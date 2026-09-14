Jacob Coxon, un chercheur en intelligence artificielle (IA) ayant travaillé chez Anthropic et OpenAI, a brusquement démissionné récemment, avertissant que cette technologie « pourrait tous nous tuer dici la fin de la décennie ». Dans un message publié sur X, il a accusé les deux entreprises de se lancer tête baissée dans la création d'une superintelligence capable de s'auto-améliorer, estimant que cette démarche revenait à « jouer avec nos vies ». Evan Hubinger, chef déquipe chez Anthropic, a appuyé cet avertissement, estimant que la probabilité dun tel scénario était « supérieure à 10 % » dici dix ans une prise de position publique rare de la part dun membre dune entreprise développant cette même technologie.
En août 2026, plus d'une centaine d'entreprises ont rédigé une lettre ouverte appelant à une action collective pour renforcer les cyberdéfenses face à la recrudescence des cyberattaques basées sur l'IA. Parmi les signataires figuraient des géants de la technologie tels qu'OpenAI, Anthropic, Google et Microsoft, qui mettaient en garde contre une « fenêtre d'opportunité limitée pour renforcer les cyberdéfenses ». Le groupe affirmait que « le statu quo en matière de sécurité ne suffira pas » et appellait à ce que les défenseurs soient « dotés » d'une IA spécialisée dans la cybersécurité. Cette lettre intervenait dans un contexte de recrudescence des cyberattaques, notamment une fuite de données concernant 8,7 millions de personnes.
Lina Maliha Khan est une juriste britannique et américaine qui a présidé la Commission fédérale du commerce (FTC) de 2021 à 2025. Elle est également professeure associée à la faculté de droit de Columbia. Alors qu'elle était étudiante à la faculté de droit de Yale, elle s'est fait connaître pour ses travaux en matière de droit antitrust et de la concurrence après avoir publié en 2017 l'essai « Amazon's Antitrust Paradox ». Le président Joe Biden la nommée à la FTC en mars 2021, et après sa confirmation, elle est devenue en juin de la même année la plus jeune présidente de lhistoire de la FTC.
Les lois américaines en vigueur confèrent déjà aux autorités le pouvoir de tenir les entreprises spécialisées dans lIA et leurs dirigeants pour responsables de la mise sur le marché de produits dangereux, non testés ou défectueux, a déclaré lancienne présidente de la FTC des USA, Lina Khan, soulignant que les entreprises du secteur de lIA ne sont pas exemptées des lois déjà en vigueur.
Dans un message publié sur la plateforme de réseaux sociaux X, Khan a déclaré que les discussions autour de la création de nouvelles réglementations spécifiques à lIA ne devaient pas détourner lattention des décideurs politiques et des régulateurs de lapplication des lois existantes. « Les forces de lordre ont déjà le pouvoir de poursuivre les entreprises et leurs PDG pour avoir créé et mis sur le marché des produits dangereux, non vérifiés ou défectueux. Nous ne devons pas laisser les débats sur de nouveaux régimes juridiques nous faire oublier quil nexiste aucune exemption pour lIA par rapport aux lois déjà en vigueur », a déclaré Khan.
Elle a ajouté que les lois existantes en matière de protection des consommateurs pouvaient sappliquer aux entreprises qui commercialisent des modèles ou des agents dIA sans tests ni mesures de sécurité adéquats. « La commercialisation doutils dIA défectueux sans la mise en place de mesures adéquates pour détecter et bloquer les agents dIA malveillants ou défectueux peut constituer un acte ou une pratique « déloyale ou trompeuse » au sens de la loi FTC (et des lois étatiques analogues) », a-t-elle déclaré.
Khan a ajouté que certains procureurs généraux dÉtat examinaient déjà la question de savoir si les entreprises dIA et leurs dirigeants pouvaient être tenus pénalement responsables lorsque leurs modèles sont impliqués dans des activités criminelles. Elle a également mis en avant les préoccupations en matière de concurrence dans le secteur de lIA, affirmant que les lois existantes interdisant les « méthodes de concurrence déloyales » pourraient sappliquer lorsque les entreprises dIA utilisent des informations sensibles sur le plan concurrentiel appartenant à leurs clients, y compris celles recueillies en suivant leur utilisation de différents outils.
Selon Khan, la nature hautement concentrée et interconnectée du secteur de lIA pourrait également engendrer des risques et des conflits dintérêts. Elle a déclaré que les autorités fédérales et étatiques devraient examiner les partenariats et les investissements croisés entre les entreprises de lécosystème de lIA. « Les autorités de contrôle, tant fédérales quétatiques, devraient examiner de près ces relations et ces interdépendances opaques. Nous constatons déjà comment ces relations pourraient nuire à la responsabilité », a déclaré Khan.
Khan a également mis en garde contre les risques liés à la cybersécurité, alors que les outils dIA redéfinissent le paysage des menaces, affirmant que les entreprises devraient renforcer leurs mesures de sécurité de base. Les entreprises qui ne parviennent pas à investir dans une sécurité des données adéquate ou à remédier aux vulnérabilités connues pourraient également enfreindre les lois en vigueur, a-t-elle ajouté. Elle a rappelé que, pendant son mandat, la FTC avait pris des mesures à lencontre dentreprises pour leurs pratiques insuffisantes en matière de sécurité des données et avait tenu les dirigeants pour responsables lorsquils étaient personnellement impliqués.
Concernant déventuelles nouvelles réglementations en matière dIA, Khan a déclaré que les décideurs politiques devraient tirer les leçons des efforts antérieurs visant à réglementer des secteurs majeurs tels que le secteur bancaire, les réseaux, les plateformes et les services publics. Des mesures telles que la séparation structurelle, les obligations de non-discrimination et la supervision pourraient jouer un rôle dans la future réglementation de lIA, a-t-elle ajouté. Elle a toutefois souligné que l'élaboration de nouvelles règles spécifiques à l'IA devait aller de pair avec l'application des lois qui s'imposent déjà aux entreprises et à leurs dirigeants.
Sam Altman, considéré par certains comme la plus grande star de lIA, est le cofondateur et PDG dOpenAI, entreprise à lorigine de ChatGPT. Cest lune des personnalités majeures de la montée en puissance de lIA observée ces dernières années. En juillet 2026, dans un entretien, il est revenu sur la question en lien avec les avancées en matière dintelligence artificielle et a affirmé que lIA était entrée dans la « singularité », cest-à-dire quelle avait franchi le point de non-retour à partir duquel elle dépasse lintelligence humaine et devient difficile à contrôler.
Voici la publication de Lina Khan sur X :
Les forces de lordre ont déjà le pouvoir de poursuivre les entreprises et leurs PDG pour avoir créé et commercialisé des produits dangereux, non testés ou défectueux. Nous ne devons pas laisser les débats sur de nouveaux régimes juridiques nous faire oublier quil nexiste aucune exemption spécifique à lIA dans les lois déjà en vigueur un point sur lequel @FTC a insisté à plusieurs reprises au cours de mon mandat.
- Il existe un ensemble complet de lois régissant les produits dangereux et défectueux. Par exemple, la mise sur le marché de modèles ou dagents dIA non validés peut constituer une violation des lois sur la protection des consommateurs. La commercialisation doutils dIA défectueux sans la mise en place de mesures adéquates pour détecter et bloquer les agents dIA malveillants ou défectueux peut constituer un acte ou une pratique « déloyale ou trompeuse » au sens de la loi sur la FTC (et des lois étatiques analogues). Et certains procureurs généraux dÉtat étudient déjà la possibilité de tenir les entreprises dIA et leurs PDG pénalement responsables lorsque leurs modèles participent à des activités criminelles.
- Les lois existantes interdisent également les « méthodes de concurrence déloyales ». Cela couvre les cas où les entreprises dIA sapproprient les informations sensibles sur le plan concurrentiel de leurs clients, notamment en suivant leur utilisation de divers outils. Cela peut également couvrir les cas où des entreprises adoptent des comportements dangereux, tout en sachant que cela pourrait contraindre leurs concurrents à faire de même. Comme la fait remarquer la Cour suprême : « Une méthode de concurrence qui fait peser sur les concurrents la charge de la perte...
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