La police s'est servie d'images de caméras de surveillance Flock pour emprisonner une femme innocente pendant 13 jours : « J'ai cru que ma vie était finie »

Flock Group Inc., opérant sous le nom de Flock Safety, est une société américaine privée spécialisée dans la fabrication et lexploitation de matériel et de logiciels de surveillance, notamment la reconnaissance automatique des plaques dimmatriculation (ALPR), la vidéosurveillance de masse, les systèmes de localisation des coups de feu et les logiciels permettant dintégrer les données recueillies par ces technologies. Fondée en 2017, Flock exploite ces systèmes dans le cadre de contrats conclus avec des forces de l'ordre, des associations de quartier et des propriétaires privés. En juillet 2026, Flock affirmait être présente dans plus de 6 000 collectivités réparties dans 49 États américains et effectuer plus de 20 milliards de scans de véhicules aux États-Unis chaque mois.
Le réseau de Flock Safety repose sur des caméras, la reconnaissance dimages et lapprentissage automatique, qui partagent des données avec les services de police. Cependant, Flock Safety fait face à une résistance civile inédite. Dans le même temps, des policiers ont été pris en flagrant délit dutilisation du système pour traquer danciens partenaires et des collègues, et des journalistes ont rapporté que, contrairement aux affirmations de lentreprise selon lesquelles elle nenregistre que les véhicules, les caméras peuvent être utilisées pour suivre des personnes. On recense plus dune douzaine de cas où des policiers ont été accusés ou arrêtés pour avoir utilisé Flock afin de harceler et de traquer des personnes.
En juin 2025, l'Electronic Frontier Foundation (EFF) avait déjà révélé un exemple effrayant de surveillance policière, dans lequel le bureau du shérif du Texas a utilisé les données de plus de 83 000 caméras de lecture automatique des plaques d'immatriculation (ALPR) pour retrouver une femme soupçonnée d'avoir pratiqué un avortement sans assistance médicale. Selon l'EFF, le policier a effectué des recherches dans 6 809 réseaux de caméras différents gérés par la société de technologie de surveillance Flock Safety, y compris dans des États où l'accès à l'avortement est protégé par la loi, tels que Washington et l'Illinois. Le dossier de recherche indiquait clairement la raison : « a subi un avortement, recherche une femme ».
Un nouveau rapport vient s'ajouter à cette liste de révélations, qui ne fait quaccroître le rejet et la méfiance du public. Lindsey Isaacs dormait dans son appartement lorsque des agents de la police routière de Floride ont commencé à frapper violemment à sa porte, prêts à annoncer quils la soupçonnaient dêtre responsable de la mort de trois personnes. Leurs preuves : des images du véhicule de madame Isaacs capturées par une caméra Flock Safety près du lieu de laccident à Deland, en Floride, ainsi que des « marques » sur le Durango qui, selon eux, étaient « compatibles avec les dégâts » subis par les véhicules percutés.
« Jai cru quon me tendait un piège. Je ne comprenais pas ce qui se passait », a déclaré Isaacs. En raison des images de sa plaque dimmatriculation et dallégations concernant des preuves matérielles qui savéreraient inexistantes, elle a passé 13 jours en prison après avoir été arrêtée et sêtre vu refuser la liberté sous caution pour des crimes quelle navait pas commis. Flock affirme que sa technologie nest quun outil denquête et quil appartient aux forces de lordre didentifier correctement les auteurs lors de la prise de décision darrestation, mais les détracteurs affirment quun contrôle limité met des innocents en danger.
Soupçonnée en raison des images de sa plaque dimmatriculation capturées par une caméra Flock Safety
Alors quelle se trouvait devant son domicile de Palm Coast, en Floride, aux premières heures du 5 octobre 2025, deux agents de la police dÉtat de Floride ont affirmé que la Dodge Durango dIsaacs avait été aperçue la nuit précédente en train de rouler à plus de 160 Km par heure sur lInterstate 4, effectuant des embardées « agressives » et provoquant finalement un accident mortel impliquant plusieurs véhicules avant de prendre la fuite dans la nuit.
Le véhicule de Isaacs a été saisi et retenu pendant des mois, mais ce nest que dix semaines après quelle eut déposé une requête pour récupérer sa voiture, en avril de cette année, que les choses ont commencé à bouger. Mais au lieu de récupérer sa voiture, Isaacs a été incarcérée le 17 avril à la prison du comté de Volusia, accusée de trois chefs dhomicide involontaire au volant et de trois chefs de délit de fuite après un accident mortel des infractions passibles dune peine demprisonnement à perpétuité.
Ce sont également des crimes que Lindsey Isaacs na pas commis. « Souvent, on a affaire à des cas où, vous savez, une personne vous dit : Oh, je nai rien fait, mais elle était bien là, et elle ajoute : Oh non, je nai pas changé de voie, ou quelque chose de ce genre. Elle sest mise dans cette situation, mais sans rien faire », a déclaré lavocat de Lindsey Isaacs, Patrick McGeehan. « Dans le cas de Lindsey, rien nindiquait quelle ait jamais été sur les lieux. »
Une enquête menée par le bureau du procureur général de Floride a révélé que cétait une Dodge Durango qui avait provoqué laccident mortel en chaîne du 4 octobre 2025 une voiture de couleur bordeaux, comme le prouvent les traces de peinture retrouvées sur lun des véhicules percutés. La Durango de Lindsey Isaacs est noire.
« Ils disposaient de trois descriptions correspondant à trois véhicules différents », a déclaré McGeehan à propos des enquêteurs initiaux. « Ils avaient un témoin qui parlait dune Dodge Durango noire, un autre dune Dodge Durango blanche, et un troisième dune Dodge Durango bordeaux dont il avait vu une partie de la plaque dimmatriculation. Pour une raison quelconque, [la patrouille routière de Floride] ne sest jamais intéressée à autre chose quà la Dodge Durango noire. »
« Ils se sont focalisés sur cette Dodge Durango noire, au détriment de tout le reste »
Daprès lacte de mise en détention utilisé pour incarcérer Isaacs pendant 13 jours ainsi que celui utilisé pour arrêter un suspect après linnocence dIsaacs , les agents de lunité denquête sur les homicides routiers de Deland ont effectué une recherche dans les images des caméras Flock de la zone, à la recherche spécifique dun Durango noir aux alentours de lheure de laccident. « Ils se sont focalisés sur cette Dodge Durango noire, au détriment de tout le reste », a déclaré McGeehan.
Les images et les données du réseau Flock ont conduit les enquêteurs jusquà la porte dentrée dIsaacs, les caméras ayant capturé ses déplacements tout au long de la soirée, notamment une caméra située à 5 km à louest du lieu de laccident. McGeehan et son client ont déclaré quils estimaient que les données du réseau Flock navaient pas été utilisées comme piste denquête, mais plutôt comme une preuve prétendument définitive de la culpabilité dIsaacs. « Cest clairement un biais de confirmation, au plus haut degré », a déclaré McGeehan.
Une plainte civile déposée par Isaacs contre les deux agents chargés de lenquête allègue non seulement que lenquête a été insuffisante et que les éléments de preuve indiquant linnocence dIsaacs ont été ignorés, mais aussi que les agents ont même fait de fausses déclarations dans les documents juridiques et devant le tribunal afin détayer une conclusion suggérée par les données du système de reconnaissance des plaques dimmatriculation. « Oh, il y a eu un échec majeur. Un échec majeur du travail de la police. Un échec majeur des compétences élémentaires en matière denquête », a déclaré McGeehan.
Flock Safety affirme que sa technologie navait jamais été en cause dans cette affaire
Flock Safety a déclaré dans un communiqué que sa technologie navait jamais été en cause dans cette affaire et a mis en avant une affirmation figurant dans la plainte civile dIsaacs selon laquelle les données de Flock auraient dû disculper Isaacs au lieu de limpliquer, arguant quelles montraient en réalité quelle se trouvait à 5 km du lieu de laccident deux minutes avant le premier appel au 911.
Un porte-parole a déclaré : « Les caméras Flock fournissent des pistes denquête ; elles nidentifient pas les auteurs, ne déterminent pas la culpabilité et ne prennent pas de décisions darrestation. En réalité, la plainte elle-même qualifie les preuves fournies par Flock de « disculpatoires, et non incriminantes », ce qui signifie que ces preuves écartaient Mme Isaacs de toute implication plutôt que de la mettre en cause : elles situaient précisément son véhicule à trois miles du lieu de laccident, deux minutes seulement avant celui-ci. Présenter son arrestation comme le résultat de la technologie Flock déforme fondamentalement tant les allégations que le rôle joué par notre technologie dans cette affaire. »
Cependant, parmi les critiques croissantes à lencontre de lentreprise et de sa technologie, certaines allégations soulignent que létendue du réseau de caméras et les outils dintelligence artificielle conçus pour « relier les points » augmentent le risque de conclusions erronées fondées sur des preuves fragiles. Une situation qui provoque un mouvement citoyen, indigné par les atteintes à la vie privée et ripostant allant même jusqu'à vandaliser systématiquement ces équipements. Les opposants s'indignent face à ce qu'ils qualifient d'outil dangereux, susceptible d'être utilisé pour porter atteinte à la vie privée et aux libertés civiles des Américains. Le groupe Facebook « DeFlock America » compte plus de 600 000 membres et en gagne des milliers de plus chaque jour.
Des personnes interpellées par la police ou arrêtées en raison derreur dans les données capturées
Dans certains cas, des personnes ont été interpellées par la police ou arrêtées en raison dune erreur dans les données capturées par des lecteurs automatiques de plaques dimmatriculation, y compris les caméras Flock. LInstitute for Justice a recensé plus dune vingtaine de cas dautomobilistes innocents interpellés, voire menacés par une arme, parce que leur véhicule était soupçonné davoir été volé ou dêtre impliqué dans un autre délit en raison dune erreur de lecture de la plaque dimmatriculation ou dune autre erreur. Flock a affirmé que ses caméras capturaient correctement 93 plaques dimmatriculation sur 100, mais comme dans le cas dIsaacs, il y a eu des cas où, même lorsque les informations étaient correctement enregistrées, la mauvaise personne sest retrouvée inculpée dun délit.
Dans le Colorado, Chrisanna Elser a été faussement accusée davoir volé des colis sur un perron après que les caméras Flock ont montré son pick-up traversant la ville à peu près au moment du vol ; lenquêteur a déclaré être « sûr à 100 % » quelle était la femme visible sur les images de la caméra de la sonnette enregistrant le crime. Elser a passé des semaines à rassembler ses propres preuves pour prouver son innocence et obtenir labandon des poursuites. « On dirait que le principe sest inversé pour devenir : Vous êtes coupable jusquà ce que vous prouviez votre innocence », a déclaré Elser.
Une femme du Rhode Island a également intenté un procès en juin après avoir été arrêtée à tort et inculpée de conduite imprudente et de fuite devant la police, ces accusations reposant en partie sur des images provenant dune caméra Flock. Dans cette affaire, un agent avait pris en chasse un véhicule pour non-respect dun stop, affirmant que la conductrice était une femme blanche aux cheveux roux. Selon les dossiers judiciaires, après avoir recherché le propriétaire du véhicule et lun de ses complices présumés, les agents ont fouillé les comptes de réseaux sociaux de ce dernier et identifié la plaignante comme étant la femme aux cheveux roux. Lun des agents a indiqué avoir visionné les images Flock du véhicule suspect et en avoir conclu que la conductrice correspondait à la photo du permis de conduire de la plaignante ce que les défendeurs dans laffaire civile ont admis dans leur réponse déposée.
Plus récemment, une nouvelle affaire choquante en Californie a mis au jour une énorme lacune juridique qui permet à des agents sans scrupules de rester en liberté. Un policier de San José a été licencié après avoir accédé illicitement au réseau de caméras Flock Safety de la ville pour localiser une victime de violences conjugales et avoir communiqué sa position en temps réel directement à son agresseur présumé. Conséquence directe de ce scandale, le service affirme que les agents ont désormais strictement linterdiction daccéder au système ALPR depuis leurs appareils personnels. Malgré cette grave atteinte à la sécurité publique et ce harcèlement numérique flagrant, lagent, dont lidentité na pas été révélée, a simplement été licencié, et non arrêté.
Une nouvelle enquête avait confirmé que la voiture n'était pas impliquée dans laccident
McGeehan a déclaré que ce type de conclusion constituait lun de ses principaux problèmes concernant la manière dont la technologie Flock est utilisée par les forces de lordre. « Cest un outil denquête. Ce nest pas une solution miracle. Et actuellement, beaucoup sen servent comme sil sagissait dune solution miracle, à linstar de ces agents dans cette affaire », a-t-il déclaré, faisant référence à la fausse accusation portée contre Isaacs.
McGeehan, qui est lui-même un ancien adjoint du shérif, a déclaré quil était favorable à ce que les enquêteurs aient accès aux données relatives aux plaques...
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