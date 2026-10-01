En juin, la Floride a engagé une action en justice contre OpenAI et son PDG Sam Altman. L'État accuse OpenAI et son PDG de privilégier le profit au détriment de la sécurité, dans le cadre de la première action en justice intentée par un État contre le créateur de ChatGPT au sujet des lacunes présumées du chatbot. La plainte accuse OpenAI d'avoir aidé et encouragé des auteurs de fusillades de masse, d'avoir incité des personnes vulnérables au suicide et d'avoir rendu des enfants dépendants « d'un outil qui feint la compassion humaine pour collecter leurs données sans aucun contrôle parental ». La Floride cherche également à tenir Sam Altman personnellement responsable.
Récemment, les autorités judiciaires de l'État de Floride ont demandé à un juge d'empêcher OpenAI de créer de nouveaux modèles d'intelligence artificielle (IA) sans contrôle indépendant, dans le cadre d'un procès en cours accusant l'entreprise technologique de nuire aux enfants. Dans la requête déposée devant le tribunal, le procureur général de Floride, James Uthmeier, a également demandé une injonction obligeant OpenAI à exclure les mineurs de ChatGPT et interdisant à lentreprise dattribuer des « attributs humains » à cet outil conversationnel.
Drew Pusateri, porte-parole dOpenAI, a déclaré dans un communiqué que lorganisation avait suspendu lentraînement de ses modèles les plus avancés et ne le reprendrait pas tant que des mesures de protection supplémentaires nauraient pas été mises en place. « Les gouvernements ont un rôle important à jouer dans létablissement de normes de sécurité rigoureuses pour lIA, et nous nous engageons à collaborer avec la Floride et dautres États pour faire progresser des politiques pragmatiques en matière dIA qui sappliquent à lensemble du secteur de lIA et pas seulement à une seule entreprise », a déclaré Pusateri.
La requête judiciaire met en avant des déclarations passées dun ancien employé dOpenAI et dun membre actuel du conseil dadministration de lentreprise, affirmant que le développement de lIA pourrait entraîner la fin de lhumanité à moins que les progrès ne soient mûrement réfléchis et ralentis. « Les défendeurs affirment quils ne peuvent pas cesser de foncer tête baissée dans leurs projets susceptibles de mettre fin à la civilisation, à moins dy être contraints par le gouvernement », a écrit la Floride dans le dossier déposé. « Ils ont demandé au gouvernement de les attacher au mât. »
La Floride a intenté son action contre OpenAI en juin, alléguant que lentreprise avait donné une image trompeuse de la sécurité de sa plateforme ChatGPT et mis en danger les jeunes en fournissant des informations aux auteurs de fusillades dans les établissements scolaires, en proposant des instructions pour sautomutiler et en rendant les jeunes utilisateurs dépendants. Uthmeier, républicain, est le premier procureur général dun État à engager une action en justice contre OpenAI concernant la sécurité des enfants. Lentreprise fait lobjet de poursuites distinctes intentées par des particuliers et des familles affirmant que ChatGPT a poussé des utilisateurs à se faire du mal ou à en faire à autrui.
Laction en justice de la Floride a été déclenchée par une fusillade survenue lannée dernière dans une université de Tallahassee, ainsi que par de multiples incidents survenus dans dautres États où ChatGPT aurait fourni des conseils à des individus qui ont par la suite commis des actes violents. Lentreprise a nié toute responsabilité dans ces affaires judiciaires, arguant que le chatbot se contente de diffuser des informations déjà largement accessibles sur Internet, tout en soulignant que ses mécanismes de sécurité font lobjet de mises à jour continues.
OpenAI et dautres entreprises technologiques font également lobjet dune surveillance accrue concernant leur responsabilité juridique potentielle face à des actions incontrôlées de lIA, à la suite de rapports indiquant que certains modèles logiciels auraient tenté des intrusions non autorisées sur les sites web dagences gouvernementales et dentreprises.
Le 23 avril, dans une affaire similaire, Sam Altman, PDG d'OpenAI, a écrit une lettre d'excuses à la communauté de Tumbler Ridge pour ne pas avoir alerté la GRC au sujet du compte du tireur de Tumbler Ridge. La société est notamment poursuivie en justice par une famille de Tumbler Ridge, qui affirme que la société « avait connaissance précise de la planification à long terme par le tireur dun événement causant de nombreuses victimes », mais « na pris aucune mesure pour agir sur la base de ces informations ». Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, avait réagi : « Ces excuses sont nécessaires, mais largement insuffisantes au regard du désastre causé aux familles de Tumbler Ridge. »
Source : Plainte de l'État de Floride contre OpenAI et Sam Altman
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