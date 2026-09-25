Flock Safety, le leader incontesté de la reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation (ALPR) aux États-Unis, fait face à une résistance civile inédite. Dans le même temps, des policiers ont été pris en flagrant délit dutilisation du système pour traquer danciens partenaires et des collègues, et des journalistes ont rapporté que, contrairement aux affirmations de lentreprise selon lesquelles elle nenregistre que les véhicules, les caméras peuvent être utilisées pour suivre des personnes. Une révélation qui na fait quaccroître le rejet et la méfiance du public. On recense plus dune douzaine de cas où des policiers ont été accusés ou arrêtés pour avoir utilisé Flock afin de harceler et de traquer des personnes.
En 2025, l'Electronic Frontier Foundation (EFF) a révélé un exemple effrayant de surveillance policière, dans lequel le bureau du shérif du Texas a utilisé les données de plus de 83 000 caméras de lecture automatique des plaques d'immatriculation pour retrouver une femme soupçonnée d'avoir pratiqué un avortement sans assistance médicale. Selon l'EFF, le policier a effectué des recherches dans 6 809 réseaux de caméras différents gérés par la société de technologie de surveillance Flock Safety, y compris dans des États où l'accès à l'avortement est protégé par la loi, tels que Washington et l'Illinois. Le dossier de recherche indiquait clairement la raison : « a subi un avortement, recherche une femme ».
Récemment, cinq agents du service de police métropolitain dIndianapolis ont été inculpés pour avoir utilisé abusivement la technologie de lecture des plaques dimmatriculation de leur service, selon des documents judiciaires. Michael Rogers, Jonathan Schultz, Cassandra Crawley, Matthew Binford et Abigail Cramer ont tous été inculpés par le parquet du comté de Marion, dans lIndiana, après que le service de police eut identifié une utilisation abusive potentielle de cette technologie et transmis lenquête aux procureurs du comté.
Selon lIMPD, leur ancienneté au sein des forces de police allait de 4 à 18 ans. Dans lun des cas, Jonathan Schultz, un vétéran de lIMPD comptant 18 ans dancienneté, aurait utilisé les 300 caméras « Flock » de lagence pour suivre plusieurs femmes, dont son ex-femme, puis aurait cherché à entrer en contact avec elles en se basant sur leurs déplacements suivis par les caméras. Schultz aurait rencontré lune de ces femmes lors dun cours de sport en 2023. Elle a déclaré à la police quil aurait eu « une obsession étrange à son égard, comme le laissaient entendre les commentaires quil avait faits après le cours de sport ».
La déclaration sous serment allègue quil aurait recherché sa plaque dimmatriculation dans le système. Dans un autre cas, Schultz aurait effectué des recherches sur une femme quil avait rencontrée sur son lieu de travail en 2025, et après cette rencontre, il aurait commencé à lui envoyer des SMS. Il se serait ensuite présenté à nouveau à elle lors dun événement quelques mois plus tard.
« Elle lui a dit quelle trouvait ça inquiétant quil ait obtenu son numéro et elle a déclaré quil avait tenté desquiver cette conversation. Il a répondu quil avait dû trouver son numéro parce quil avait renversé du yaourt sur son pantalon et lui a dit : Tu sais à quoi ça ressemble. Elle a déclaré que Schultz la mettait mal à laise par ses gestes et par certains des commentaires quil faisait », selon le dossier judiciaire.
De manière générale, il se serait rendu à la salle de sport toujours à peu près à lheure où elle sentraînait, et il aurait recherché sa plaque dimmatriculation dans la base de données Flock. Lors dun autre incident survenu à la salle de sport, il aurait utilisé la fonction de recherche de Flock pour localiser une autre personne. Il aurait laissé un mot sur son véhicule après avoir recherché sa plaque dimmatriculation plus de 170 fois en lespace de trois mois, selon les dossiers judiciaires.
Les autres agents auraient utilisé le système Flock à des fins personnelles, et lun dentre eux aurait notamment utilisé le système pour suivre son ex-femme. Les cinq agents font désormais lobjet daccusations pour délits graves et délits mineurs.
« La technologie de lecture automatique des plaques dimmatriculation est un outil puissant au service des forces de lordre, et ce pouvoir saccompagne de la responsabilité de lutiliser de manière légale et appropriée », a déclaré Ryan Mears, procureur du comté de Marion, dans un communiqué. « Ce qui est allégué dans ces affaires constitue un abus flagrant de cette responsabilité, et ce comportement sape la confiance que notre communauté doit avoir dans les forces de lordre. »
Dans un communiqué, lIMPD a déclaré que les inculpations de mercredi représentaient « une journée profondément décourageante et décevante pour lIMPD ». « Les actes de ces individus ont largement dépassé le cadre dune simple erreur administrative ou dune violation du règlement du service. Ces actes ont franchi le seuil de la conduite criminelle et ont ébranlé les fondements de confiance sur lesquels repose notre service », a déclaré la chef Tanya Terry dans ce communiqué.
Dans cette nouvelle affaire, un porte-parole de Flock a déclaré : « Lutilisation abusive de tout outil destiné aux forces de lordre est inacceptable, et nous continuerons à investir dans des mesures de sécurité qui aident les services à détecter les abus et à demander des comptes aux utilisateurs. » « Depuis le premier jour, Flock dispose de journaux daudit détaillés qui permettent aux services de savoir comment le système est utilisé, y compris chaque recherche, qui la effectuée et ce qui a été recherché », a ajouté le porte-parole.
Cette position n'est pas nouvelle, Flock Safety affirme depuis des années que ses caméras « ne peuvent ni reconnaître, ni identifier, ni suivre des individus ». Or, selon une enquête d'août, elle a désormais mis au point un outil capable de faire exactement cela. Ce système d'intelligence artificielle (IA) permet à la police de rechercher des personnes et des véhicules en se basant uniquement sur leurs schémas de déplacement. Il ne nécessite ni plaque d'immatriculation, ni nom, ni infraction comme point de départ. Les journalistes de WIRED ont reconstitué l'outil à partir de fichiers exposés via les pages de connexion de Flock. Un ancien policier ayant examiné le logiciel a affirmé que cela montrait que Flock « suit littéralement les gens ».
Ces accusations illustrent un cas où des agents des forces de lordre auraient utilisé de manière abusive des lecteurs de plaques dimmatriculation à des fins personnelles une tendance observée dans tout le pays. Un policier du Kentucky a été arrêté le mois dernier après que les autorités lont accusé davoir utilisé des caméras Flock pour suivre son ex-petite amie à plus de 2 000 reprises. À Savannah, en Géorgie, six employés du service de police ont été licenciés en août pour abus présumé des caméras Flock.
Ce mois-ci, une image captée par une caméra Flock a conduit des agents de la police routière à emprisonner une femme innocente pendant 13 jours. Mais les recherches menées par son avocat ont déclenché une nouvelle enquête qui avait confirmé que la voiture n'était pas impliquée dans laccident. Flock Safety a déclaré dans un communiqué que sa technologie navait jamais été en cause dans cette affaire. La femme ne poursuit pas Flock en justice et a déclaré quelle tenait davantage pour responsables les agents qui ont utilisé cette technologie que les caméras elles-mêmes. Mais elle continue de les détester : « Ce serait bien si elles nexistaient pas ».
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