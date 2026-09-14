Les pessimistes se sont retrouvés à Hollywood, les optimistes au camp d'extermination de Auschwitz! Les pessimistes se sont retrouvés à Hollywood, les optimistes au camp d'extermination de Auschwitz!

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En l'espace de 1 semaine, en Suisse on a eu droit à l'avis contraire de 2 "experts en IA" de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL): Le premier qui vient au téléjournal de la télévision suisse dire que l'IA représente un vrai risque pour l'humanité puis un autre qui se fait longuement interviewer dans la presse écrite pour dire que l'IA ne pose pas de problème de "si tôt"...Mais ce dernier n'oublie pas de lourdement prêcher pour sa paroisse: "Il faut absolument que la Suisse et les pays européens" investissent de manière massive dans le développement de l'IA... Oh oui, oh oui, à moi les petits millions pour financer mon "IA center de l'EPFL" dont je suis le co-directeur!La meilleure est que lereproche à ceux qui annoncent une possible catastrophe de ne pas fournir de preuve de leur position; ce qui ne l'empêche pas lui d'affirmer qu'il n'y a pas de risque sans apporter non plus la moindre preuve donnant une quelconque crédibilité à ses affirmations optimistes.On est face à un débat d'experts dont la crédibilité ne vaut pas grand chose parce qu'ils comptent obtenir des avantages personnels à leur prises de position...Pour ma part, je me remémore une citation du cinéaste américain Billy Wilder, à l'origine un juif autrichien qui a fuit l'arrivée au pouvoir du nazisme. "Mémoires" publiées en 1993: