle mesure les plateformes de streaming musical sont-elles responsables de détecter et de prévenir ce type de fraude ?Comment cette fraude pourrait-elle affecter les artistes indépendants et émergents qui comptent sur les royalties de streaming pour leur revenu ?Quelles mesures technologiques pourraient être mises en place pour empêcher de telles fraudes à l’avenir ?L’IA devrait-elle être utilisée pour créer de la musique, ou cela dévalorise-t-il le travail des musiciens humains ?Les peines actuelles pour ce type de fraude sont-elles suffisantes pour dissuader d’autres personnes de tenter des arnaques similaires ?