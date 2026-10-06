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Une juge fédérale estime qu'une recherche par caméras Flock constituait une « surveillance de masse aveugle » et était inconstitutionnelle
Après que des policiers aient été inculpés pour utilisation abusive

Le , par Jade Emy
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Une juge fédérale de lOklahoma a estimé que les fouilles sans mandat utilisant les données de caméras de surveillance alimentées par lIA  telles que celles collectées par la technologie phare de Flock Safety  pourraient enfreindre le quatrième amendement en labsence de motif raisonnable suffisant. « Le droit de ne pas faire lobjet dune surveillance persistante et de type "filet" lorsquon se trouve dans un lieu public nest pas un concept étranger à notre société, et il sagit dune attente raisonnable que la société accepte déjà », a écrit la juge fédérale Sara Hill dans son jugement.

Flock Group Inc., opérant sous le nom de Flock Safety, est un fabricant et opérateur américain privé spécialisé dans le matériel et les logiciels de surveillance, notamment la reconnaissance automatique des plaques dimmatriculation (ALPR), la vidéosurveillance de masse, les systèmes de localisation des coups de feu et les logiciels permettant dintégrer les données recueillies par ces technologies. Fondée en 2017, Flock exploite ces systèmes dans le cadre de contrats conclus avec des forces de lordre, des associations de quartier et des propriétaires privés. En juillet 2026, Flock affirmait être présent dans plus de 6 000 collectivités réparties dans 49 États américains et effectuer plus de 20 milliards de scans de véhicules aux États-Unis chaque mois.

Le réseau de Flock Safety repose sur des caméras, des systèmes de reconnaissance dimages et dapprentissage automatique, qui partagent des données avec les services de police. Cependant, des rapports ont révélé l'utilisation abusive de cette technologie par la police. En septembre 2026, cinq agents du service de police métropolitain dIndianapolis ont été inculpés pour avoir utilisé abusivement la technologie de lecture des plaques dimmatriculation de leur service. Les agents auraient utilisé le système Flock à des fins personnelles, et lun dentre eux aurait notamment utilisé le système pour suivre son ex-femme.

En juin 2025, l'Electronic Frontier Foundation (EFF) a notamment rapporté un exemple effrayant de surveillance policière, dans lequel le bureau du shérif du Texas a utilisé les données de plus de 83 000 caméras de lecture automatique des plaques d'immatriculation pour retrouver une femme soupçonnée d'avoir pratiqué un avortement sans assistance médicale. Selon l'EFF, le policier a effectué des recherches dans 6 809 réseaux de caméras différents gérés par la société de technologie de surveillance Flock Safety, y compris dans des États où l'accès à l'avortement est protégé par la loi, tels que Washington et l'Illinois.

Récemment, une juge fédérale de lOklahoma a estimé que les fouilles sans mandat utilisant les données de caméras de surveillance alimentées par lIA  telles que celles collectées par la technologie phare de Flock Safety  pourraient enfreindre le quatrième amendement en labsence de motif raisonnable suffisant. « Le droit de ne pas faire lobjet dune surveillance persistante et de type "filet" lorsquon se trouve dans un lieu public nest pas un concept étranger à notre société, et il sagit dune attente raisonnable que la société accepte déjà », a écrit la juge fédérale Sara Hill dans son jugement.

Hill, nommée par lancien président Biden, a poursuivi : « Mais cela devient problématique sur le plan constitutionnel lorsque les forces de lordre peuvent répertorier de manière indiscriminée et passive vos déplacements sur une longue période, puis utiliser ces informations à nimporte quelle fin, dès que cela leur convient. »


Flock propose un système de lecteurs automatiques de plaques dimmatriculation (ALPR), qui utilisent des dispositifs denregistrement pour consigner les numéros de plaques et identifier ce que lentreprise appelle une « signature du véhicule »  notamment la marque, le modèle et dautres caractéristiques didentification de la voiture. Les caméras ne collectent pas les données biométriques des occupants dun véhicule.

La décision portait sur le rôle des ALPR lors dun contrôle routier effectué par un adjoint du shérif du comté de Tulsa, qui a abouti à une arrestation pour possession de stupéfiants. Dans cette affaire, ladjoint a commencé à suivre une conductrice après avoir remarqué quelle arborait une plaque dimmatriculation dun autre État et a soumis son véhicule à une recherche dans une base de données alimentée par lIA  prétendument avant même que lagent nait identifié la moindre infraction au code de la route ou autre activité criminelle.

Selon la décision du juge, lagent avait accès à la fois aux systèmes Flock et VehicleManager, et sa recherche a révélé plus de 50 signalements du véhicule de la femme dans plusieurs États. Ladjoint du shérif a finalement constaté une infraction et a arrêté la conductrice. La décision du juge ne qualifie pas dillégale lutilisation des données de Flock pour faciliter les arrestations ; elle précise plutôt que, dans cette affaire, lagent ne disposait pas dun motif raisonnable et a « porté atteinte à son droit légitime à la vie privée » en recourant à cette technologie  établissant ainsi un précédent plus strict concernant les cas dans lesquels les forces de lordre peuvent utiliser des bases de données ALPR exhaustives lors denquêtes.

Un porte-parole de Flock a déclaré : « Cette décision va à lencontre de la jurisprudence dominante dans des affaires similaires à travers le pays, y compris de multiples décisions récentes rendues en Oklahoma, et nous nous attendons à ce quelle fasse lobjet dun appel et soit finalement infirmée. » « Cette décision se limite aux faits spécifiques de cette affaire. Elle ne constitue pas un précédent faisant autorité et naffecte pas lutilisation continue par les forces de lordre de ces technologies importantes pour la sécurité publique », a ajouté le porte-parole.

Flock Safety affirme depuis des années que ses caméras « ne peuvent ni reconnaître, ni identifier, ni suivre des individus ». Or, selon une enquête, elle a désormais mis au point un outil capable de faire exactement cela. Ce système d'IA permet à la police de rechercher des personnes et des véhicules en se basant uniquement sur leurs schémas de déplacement. Il ne nécessite ni plaque d'immatriculation, ni nom, ni infraction comme point de départ. Les journalistes de WIRED ont reconstitué l'outil à partir de fichiers exposés via les pages de connexion de Flock. Un ancien policier ayant examiné le logiciel a affirmé que cela montrait que Flock « suit littéralement les gens ».

Deux gouverneurs républicains  Greg Abbott, gouverneur du Texas, et Ron DeSantis, gouverneur de Floride  ont pris des mesures au cours des deux derniers mois pour limiter lutilisation de cette technologie dans leurs États respectifs. Un nombre croissant de municipalités ont également résilié leurs contrats avec Flock. Les sénateurs Bernie Sanders (I-Vt.) et Jeff Merkley (D-Ore.), ainsi que la députée Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.), ont de même présenté un projet de loi visant à la fois à interdire aux agences fédérales dutiliser cette technologie de surveillance basée sur lintelligence artificielle et à suspendre les subventions gouvernementales destinées aux forces de lordre locales souhaitant passer des contrats avec des fabricants de systèmes ALPR.

Source : Décision d'un juge fédéral de l'Oklahoma

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Voir aussi :

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