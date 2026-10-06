Flock Group Inc., opérant sous le nom de Flock Safety, est un fabricant et opérateur américain privé spécialisé dans le matériel et les logiciels de surveillance, notamment la reconnaissance automatique des plaques dimmatriculation (ALPR), la vidéosurveillance de masse, les systèmes de localisation des coups de feu et les logiciels permettant dintégrer les données recueillies par ces technologies. Fondée en 2017, Flock exploite ces systèmes dans le cadre de contrats conclus avec des forces de lordre, des associations de quartier et des propriétaires privés. En juillet 2026, Flock affirmait être présent dans plus de 6 000 collectivités réparties dans 49 États américains et effectuer plus de 20 milliards de scans de véhicules aux États-Unis chaque mois.
Le réseau de Flock Safety repose sur des caméras, des systèmes de reconnaissance dimages et dapprentissage automatique, qui partagent des données avec les services de police. Cependant, des rapports ont révélé l'utilisation abusive de cette technologie par la police. En septembre 2026, cinq agents du service de police métropolitain dIndianapolis ont été inculpés pour avoir utilisé abusivement la technologie de lecture des plaques dimmatriculation de leur service. Les agents auraient utilisé le système Flock à des fins personnelles, et lun dentre eux aurait notamment utilisé le système pour suivre son ex-femme.
En juin 2025, l'Electronic Frontier Foundation (EFF) a notamment rapporté un exemple effrayant de surveillance policière, dans lequel le bureau du shérif du Texas a utilisé les données de plus de 83 000 caméras de lecture automatique des plaques d'immatriculation pour retrouver une femme soupçonnée d'avoir pratiqué un avortement sans assistance médicale. Selon l'EFF, le policier a effectué des recherches dans 6 809 réseaux de caméras différents gérés par la société de technologie de surveillance Flock Safety, y compris dans des États où l'accès à l'avortement est protégé par la loi, tels que Washington et l'Illinois.
Récemment, une juge fédérale de lOklahoma a estimé que les fouilles sans mandat utilisant les données de caméras de surveillance alimentées par lIA telles que celles collectées par la technologie phare de Flock Safety pourraient enfreindre le quatrième amendement en labsence de motif raisonnable suffisant. « Le droit de ne pas faire lobjet dune surveillance persistante et de type "filet" lorsquon se trouve dans un lieu public nest pas un concept étranger à notre société, et il sagit dune attente raisonnable que la société accepte déjà », a écrit la juge fédérale Sara Hill dans son jugement.
Hill, nommée par lancien président Biden, a poursuivi : « Mais cela devient problématique sur le plan constitutionnel lorsque les forces de lordre peuvent répertorier de manière indiscriminée et passive vos déplacements sur une longue période, puis utiliser ces informations à nimporte quelle fin, dès que cela leur convient. »
Flock propose un système de lecteurs automatiques de plaques dimmatriculation (ALPR), qui utilisent des dispositifs denregistrement pour consigner les numéros de plaques et identifier ce que lentreprise appelle une « signature du véhicule » notamment la marque, le modèle et dautres caractéristiques didentification de la voiture. Les caméras ne collectent pas les données biométriques des occupants dun véhicule.
La décision portait sur le rôle des ALPR lors dun contrôle routier effectué par un adjoint du shérif du comté de Tulsa, qui a abouti à une arrestation pour possession de stupéfiants. Dans cette affaire, ladjoint a commencé à suivre une conductrice après avoir remarqué quelle arborait une plaque dimmatriculation dun autre État et a soumis son véhicule à une recherche dans une base de données alimentée par lIA prétendument avant même que lagent nait identifié la moindre infraction au code de la route ou autre activité criminelle.
Selon la décision du juge, lagent avait accès à la fois aux systèmes Flock et VehicleManager, et sa recherche a révélé plus de 50 signalements du véhicule de la femme dans plusieurs États. Ladjoint du shérif a finalement constaté une infraction et a arrêté la conductrice. La décision du juge ne qualifie pas dillégale lutilisation des données de Flock pour faciliter les arrestations ; elle précise plutôt que, dans cette affaire, lagent ne disposait pas dun motif raisonnable et a « porté atteinte à son droit légitime à la vie privée » en recourant à cette technologie établissant ainsi un précédent plus strict concernant les cas dans lesquels les forces de lordre peuvent utiliser des bases de données ALPR exhaustives lors denquêtes.
Un porte-parole de Flock a déclaré : « Cette décision va à lencontre de la jurisprudence dominante dans des affaires similaires à travers le pays, y compris de multiples décisions récentes rendues en Oklahoma, et nous nous attendons à ce quelle fasse lobjet dun appel et soit finalement infirmée. » « Cette décision se limite aux faits spécifiques de cette affaire. Elle ne constitue pas un précédent faisant autorité et naffecte pas lutilisation continue par les forces de lordre de ces technologies importantes pour la sécurité publique », a ajouté le porte-parole.
Flock Safety affirme depuis des années que ses caméras « ne peuvent ni reconnaître, ni identifier, ni suivre des individus ». Or, selon une enquête, elle a désormais mis au point un outil capable de faire exactement cela. Ce système d'IA permet à la police de rechercher des personnes et des véhicules en se basant uniquement sur leurs schémas de déplacement. Il ne nécessite ni plaque d'immatriculation, ni nom, ni infraction comme point de départ. Les journalistes de WIRED ont reconstitué l'outil à partir de fichiers exposés via les pages de connexion de Flock. Un ancien policier ayant examiné le logiciel a affirmé que cela montrait que Flock « suit littéralement les gens ».
Deux gouverneurs républicains Greg Abbott, gouverneur du Texas, et Ron DeSantis, gouverneur de Floride ont pris des mesures au cours des deux derniers mois pour limiter lutilisation de cette technologie dans leurs États respectifs. Un nombre croissant de municipalités ont également résilié leurs contrats avec Flock. Les sénateurs Bernie Sanders (I-Vt.) et Jeff Merkley (D-Ore.), ainsi que la députée Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.), ont de même présenté un projet de loi visant à la fois à interdire aux agences fédérales dutiliser cette technologie de surveillance basée sur lintelligence artificielle et à suspendre les subventions gouvernementales destinées aux forces de lordre locales souhaitant passer des contrats avec des fabricants de systèmes ALPR.
Source : Décision d'un juge fédéral de l'Oklahoma
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