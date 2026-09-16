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La police s'est servie d'images de caméras de surveillance Flock pour emprisonner une femme innocente pendant 13 jours : « J'ai cru que ma vie était finie »

Le , par Jade Emy
16 commentaires

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Une image captée par une caméra Flock a conduit des agents de la police routière à emprisonner une femme innocente pendant 13 jours. Mais les recherches menées par son avocat ont déclenché une nouvelle enquête qui avait confirmé que la voiture n'était pas impliquée dans laccident. Flock Safety a déclaré dans un communiqué que sa technologie navait jamais été en cause dans cette affaire. La femme ne poursuit pas Flock en justice et a déclaré quelle tenait davantage pour responsables les agents qui ont utilisé cette technologie que les caméras elles-mêmes. Mais elle continue de les détester : « Ce serait bien si elles nexistaient pas ».

Flock Group Inc., opérant sous le nom de Flock Safety, est une société américaine privée spécialisée dans la fabrication et lexploitation de matériel et de logiciels de surveillance, notamment la reconnaissance automatique des plaques dimmatriculation (ALPR), la vidéosurveillance de masse, les systèmes de localisation des coups de feu et les logiciels permettant dintégrer les données recueillies par ces technologies. Fondée en 2017, Flock exploite ces systèmes dans le cadre de contrats conclus avec des forces de l'ordre, des associations de quartier et des propriétaires privés. En juillet 2026, Flock affirmait être présente dans plus de 6 000 collectivités réparties dans 49 États américains et effectuer plus de 20 milliards de scans de véhicules aux États-Unis chaque mois.

Le réseau de Flock Safety repose sur des caméras, la reconnaissance dimages et lapprentissage automatique, qui partagent des données avec les services de police. Cependant, Flock Safety fait face à une résistance civile inédite. Dans le même temps, des policiers ont été pris en flagrant délit dutilisation du système pour traquer danciens partenaires et des collègues, et des journalistes ont rapporté que, contrairement aux affirmations de lentreprise selon lesquelles elle nenregistre que les véhicules, les caméras peuvent être utilisées pour suivre des personnes. On recense plus dune douzaine de cas où des policiers ont été accusés ou arrêtés pour avoir utilisé Flock afin de harceler et de traquer des personnes.

En juin 2025, l'Electronic Frontier Foundation (EFF) avait déjà révélé un exemple effrayant de surveillance policière, dans lequel le bureau du shérif du Texas a utilisé les données de plus de 83 000 caméras de lecture automatique des plaques d'immatriculation (ALPR) pour retrouver une femme soupçonnée d'avoir pratiqué un avortement sans assistance médicale. Selon l'EFF, le policier a effectué des recherches dans 6 809 réseaux de caméras différents gérés par la société de technologie de surveillance Flock Safety, y compris dans des États où l'accès à l'avortement est protégé par la loi, tels que Washington et l'Illinois. Le dossier de recherche indiquait clairement la raison : « a subi un avortement, recherche une femme ».

Un nouveau rapport vient s'ajouter à cette liste de révélations, qui ne fait quaccroître le rejet et la méfiance du public. Lindsey Isaacs dormait dans son appartement lorsque des agents de la police routière de Floride ont commencé à frapper violemment à sa porte, prêts à annoncer quils la soupçonnaient dêtre responsable de la mort de trois personnes. Leurs preuves : des images du véhicule de madame Isaacs capturées par une caméra Flock Safety près du lieu de laccident à Deland, en Floride, ainsi que des « marques » sur le Durango qui, selon eux, étaient « compatibles avec les dégâts » subis par les véhicules percutés.

« Jai cru quon me tendait un piège. Je ne comprenais pas ce qui se passait », a déclaré Isaacs. En raison des images de sa plaque dimmatriculation et dallégations concernant des preuves matérielles qui savéreraient inexistantes, elle a passé 13 jours en prison après avoir été arrêtée et sêtre vu refuser la liberté sous caution pour des crimes quelle navait pas commis. Flock affirme que sa technologie nest quun outil denquête et quil appartient aux forces de lordre didentifier correctement les auteurs lors de la prise de décision darrestation, mais les détracteurs affirment quun contrôle limité met des innocents en danger.


Soupçonnée en raison des images de sa plaque dimmatriculation capturées par une caméra Flock Safety

Alors quelle se trouvait devant son domicile de Palm Coast, en Floride, aux premières heures du 5 octobre 2025, deux agents de la police dÉtat de Floride ont affirmé que la Dodge Durango dIsaacs avait été aperçue la nuit précédente en train de rouler à plus de 160 Km par heure sur lInterstate 4, effectuant des embardées « agressives » et provoquant finalement un accident mortel impliquant plusieurs véhicules avant de prendre la fuite dans la nuit.

Le véhicule de Isaacs a été saisi et retenu pendant des mois, mais ce nest que dix semaines après quelle eut déposé une requête pour récupérer sa voiture, en avril de cette année, que les choses ont commencé à bouger. Mais au lieu de récupérer sa voiture, Isaacs a été incarcérée le 17 avril à la prison du comté de Volusia, accusée de trois chefs dhomicide involontaire au volant et de trois chefs de délit de fuite après un accident mortel  des infractions passibles dune peine demprisonnement à perpétuité.

Ce sont également des crimes que Lindsey Isaacs na pas commis. « Souvent, on a affaire à des cas où, vous savez, une personne vous dit : Oh, je nai rien fait, mais elle était bien là, et elle ajoute : Oh non, je nai pas changé de voie, ou quelque chose de ce genre. Elle sest mise dans cette situation, mais sans rien faire », a déclaré lavocat de Lindsey Isaacs, Patrick McGeehan. « Dans le cas de Lindsey, rien nindiquait quelle ait jamais été sur les lieux. »

Une enquête menée par le bureau du procureur général de Floride a révélé que cétait une Dodge Durango qui avait provoqué laccident mortel en chaîne du 4 octobre 2025  une voiture de couleur bordeaux, comme le prouvent les traces de peinture retrouvées sur lun des véhicules percutés. La Durango de Lindsey Isaacs est noire.

« Ils disposaient de trois descriptions correspondant à trois véhicules différents », a déclaré McGeehan à propos des enquêteurs initiaux. « Ils avaient un témoin qui parlait dune Dodge Durango noire, un autre dune Dodge Durango blanche, et un troisième dune Dodge Durango bordeaux dont il avait vu une partie de la plaque dimmatriculation. Pour une raison quelconque, [la patrouille routière de Floride] ne sest jamais intéressée à autre chose quà la Dodge Durango noire. »

« Ils se sont focalisés sur cette Dodge Durango noire, au détriment de tout le reste »

Daprès lacte de mise en détention utilisé pour incarcérer Isaacs pendant 13 jours  ainsi que celui utilisé pour arrêter un suspect après linnocence dIsaacs , les agents de lunité denquête sur les homicides routiers de Deland ont effectué une recherche dans les images des caméras Flock de la zone, à la recherche spécifique dun Durango noir aux alentours de lheure de laccident. « Ils se sont focalisés sur cette Dodge Durango noire, au détriment de tout le reste », a déclaré McGeehan.

Les images et les données du réseau Flock ont conduit les enquêteurs jusquà la porte dentrée dIsaacs, les caméras ayant capturé ses déplacements tout au long de la soirée, notamment une caméra située à 5 km à louest du lieu de laccident. McGeehan et son client ont déclaré quils estimaient que les données du réseau Flock navaient pas été utilisées comme piste denquête, mais plutôt comme une preuve prétendument définitive de la culpabilité dIsaacs. « Cest clairement un biais de confirmation, au plus haut degré », a déclaré McGeehan.

Une plainte civile déposée par Isaacs contre les deux agents chargés de lenquête allègue non seulement que lenquête a été insuffisante et que les éléments de preuve indiquant linnocence dIsaacs ont été ignorés, mais aussi que les agents ont même fait de fausses déclarations dans les documents juridiques et devant le tribunal afin détayer une conclusion suggérée par les données du système de reconnaissance des plaques dimmatriculation. « Oh, il y a eu un échec majeur. Un échec majeur du travail de la police. Un échec majeur des compétences élémentaires en matière denquête », a déclaré McGeehan.

Flock Safety affirme que sa technologie navait jamais été en cause dans cette affaire

Flock Safety a déclaré dans un communiqué que sa technologie navait jamais été en cause dans cette affaire  et a mis en avant une affirmation figurant dans la plainte civile dIsaacs selon laquelle les données de Flock auraient dû disculper Isaacs au lieu de limpliquer, arguant quelles montraient en réalité quelle se trouvait à 5 km du lieu de laccident deux minutes avant le premier appel au 911.

Un porte-parole a déclaré : « Les caméras Flock fournissent des pistes denquête ; elles nidentifient pas les auteurs, ne déterminent pas la culpabilité et ne prennent pas de décisions darrestation. En réalité, la plainte elle-même qualifie les preuves fournies par Flock de « disculpatoires, et non incriminantes », ce qui signifie que ces preuves écartaient Mme Isaacs de toute implication plutôt que de la mettre en cause : elles situaient précisément son véhicule à trois miles du lieu de laccident, deux minutes seulement avant celui-ci. Présenter son arrestation comme le résultat de la technologie Flock déforme fondamentalement tant les allégations que le rôle joué par notre technologie dans cette affaire. »

Cependant, parmi les critiques croissantes à lencontre de lentreprise et de sa technologie, certaines allégations soulignent que létendue du réseau de caméras et les outils dintelligence artificielle conçus pour « relier les points » augmentent le risque de conclusions erronées fondées sur des preuves fragiles. Une situation qui provoque un mouvement citoyen, indigné par les atteintes à la vie privée et ripostant  allant même jusqu'à vandaliser systématiquement ces équipements. Les opposants s'indignent face à ce qu'ils qualifient d'outil dangereux, susceptible d'être utilisé pour porter atteinte à la vie privée et aux libertés civiles des Américains. Le groupe Facebook « DeFlock America » compte plus de 600 000 membres et en gagne des milliers de plus chaque jour.

Des personnes interpellées par la police ou arrêtées en raison derreur dans les données capturées

Dans certains cas, des personnes ont été interpellées par la police ou arrêtées en raison dune erreur dans les données capturées par des lecteurs automatiques de plaques dimmatriculation, y compris les caméras Flock. LInstitute for Justice a recensé plus dune vingtaine de cas dautomobilistes innocents interpellés, voire menacés par une arme, parce que leur véhicule était soupçonné davoir été volé ou dêtre impliqué dans un autre délit en raison dune erreur de lecture de la plaque dimmatriculation ou dune autre erreur. Flock a affirmé que ses caméras capturaient correctement 93 plaques dimmatriculation sur 100, mais comme dans le cas dIsaacs, il y a eu des cas où, même lorsque les informations étaient correctement enregistrées, la mauvaise personne sest retrouvée inculpée dun délit.

Dans le Colorado, Chrisanna Elser a été faussement accusée davoir volé des colis sur un perron après que les caméras Flock ont montré son pick-up traversant la ville à peu près au moment du vol ; lenquêteur a déclaré être « sûr à 100 % » quelle était la femme visible sur les images de la caméra de la sonnette enregistrant le crime. Elser a passé des semaines à rassembler ses propres preuves pour prouver son innocence et obtenir labandon des poursuites. « On dirait que le principe sest inversé pour devenir : Vous êtes coupable jusquà ce que vous prouviez votre innocence », a déclaré Elser.

Une femme du Rhode Island a également intenté un procès en juin après avoir été arrêtée à tort et inculpée de conduite imprudente et de fuite devant la police, ces accusations reposant en partie sur des images provenant dune caméra Flock. Dans cette affaire, un agent avait pris en chasse un véhicule pour non-respect dun stop, affirmant que la conductrice était une femme blanche aux cheveux roux. Selon les dossiers judiciaires, après avoir recherché le propriétaire du véhicule et lun de ses complices présumés, les agents ont fouillé les comptes de réseaux sociaux de ce dernier et identifié la plaignante comme étant la femme aux cheveux roux. Lun des agents a indiqué avoir visionné les images Flock du véhicule suspect et en avoir conclu que la conductrice correspondait à la photo du permis de conduire de la plaignante  ce que les défendeurs dans laffaire civile ont admis dans leur réponse déposée.

Plus récemment, une nouvelle affaire choquante en Californie a mis au jour une énorme lacune juridique qui permet à des agents sans scrupules de rester en liberté. Un policier de San José a été licencié après avoir accédé illicitement au réseau de caméras Flock Safety de la ville pour localiser une victime de violences conjugales et avoir communiqué sa position en temps réel directement à son agresseur présumé. Conséquence directe de ce scandale, le service affirme que les agents ont désormais strictement linterdiction daccéder au système ALPR depuis leurs appareils personnels. Malgré cette grave atteinte à la sécurité publique et ce harcèlement numérique flagrant, lagent, dont lidentité na pas été révélée, a simplement été licencié, et non arrêté.

Une nouvelle enquête avait confirmé que la voiture n'était pas impliquée dans laccident

McGeehan a déclaré que ce type de conclusion constituait lun de ses principaux problèmes concernant la manière dont la technologie Flock est utilisée par les forces de lordre. « Cest un outil denquête. Ce nest pas une solution miracle. Et actuellement, beaucoup sen servent comme sil sagissait dune solution miracle, à linstar de ces agents dans cette affaire », a-t-il déclaré, faisant référence à la fausse accusation portée contre Isaacs.

McGeehan, qui est lui-même un ancien adjoint du shérif, a déclaré quil était favorable à ce que les enquêteurs aient accès aux données relatives aux plaques...
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16 commentaires
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 17/09/2026 à 11:22
Faut-il saper la vie privée pour protéger lordre public ?
En loccurrence, l'usage de caméras contrôlant l'espace public n'a JAMAIS protégé l'ordre public!

Les caméras n'empêchent pas les délits... Elles permettent simplement dans certains cas de retrouver plus facilement les auteurs!
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Fagus
Avatar de Fagus
Membre expert https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 14:01
heureusement que ce n'est pas en France...

En France, on a de l'ordre du million de vraies fausses plaques en circulation (https://journaldupneu.com/services/i...r-des-comptes/). La raison est qu'autrefois c'était fait à la main par les préfectures par des agents qui connaissaient leur rayon, mais que lorsque ça a été informatisé, de nombreuses failles de logiques dans le processus ont été décelées par des acteurs malveillants (en jouant avec les délais légaux, avec des entreprise éphémères, des entreprises UE hors France), qui permettent de créer des fausses vraies plaques (c'est à dire de fausses plaques délivrées par les autorités compétentes), en grandes quantités.

Sans compter les doublettes (les fausses plaques qui copient celles d'une voiture identique, qui peuvent être fabriquées par n'importe qui depuis que le marché a été libéralisé)
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Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 17/09/2026 à 9:36
Les adeptes de la surveillance :
Toujours prêt à donner votre visage et déplacement en étant filmé si c'est pour la sécurité ?
Vous accepterez bien de donner votre CNI pour protéger les enfants des réseaux sociaux aussi ?
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