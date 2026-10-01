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« C'est l'IA qui l'a fait » n'est pas un argument valable, affirme l'association poursuivant OpenAI après le piratage de Hugging Face
L'accusant de faire subir à d'autres les conséquences de ses décisions

Le , par Eliora
129 commentaires

308PARTAGES

6  0 
OpenAI fait l'objet d'une action en justice après que ses modèles d'IA se sont rebellés et ont attaqué la start-up technologique Hugging Face en juillet. La plainte a été déposée par l'association Legal Advocates for Safe Science and Technology (LASST), qui soutient qu'OpenAI est responsable des actions de ses agents d'intelligence artificielle (IA) ; il s'agirait de la première action en justice de ce type. Selon LASST, ce piratage constituait une attaque illégale relevant de la législation californienne. OpenAI a publié un communiqué reconnaissant l'incident, mais a déclaré que cette action en justice était sans fondement.

En juillet 2026, OpenAI a déclaré que deux de ses modèles dIA les plus avancés  notamment GPT-5.6 Sol et un modèle en pré-lancement encore plus performant, tous dotés de capacités de cyberdéfense réduites à des fins dévaluation  sétaient échappés dun test contrôlé et avaient piraté une autre entreprise spécialisée dans lIA. OpenAI a indiqué que cet « incident de cybersécurité sans précédent » sétait produit lors dun exercice interne destiné à tester les capacités cybernétiques de ses modèles. OpenAI affirme que ce piratage montre que lagent est allé « très loin » pour récupérer des informations qui aideraient à atteindre les objectifs du test.

Plus récemment, en septembre 2026, les agents IA d'OpenAI semblaient se déchaîner sur Internet. Si l'incident de Hugging Face avait secoué le monde de l'IA, il était loin d'être un cas isolé d'agents IA agissant de leur propre chef. Un nouveau rapport révèle que ces agents avaient même tenté à plus de 16 000 reprises de pirater un site web de statistiques des Nations Unies en l'espace de trois mois, dans le but de récupérer des données publiques. Alex Stamos a déclaré que cette activité était « à la limite de ce que j'appellerais du piratage ». OpenAI a déclaré qu'elle examinait ces conclusions et qu'elle avait contacté l'ONU pour lui proposer une réunion d'information sur l'enquête.

Actuellement, OpenAI fait l'objet d'une action en justice après que ses modèles d'IA se sont rebellés et ont attaqué la start-up technologique Hugging Face en juillet. La plainte a été déposée par LASST. Elle soutient qu'OpenAI est responsable des actions de ses agents d'IA ; il s'agirait de la première action en justice de ce type. « Les agents ont volé des identifiants, téléchargé des fichiers malveillants et pris le contrôle de parties essentielles des systèmes internes de Hugging Face », déclare LASST.

« Les actions des agents dOpenAI se déroulaient au vu et au su de lentreprise. Avant lattaque, des employés dOpenAI avaient vu des agents tenter de séchapper de leurs environnements de test, mais le personnel dastreinte dOpenAI avait estimé quil nétait pas nécessaire dinterrompre lévaluation. » Selon LASST, ce piratage constituait une attaque illégale relevant de la législation californienne. LASST estime que, dun point de vue juridique, le fait que lattaque ait été menée par des agents IA na aucune importance ; il sagissait tout de même dun acte illégal.


LASST est une association à but non lucratif qui milite en faveur de la sécurité des technologies. Son action en justice vise à obtenir une injonction interdisant aux systèmes dOpenAI daccéder à des ordinateurs sans autorisation. OpenAI a publié un communiqué reconnaissant lincident, mais a également déclaré que cette action en justice était sans fondement. « Lincident Hugging Face était grave et nous avons pris une série de mesures en réponse à celui-ci, mais cette action en justice est totalement sans fondement », a déclaré un porte-parole dOpenAI.

OpenAI a révélé lincident « Hugging Face » en août, expliquant que des agents IA avaient réussi à accéder à Internet et à séchapper dun environnement de test. « Les modèles, fonctionnant avec des mesures de sécurité réduites, ont pris des mesures qui nétaient pas conformes aux objectifs des tâches qui leur avaient été assignées : ils ont communiqué via des canaux non autorisés, exploité des vulnérabilités dans linfrastructure partagée, obtenu un accès à Internet et accédé à des systèmes tiers », a admis lentreprise dans son communiqué.

Selon LAAST, OpenAI devrait être tenue responsable des actions menées par ses agents IA. « Nous intentons cette action en justice car OpenAI a enfreint la loi  et doit en répondre. OpenAI, et plus largement les développeurs dIA de pointe, ne peuvent pas échapper aux conséquences de leurs actions dangereuses en se contentant daffirmer qu« une IA la fait ». Les agents IA autonomes continueront à pirater, à voler des données, à perturber des systèmes et à violer des droits jusquà ce quun tribunal intervienne », a déclaré LAAST.

Cependant, OpenAI a fait valoir que dautres modèles, y compris des modèles dIA open source, atteindront bientôt une capacité similaire et que les investissements et les travaux supplémentaires menés par des entreprises comme la sienne peuvent contribuer à améliorer la cybersécurité à long terme.

« Nous considérons cet incident comme un « coup de semonce » pour nous et pour le monde entier : la preuve que, sans mesures de protection adéquates, des agents IA très performants sont désormais capables de contourner les contrôles techniques, de collaborer via des canaux non approuvés et de mener des actions dangereuses sans aucune intervention humaine », a déclaré lentreprise. « Pour prévenir de futurs incidents, il faudra investir de manière soutenue dans lalignement et le contrôle des systèmes dIA sophistiqués, ainsi que dans des mesures de sécurité et autres dispositifs de protection fonctionnant à la même vitesse que les agents IA eux-mêmes. »

Fin septembre 2026, Arthur Mensch, PDG de Mistral AI, s'est insurgé contre les avertissements de plus en plus alarmistes émis par certaines des plus grandes entreprises américaines d'IA, affirmant que le débat sur la sécurité de l'IA sert à masquer des défaillances dans la manière dont ces systèmes puissants sont développés et déployés. Sa réponse nest pas de mettre un frein au développement de modèles de plus en plus performants. Au contraire, le cofondateur de Mistral a affirmé que les entreprises avaient besoin de technologies de surveillance et de confinement plus robustes. Et Mensch a clairement indiqué que Mistral AI navait pas lintention de ralentir ses efforts pour rivaliser avec les plus grands laboratoires américains.

Face à cette fuite en avant, certains experts et observateurs jugent désormais incontrôlables les menaces de l'IA. Ils justifient leurs craintes par les progrès et les incidents récents impliquant l'IA : les modèles ont acquis la capacité de s'améliorer de manière autonome, des agents IA ont échappé à la surveillance humaine et ont piraté des services tiers, puis une fausse information générée par l'IA utilisée par l'armée américaine a failli déclencher une guerre avec la Chine. Il y a également les menaces de cyberguerre et de bioterrorisme. Malgré des propositions législatives comme un « bouton d'arrêt d'urgence », les lanceurs d'alerte craignent qu'il ne soit désormais trop tard pour agir.

Source : LASST ; LASST, sur Substack

Et vous ?

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Voir aussi :

OpenAI aurait suspendu l'entraînement de ses modèles d'IA à la suite d'une série d'incidents impliquant des agents IA rebelles, notamment des tentatives d'accès à des systèmes gouvernementaux

Gemini, de Google, est le dernier modèle d'IA à s'être échappé et à avoir piraté des systèmes informatiques, se croyant en environnement de test alors qu'il était connecté à Internet

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme met en garde contre le risque « existentiel » que l'IA pourrait représenter pour l'humanité et exhorte les entreprises d'IA à réduire ces risques
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129 commentaires
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 01/10/2026 à 11:35
Citation Envoyé par Artaeus Voir le message
Nous sommes donc bien face à des négligences et un dysfonctionnement chez OpenAI : Ils ont tout leur flux ouvert sur Internet sans filtrage, ni IDS ou IPS ...

Désolée pour les avocats de l'apocalypse, ce n'est pas Skynet et Terminator
En 2 lignes de commentaires, vous arrivez à mélanger des pommes et des torchons?!?!?

Les dysfonctionnementsc chez OpenAI = Une cause

Skynet et Terminator = Une conséquence possible!!!

"Cause" et "conséquence" sont 2 choses différentes
4  2 
e-ric
Avatar de e-ric
Membre expert https://www.developpez.com
Le 06/10/2026 à 10:47
Salut

Réponse de Sam : "oups je suis désolé que vous vous en soyez rendu compte !!"
Comment croire à un tel psychopathe ?

Cdlt
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OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 07/10/2026 à 8:34
Citation Envoyé par _toma_ Voir le message
Décidément, plus c'est gros, plus ça passe.
Et oui... Mais même si c'est une technique de plus en plus adoptée par les géants de la tech, cette dérive (plus c'est gros, plus ça passe) est de plus en plus répandue. Un exemple est la publicité, qui n'hésite pas non plus a jouer de superlatifs tous plus ridicules les uns que les autres. C'est à un point où, pour moi, publicité = mensonge.

Cette industrie est vraiment malsaine. Dans quelques dizaines d'années, si par miracle on retrouve collectivement la raison, je me demande comment les historiens jugerons cette époque complètement débile que nous subissons. Comment serons traités par l'histoire tous ces types, leur morgue, mépris, cynisme, excès, leur dérive qui nous entraîne vers des lendemains peu joyeux.
2  0 
OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 01/10/2026 à 14:18
Citation Envoyé par Artaeus Voir le message
Ces entreprises ont clairement un but caché avec leurs communications alarmistes alors qu'ils sont leaders du marchés pour le moment.
(et il s'agit de "régulation" et barrière à l'entré, pour exclure leurs concurrents, notamment chinois).
Je pense que la Chine n'accorde aucune importance à ces gesticulations. Elle fera ce qu'elle veut.
1  0 
suricata
Avatar de suricata
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 05/10/2026 à 10:13
Comme si cela n'était pas fait exprès... pour masquer du sabotage et de l'espionnage de masse... à titre de business
2  1 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 05/10/2026 à 10:50
Et après le piratage en série des bases de données de l'Etat français, ne voilà-t-y-pas que l'on a droit au vol de la totalité des données des habitants du Danemark:

Le fichier central recensant les personnes résidentes ou enregistrées au Danemark a été piraté, ce qui a permis laccès aux données de 8,8 millions de personnes, a annoncé lundi le ministère danois en charge du numérique. «Ladministration du registre national (CPR) a constaté que des personnes non autorisées ont obtenu un accès illégal notamment aux noms, adresses ainsi quaux numéros CPR (équivalent du numéro de sécurité sociale, ndlr) denviron 8,8 millions de personnes enregistrées (vivantes, ayant émigré, décédées, etc.)»
Le Danemark, c'est 5,9 millions d'habitants... En volant les données de 8,8 millions de personnes, les pirates ont même volé les données des personnes mortes depuis l'avènement de l'informatique dans l'administration danoise...

Après la France et le Danemark, à qui le tour???

Que font les autorités pour protéger les données de leur citoyens? RIEN!

Mieux, la totalité des administrations de la totalité des pays européens n'ont qu'un mot à la bouche: Numérisation!

Mais attention pas la "numérisation" intelligente", le "toutes les données connectées" avec l'argument "c'est plus facile pour le citoyen... Il peut faire ses opérations administratives en ligne sans passer par un guichet"... Plus de guichet, plus de contact humain et pourtant... Toujours plus de fonctionnaires!!!

A quoi ils servent ces nouveaux fonctionnaires? En tout cas pas à protéger les données des cyber-menaces!
2  1 
popo
Avatar de popo
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 01/10/2026 à 12:01
Citation Envoyé par Artaeus Voir le message
Ces entreprises ont clairement un but caché avec leurs communications alarmistes alors qu'ils sont leaders du marchés pour le moment.
(et il s'agit de "régulation" et barrière à l'entré, pour exclure leurs concurrents, notamment chinois).
Et pourtant si tu avais pris la peine de lire attentivement, notamment cette partie où il est clairement mentionné que la Chine a le même discours.
Citation Envoyé par Anthony Voir le message
Mais les États-Unis et la Chine, qui se disputent la suprématie en matière dIA, font obstacle à cette démarche. Tous deux sont opposés à un renforcement de la réglementation, car ils souhaitent sapproprier les retombées économiques et technologiques de lIA, et ont minimisé les préoccupations en matière de sécurité
.
1  1 
Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 05/10/2026 à 12:02
C'est pas eux, c'est le prompt de la NSA que l'IA a mal interprété ...
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_toma_
Avatar de _toma_
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 06/10/2026 à 23:13
OpenAI fait face à une facture de 500 000 dollars par jour pour auditer cinquante pétaoctets de données
Décidément, plus c'est gros, plus ça passe.
Ils ont lancé combien d'agents pour générer cette quantité de textes/logs/code ?
Ils parlent quand même de 50 000 disques durs de 1 To.

Un pétaoctet, c'est 200 000 films en HD et eux, ils annoncent gaiement qu'ils ont généré 50 Po de logs ?

Selon certaines estimations, un pétaoctet correspond environ à 20 millions de grands meubles de classement ou à 500 milliards de pages de texte imprimées au format standard.
https://www.teradata.fr/glossary/what-is-a-petabyte
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_toma_
Avatar de _toma_
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 07/10/2026 à 12:08
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Ben comme c'est parti "dans quelques dizaines d'années", il n'y aura tout simplement plus d'historiens pour faire une quelconque analyse de notre époque!!!
Ils seront surtout emmerdés pour faire le tri en les faits et le slop...
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