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OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) composé dune société à but lucratif dintérêt public (PBC) et dune fondation à but non lucratif, dont le siège se trouve à San Francisco. OpenAI a développé la famille de grands modèles de langage GPT, la série DALL-E de modèles de conversion texte-image et la série Sora de modèles de conversion texte-vidéo, qui ont influencé la recherche industrielle et les applications commerciales. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant suscité un intérêt généralisé pour l'IA générative.ChatGPT est un chatbot d'intelligence artificielle générative qui utilise le grand modèle de langage GPT pour générer du texte, de la parole et des images en réponse aux invites des utilisateurs. On lui attribue le mérite d'avoir accéléré le boom de l'IA, une période actuelle marquée par des investissements rapides et une attention publique accrue envers le domaine de l'intelligence artificielle (IA). OpenAI exploite ce service selon un modèle freemium. Les utilisateurs peuvent interagir avec ChatGPT par le biais de requêtes textuelles, audio et visuelles.Récemment, le procureur général de Floride, James Uthmeier, a ouvert une enquête pénale à l'encontre d'OpenAI afin de déterminer si son chatbot d'intelligence artificielle ChatGPT pourrait engager sa responsabilité juridique dans la fusillade meurtrière survenue l'année dernière à l'université d'État de Floride. Cette enquête fait suite à l'examen des historiques de conversation entre le suspect, Phoenix Ikner, et ChatGPT après l'attaque du 17 avril 2025, qui a fait deux morts et six blessés.Uthmeier a affirmé que le chatbot avait conseillé au tireur sur les armes et les munitions à utiliser, ainsi que sur le moment et le lieu où mener l'attaque afin de toucher le plus de personnes possible. «», a déclaré Uthmeier. «Les autorités de l'État examinent si OpenAI pourrait être tenue responsable en vertu de la loi de Floride, qui permet de poursuivre en tant qu'auteurs principaux ceux qui aident, encouragent ou conseillent la commission d'un crime. Le Bureau du procureur général de lÉtat a assigné OpenAI à comparaître afin dobtenir ses politiques internes, ses supports de formation et ses documents relatifs à la manière dont lentreprise traite les menaces de violence et coopère avec les forces de lordre, selon lannonce.OpenAI a rejeté ces allégations, affirmant que sa technologie navait ni encouragé ni rendu possible lattaque. «», a déclaré Kate Waters, porte-parole dOpenAI. «Elle a ajouté quOpenAI continuait de coopérer avec les autorités et sefforçait de renforcer les mesures de protection de ChatGPT afin de détecter «». «», a déclaré Waters. «Le commissaire du...