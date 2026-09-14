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« Les entreprises d'IA peuvent et doivent être tenues responsables des produits dangereux, non contrôlés ou défectueux »
Déclare Lina Khan, ancienne présidente de la FTC

Le , par Eliora
77 commentaires

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5  0 
Les lois américaines en vigueur confèrent déjà aux autorités le pouvoir de tenir les entreprises d'IA et leurs dirigeants pour responsables de la mise sur le marché de produits dangereux, non testés ou défectueux, a déclaré l'ancienne présidente de la FTC, Lina Khan. Elle a souligné que les débats sur de nouvelles réglementations ne devaient pas détourner l'attention de l'application des lois existantes.« Nous ne devons pas laisser les débats sur de nouveaux régimes juridiques nous faire oublier qu'il n'existe aucune exemption pour l'IA par rapport aux lois déjà en vigueur », a-t-elle déclaré. Elle a également mis en garde contre les risques liés à la cybersécurité et les préoccupations en matière de concurrence dans le secteur.

Jacob Coxon, un chercheur en intelligence artificielle (IA) ayant travaillé chez Anthropic et OpenAI, a brusquement démissionné récemment, avertissant que cette technologie « pourrait tous nous tuer dici la fin de la décennie ». Dans un message publié sur X, il a accusé les deux entreprises de se lancer tête baissée dans la création d'une superintelligence capable de s'auto-améliorer, estimant que cette démarche revenait à « jouer avec nos vies ». Evan Hubinger, chef déquipe chez Anthropic, a appuyé cet avertissement, estimant que la probabilité dun tel scénario était « supérieure à 10 % » dici dix ans  une prise de position publique rare de la part dun membre dune entreprise développant cette même technologie.

En août 2026, plus d'une centaine d'entreprises ont rédigé une lettre ouverte appelant à une action collective pour renforcer les cyberdéfenses face à la recrudescence des cyberattaques basées sur l'IA. Parmi les signataires figuraient des géants de la technologie tels qu'OpenAI, Anthropic, Google et Microsoft, qui mettaient en garde contre une « fenêtre d'opportunité limitée pour renforcer les cyberdéfenses ». Le groupe affirmait que « le statu quo en matière de sécurité ne suffira pas » et appellait à ce que les défenseurs soient « dotés » d'une IA spécialisée dans la cybersécurité. Cette lettre intervenait dans un contexte de recrudescence des cyberattaques, notamment une fuite de données concernant 8,7 millions de personnes.

Lina Maliha Khan est une juriste britannique et américaine qui a présidé la Commission fédérale du commerce (FTC) de 2021 à 2025. Elle est également professeure associée à la faculté de droit de Columbia. Alors qu'elle était étudiante à la faculté de droit de Yale, elle s'est fait connaître pour ses travaux en matière de droit antitrust et de la concurrence après avoir publié en 2017 l'essai « Amazon's Antitrust Paradox ». Le président Joe Biden la nommée à la FTC en mars 2021, et après sa confirmation, elle est devenue en juin de la même année la plus jeune présidente de lhistoire de la FTC.


Les lois américaines en vigueur confèrent déjà aux autorités le pouvoir de tenir les entreprises spécialisées dans lIA et leurs dirigeants pour responsables de la mise sur le marché de produits dangereux, non testés ou défectueux, a déclaré lancienne présidente de la FTC des USA, Lina Khan, soulignant que les entreprises du secteur de lIA ne sont pas exemptées des lois déjà en vigueur.

Dans un message publié sur la plateforme de réseaux sociaux X, Khan a déclaré que les discussions autour de la création de nouvelles réglementations spécifiques à lIA ne devaient pas détourner lattention des décideurs politiques et des régulateurs de lapplication des lois existantes. « Les forces de lordre ont déjà le pouvoir de poursuivre les entreprises et leurs PDG pour avoir créé et mis sur le marché des produits dangereux, non vérifiés ou défectueux. Nous ne devons pas laisser les débats sur de nouveaux régimes juridiques nous faire oublier quil nexiste aucune exemption pour lIA par rapport aux lois déjà en vigueur », a déclaré Khan.

Elle a ajouté que les lois existantes en matière de protection des consommateurs pouvaient sappliquer aux entreprises qui commercialisent des modèles ou des agents dIA sans tests ni mesures de sécurité adéquats. « La commercialisation doutils dIA défectueux sans la mise en place de mesures adéquates pour détecter et bloquer les agents dIA malveillants ou défectueux peut constituer un acte ou une pratique « déloyale ou trompeuse » au sens de la loi FTC (et des lois étatiques analogues) », a-t-elle déclaré.

Khan a ajouté que certains procureurs généraux dÉtat examinaient déjà la question de savoir si les entreprises dIA et leurs dirigeants pouvaient être tenus pénalement responsables lorsque leurs modèles sont impliqués dans des activités criminelles. Elle a également mis en avant les préoccupations en matière de concurrence dans le secteur de lIA, affirmant que les lois existantes interdisant les « méthodes de concurrence déloyales » pourraient sappliquer lorsque les entreprises dIA utilisent des informations sensibles sur le plan concurrentiel appartenant à leurs clients, y compris celles recueillies en suivant leur utilisation de différents outils.

Selon Khan, la nature hautement concentrée et interconnectée du secteur de lIA pourrait également engendrer des risques et des conflits dintérêts. Elle a déclaré que les autorités fédérales et étatiques devraient examiner les partenariats et les investissements croisés entre les entreprises de lécosystème de lIA. « Les autorités de contrôle, tant fédérales quétatiques, devraient examiner de près ces relations et ces interdépendances opaques. Nous constatons déjà comment ces relations pourraient nuire à la responsabilité », a déclaré Khan.

Khan a également mis en garde contre les risques liés à la cybersécurité, alors que les outils dIA redéfinissent le paysage des menaces, affirmant que les entreprises devraient renforcer leurs mesures de sécurité de base. Les entreprises qui ne parviennent pas à investir dans une sécurité des données adéquate ou à remédier aux vulnérabilités connues pourraient également enfreindre les lois en vigueur, a-t-elle ajouté. Elle a rappelé que, pendant son mandat, la FTC avait pris des mesures à lencontre dentreprises pour leurs pratiques insuffisantes en matière de sécurité des données et avait tenu les dirigeants pour responsables lorsquils étaient personnellement impliqués.

Concernant déventuelles nouvelles réglementations en matière dIA, Khan a déclaré que les décideurs politiques devraient tirer les leçons des efforts antérieurs visant à réglementer des secteurs majeurs tels que le secteur bancaire, les réseaux, les plateformes et les services publics. Des mesures telles que la séparation structurelle, les obligations de non-discrimination et la supervision pourraient jouer un rôle dans la future réglementation de lIA, a-t-elle ajouté. Elle a toutefois souligné que l'élaboration de nouvelles règles spécifiques à l'IA devait aller de pair avec l'application des lois qui s'imposent déjà aux entreprises et à leurs dirigeants.

Sam Altman, considéré par certains comme la plus grande star de lIA, est le cofondateur et PDG dOpenAI, entreprise à lorigine de ChatGPT. Cest lune des personnalités majeures de la montée en puissance de lIA observée ces dernières années. En juillet 2026, dans un entretien, il est revenu sur la question en lien avec les avancées en matière dintelligence artificielle et a affirmé que lIA était entrée dans la « singularité », cest-à-dire quelle avait franchi le point de non-retour à partir duquel elle dépasse lintelligence humaine et devient difficile à contrôler.

Voici la publication de Lina Khan sur X :

Les forces de lordre ont déjà le pouvoir de poursuivre les entreprises et leurs PDG pour avoir créé et commercialisé des produits dangereux, non testés ou défectueux. Nous ne devons pas laisser les débats sur de nouveaux régimes juridiques nous faire oublier quil nexiste aucune exemption spécifique à lIA dans les lois déjà en vigueur  un point sur lequel @FTC a insisté à plusieurs reprises au cours de mon mandat.


  1. Il existe un ensemble complet de lois régissant les produits dangereux et défectueux. Par exemple, la mise sur le marché de modèles ou dagents dIA non validés peut constituer une violation des lois sur la protection des consommateurs. La commercialisation doutils dIA défectueux sans la mise en place de mesures adéquates pour détecter et bloquer les agents dIA malveillants ou défectueux peut constituer un acte ou une pratique « déloyale ou trompeuse » au sens de la loi sur la FTC (et des lois étatiques analogues). Et certains procureurs généraux dÉtat étudient déjà la possibilité de tenir les entreprises dIA et leurs PDG pénalement responsables lorsque leurs modèles participent à des activités criminelles.
  2. Les lois existantes interdisent également les « méthodes de concurrence déloyales ». Cela couvre les cas où les entreprises dIA sapproprient les informations sensibles sur le plan concurrentiel de leurs clients, notamment en suivant leur utilisation de divers outils. Cela peut également couvrir les cas où des entreprises adoptent des comportements dangereux, tout en sachant que cela pourrait contraindre leurs concurrents à faire de même. Comme la fait remarquer la Cour suprême : « Une méthode de concurrence qui fait peser sur les concurrents la charge de la perte...
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77 commentaires
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Christophe
Avatar de Christophe
Responsable Systèmes https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 16:55
Pas besoin d'avoir forcément des droits admins. L'IA est en mesure de rechercher des failles pour atteindre son objectif.
Il y a donc effectivement un risque.
D'autre part, rien nempêche un hacker de pirater une IA qui aurait des limitations pour les bypasser.

L'exemple de Anselme est exagéré .... mais peut-être pas tant que ça.
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 17/09/2026 à 11:14
En l'espace de 1 semaine, en Suisse on a eu droit à l'avis contraire de 2 "experts en IA" de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL): Le premier qui vient au téléjournal de la télévision suisse dire que l'IA représente un vrai risque pour l'humanité puis un autre qui se fait longuement interviewer dans la presse écrite pour dire que l'IA ne pose pas de problème de "si tôt"...

Mais ce dernier n'oublie pas de lourdement prêcher pour sa paroisse: "Il faut absolument que la Suisse et les pays européens" investissent de manière massive dans le développement de l'IA... Oh oui, oh oui, à moi les petits millions pour financer mon "IA center de l'EPFL" dont je suis le co-directeur!

La meilleure est que le spécialiste en recherche de financement reproche à ceux qui annoncent une possible catastrophe de ne pas fournir de preuve de leur position; ce qui ne l'empêche pas lui d'affirmer qu'il n'y a pas de risque sans apporter non plus la moindre preuve donnant une quelconque crédibilité à ses affirmations optimistes.

On est face à un débat d'experts dont la crédibilité ne vaut pas grand chose parce qu'ils comptent obtenir des avantages personnels à leur prises de position...

Pour ma part, je me remémore une citation du cinéaste américain Billy Wilder, à l'origine un juif autrichien qui a fuit l'arrivée au pouvoir du nazisme. "Mémoires" publiées en 1993:

Les pessimistes se sont retrouvés à Hollywood, les optimistes au camp d'extermination de Auschwitz!
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virginieh
Avatar de virginieh
Membre expérimenté https://www.developpez.com
Le 15/09/2026 à 8:11
Citation Envoyé par totozor Voir le message
Alors c'est clair tout ceci est faux.
Cet été a été confortable, pas de canicule, pas de feux. Tout va bien.
La fréquence des canicule n'augmente pas tout va bien.
Puis il y a pas à faire un foin avec el nino qui s'est installé probablement jusqu'a février, on est des adultes merdes on fait pas s'en faire pour un mioche
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gabi7756
Avatar de gabi7756
Membre confirmé https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 11:38
Citation Envoyé par Matthieu Vergne
Encore une fois, ce ne sont pas les modèles qui me font peur. Ce sont ceux qui les utilisent.
Tous les salariés d'une entreprise ont les perms admins, je ne vois pas le problème. Ils ont sûrement pas les connaissances techniques pour faire n'importe quoi ...
C'est une bonne protection n'est ce pas ?

On a des exemples tous les 2-3 mois d'une IA qui a fait vraiment n'imp, d'un jailbreak plus au moins critique bref ... C'est la fin des haricots !
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 17/09/2026 à 10:58
Citation Envoyé par der§en Voir le message
Encore et toujours les mêmes qui crient « aux loups » !
Et d'autres qui face aux pires dérives prononcent qu'il n'y a pas le moindre problème... Comme dans le cas des armes 3D fabriqués dans le salon de quelques tarés, n'est-ce pas?
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 18/09/2026 à 12:42
Citation Envoyé par Dhafer1 Voir le message
On est quand même un peu loin de ce scénario : un acteur étatique qui aurait les moyens de déployer des swarms d'agents qui pirateraient un barrage. OK, il a les moyens de dépenser des $$$ en compute et de désaligner les modèles les plus puissants. Mais le citoyen lambda avec son pauvre modèle Gemini Flash ou même Fable pour les plus riches il faut au moins une bonne quinzaine d'années pour qu'une IA grand public devienne létale par erreur.
Vous êtes bien trop confiant sur la sécurité mise en place pour empêcher le piratage d'une infrastructure et on vient d'en avoir un exemple en Suisse dans le cadre des réseaux électriques liés au solaire:

L'Institut National de test pour la cybersécurité suisse (NTC) vient de tester les 11 produits les plus distribués (7 onduleurs et 4 systèmes de gestion d'énergie) de 8 fabricants différents... Résultat? 50 vulnérabilités "critiques" et 6 vulnérabilités "élevées" qui peuvent être exploitées par une IA pour prendre le contrôle des installations!!!

En Suisse, les panneaux solaires se développent à un rythme soutenu. Dans une certaine mesure, on peut même parler de succès de la "transition énergétique": 338'000 systèmes photovoltaïques sont déjà en service.

Mais aujourdhui, des experts de lInstitut national de test pour la cybersécurité (NTC) mettent en garde contre un risque majeur: la vulnérabilité de ces systèmes face aux sabotages à distance et aux cyberattaques.
...
En Suisse, environ 100'000 installations solaires sont équipées donduleurs provenant dun même pays: la Chine. Au niveau mondial, la part de marché des deux fabricants chinois, Huawei et Sungrow, dépasse désormais les 60%. Si ces fabricants chinois arrêtaient simultanément toute la production de ces panneaux solaires en même temps, le réseau électrique suisse risquerait de s'effondrer.
...
Il ne s'agit pas d'une simple hypothèse: suite à un différend de distribution, un fabricant chinois  Deye (Ningbo Deye Technology  a désactivé à distance, grâce à des "kill switches" secrets (des "coupe-circuits"), des onduleurs aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

L'événement a prouvé qu'un constructeur peut, d'un simple clic ou d'une mise à jour automatique à distance, couper la production de milliers de panneaux solaires, le tout en simultané.
Exemple de vulnérabilité qui semble impensable: Sur l'un des produits testés, il est tout simplement possible de réduire à zéro la puissance injectée sur le réseau sans qu'une quelconque autorisation soit nécessaire!!!

Vous êtes prêt à parier ici que toutes les infrastructures connectées telles que les barrages ont un haut degré de protection qui exigerait des années pour qu'une IA en prenne le contrôle?
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totozor
Avatar de totozor
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 15/09/2026 à 7:28
Citation Envoyé par noremorse Voir le message
Si vous voyez des ressemblances avec le discours sur le climat [...] c'est tout sauf un hasard.
Alors c'est clair tout ceci est faux.
Cet été a été confortable, pas de canicule, pas de feux. Tout va bien.
La fréquence des canicule n'augmente pas tout va bien.
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der§en
Avatar de der§en
Membre expérimenté https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 14:40
Encore et toujours les mêmes qui crient « aux loups » !
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 10:15
Citation Envoyé par Souil002 Voir le message
Evidement qu'ils n'ont pas de plan pour l'alignement de la super intelligence... puisqu'on a pas encore d'IA qu'on pourrait qualifier de "super intelligence".
Entre pirater un forum inconnu en Allemagne et anéantir l'humanité, il y a quelques nuances.
Faux!

Nul besoin d'une "Super intelligence" pour faire courir des risques aux êtres humains et je vais vous en donner un exemple simple à comprendre:

1°Heureux propriétaire d'une maison avec piscine, vous donnez l'ordre à votre IA de remplir la piscine d'eau en vue des jours de canicule

2°Vous avez donné un objectif à votre IA mais pas le moyen d'y parvenir

3°L'IA va donc décider de son propre chef de la manière de remplir la piscine

4° L'IA décide d'ouvrir les vannes du barrage qui surplombe la vallée où vous habitez, ce qui déclenche une catastrophe comme celle du Népal.

5° Résultat? Une vallée ravagée, des milliers de morts, des millions de dégâts mais... Votre piscine remplie!!!


Cas impossible?

Pas du tout, cela dépend juste des "conditions d'alignement", est-ce que celui qui a configuré l'IA à penser à ajouter une règle interdisant l'utilisation du barrage et est-ce que l'IA va se conformer aux règles données (les derniers cas révélés ont prouvé que l'IA ne respecte pas les règles données!!!)

Voilà ce qui peut arriver à force de vouloir tout connecter à internet. Il y a encore 10 ans, une infrastructure tel qu'un barrage ou une centrale nucléaire n'était pas connectée au réseau, maintenant tout est connecté et donc tout est manipulable à distance par une IA fouineuse!!!
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Dhafer1
Avatar de Dhafer1
Membre habitué https://www.developpez.com
Le 18/09/2026 à 12:26
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Faux!

Nul besoin d'une "Super intelligence" pour faire courir des risques aux êtres humains et je vais vous en donner un exemple simple à comprendre:

1°Heureux propriétaire d'une maison avec piscine, vous donnez l'ordre à votre IA de remplir la piscine d'eau en vue des jours de canicule

2°Vous avez donné un objectif à votre IA mais pas le moyen d'y parvenir

3°L'IA va donc décider de son propre chef de la manière de remplir la piscine

4° L'IA décide d'ouvrir les vannes du barrage qui surplombe la vallée où vous habitez, ce qui déclenche une catastrophe comme celle du Népal.

5° Résultat? Une vallée ravagée, des milliers de morts, des millions de dégâts mais... Votre piscine remplie!!!


Cas impossible?

Pas du tout, cela dépend juste des "conditions d'alignement", est-ce que celui qui a configuré l'IA à penser à ajouter une règle interdisant l'utilisation du barrage et est-ce que l'IA va se conformer aux règles données (les derniers cas révélés ont prouvé que l'IA ne respecte pas les règles données!!!)

Voilà ce qui peut arriver à force de vouloir tout connecter à internet. Il y a encore 10 ans, une infrastructure tel qu'un barrage ou une centrale nucléaire n'était pas connectée au réseau, maintenant tout est connecté et donc tout est manipulable à distance par une IA fouineuse!!!
On est quand même un peu loin de ce scénario : un acteur étatique qui aurait les moyens de déployer des swarms d'agents qui pirateraient un barrage. OK, il a les moyens de dépenser des $$$ en compute et de désaligner les modèles les plus puissants. Mais le citoyen lambda avec son pauvre modèle Gemini Flash ou même Fable pour les plus riches il faut au moins une bonne quinzaine d'années pour qu'une IA grand public devienne létale par erreur.
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