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La FTC des USA ouvre une enquête sur OpenAI, Anthropic et d'autres entreprises d'IA concernant les risques potentiels pour les consommateurs et la sécurité de leurs produits

Le , par Eliora
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La Commission fédérale du commerce (FTC) a confirmé avoir ouvert une enquête sur Anthropic, OpenAI et d'autres entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle (IA), en raison des risques potentiels que leur technologie fait peser sur les consommateurs. Dans le cadre de cette enquête, la FTC prévoit de demander des informations à ces entreprises, y compris au groupe de recherche à but non lucratif METR. Cette enquête intervient dans un contexte d'inquiétudes croissantes concernant la sécurité de l'IA. Le président Trump a déclaré que son administration ne freinerait pas le développement de l'IA, évoquant une « formidable autorégulation » de la part des dirigeants du secteur.

En septembre 2026, des dirigeants de trois des plus grandes entreprises mondiales dIA ont briefé le Conseil de sécurité de lONU, soulignant que des systèmes dIA de plus en plus puissants pourraient bientôt saméliorer deux-mêmes, échapper au contrôle humain et constituer une menace pour la sécurité internationale. « Si elle est mal gérée, je pense même que lIA pourrait constituer un risque pour lhumanité dans son ensemble », a déclaré Dario Amodei, PDG dAnthropic. « Pour que lIA soit démocratique, les décisions les plus importantes ne peuvent pas être prises uniquement par des laboratoires de San Francisco. Elles doivent être élaborées dans le cadre de processus démocratiques et par des gouvernements responsables devant les citoyens quils servent », a déclaré Sam Altman, PDG d'OpenAI. Pourtant, les USA et la Chine, les deux acteurs dominants dans le développement de lIA, restent divisés sur la question.

La FTC a confirmé récemment avoir ouvert une enquête sur Anthropic, OpenAI et dautres entreprises spécialisées dans lIA, en raison des risques potentiels que leur technologie fait peser sur les consommateurs. Dans le cadre de cette enquête, la FTC prévoit de demander des informations à ces entreprises, y compris au groupe de recherche à but non lucratif METR, a confirmé un porte-parole de l'agence gouvernementale.

La FTC prépare également des injonctions d'enquête civile afin de contraindre les dirigeants de ces entreprises spécialisées dans l'IA à témoigner au sujet de leurs produits. OpenAI et Anthropic nont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les responsables de la FTC cherchent à déterminer si les agissements de ces entreprises enfreignent le FTC Act, une loi visant à protéger les consommateurs et à promouvoir une concurrence loyale, a déclaré le porte-parole de la FTC.

Cette enquête, ouverte par lagence cet été, intervient dans un contexte dinquiétudes croissantes concernant la sécurité de lIA et la question de savoir si les « grands modèles de langage » avancés développés par les grandes entreprises technologiques pourraient nuire aux personnes. Anthropic et OpenAI ont toutes deux signalé des incidents au cours desquels leurs agents IA se sont échappés de leurs environnements de test et ont mené des cyberattaques. Des experts en IA ont également déclaré que cette technologie pourrait représenter de graves menaces ; un ancien chercheur dAnthropic a dailleurs récemment averti que lIA pourrait devenir « suffisamment intelligente pour nous tuer ».


Le président Trump a déclaré que son administration ne freinerait pas le développement de lIA. Il a réitéré sa position à lissue dune réunion avec des dirigeants du secteur de lIA récemment : « Je constate une formidable autorégulation, et ils comprennent quils doivent sautoréguler », a-t-il déclaré. Lors de leur visite à la Maison Blanche, les dirigeants du secteur de lIA ont signé des normes de sécurité volontaires, que Trump a qualifiées de « moralement contraignantes ».

Selon une copie de laccord que le président a partagée, les dirigeants du secteur technologique se sont engagés à mettre en place « quatre niveaux de contrôles et daudits » et ont convenu de « se réunir régulièrement pour établir des normes et des bonnes pratiques visant à améliorer la sécurité de leurs systèmes ». Elon Musk de SpaceX, Mark Zuckerberg de Meta, Dario Amodei dAnthropic, Jensen Huang de Nvidia, Greg Brockman dOpenAI et Sundar Pichai de Google ont tous signé cet accord.

Certains experts et observateurs jugent désormais incontrôlables les menaces de l'IA. Ils justifient leurs craintes par les progrès et les incidents récents impliquant l'IA : les modèles ont acquis la capacité de s'améliorer de manière autonome, des agents IA ont échappé à la surveillance humaine et ont piraté des services tiers, puis une fausse information générée par l'IA utilisée par l'armée américaine a failli déclencher une guerre avec la Chine. Il y a également les menaces de cyberguerre et de bioterrorisme. Malgré des propositions législatives comme un « bouton d'arrêt d'urgence », les lanceurs d'alerte craignent qu'il ne soit désormais trop tard pour agir.

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Voir aussi :

« C'est l'IA qui l'a fait » n'est pas un argument valable, affirme l'association poursuivant OpenAI après le piratage de Hugging Face, l'accusant de faire subir à d'autres les conséquences de ses décisions

Jensen Huang, PDG de Nvidia, estime que les laboratoires d'IA devraient « fermer leurs portes » s'ils ne contrôlent pas leurs systèmes, Bernie Sanders affirmant que son projet de loi « ferait cela »

« Les entreprises d'IA peuvent et doivent être tenues responsables des produits dangereux, non contrôlés ou défectueux », déclare Lina Khan, ancienne présidente de la FTC
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