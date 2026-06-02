La Floride devient le premier État américain à engager une action en justice contre OpenAI et son PDG Sam Altman, pour avoir encouragé les fusillades de masse et le suicide, et provoqué une forte dépendance

La Floride a engagé une action en justice contre OpenAI et son PDG Sam Altman. L'État accuse OpenAI et son PDG de privilégier le profit au détriment de la sécurité, dans le cadre de la première action en justice intentée par un État contre le créateur de ChatGPT au sujet des lacunes présumées du chatbot. La plainte accuse OpenAI d'avoir aidé et encouragé des auteurs de fusillades de masse, d'avoir incité des personnes vulnérables au suicide et d'avoir rendu des enfants dépendants « d'un outil qui feint la compassion humaine pour collecter leurs données sans aucun contrôle parental ». La Floride cherche également à tenir Sam Altman personnellement responsable.
OpenAI est un organisme américain de recherche en intelligence artificielle (IA) dont le siège se trouve à San Francisco. Il est constitué dOpenAI Group PBC, une société dintérêt public à but lucratif (PBC), partiellement contrôlée par OpenAI Foundation, une organisation à but non lucratif. OpenAI a développé la famille de grands modèles de langage GPT (Generative Pre-trained Transformer), la série DALL-E de modèles de conversion texte-image et la série Sora de modèles de conversion texte-vidéo, qui ont influencé la recherche industrielle et les applications commerciales. Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé le boom de l'IA et suscité un intérêt généralisé pour l'IA générative.
Samuel Harris Altman, né le 22 avril 1985, est un entrepreneur américain qui occupe le poste de directeur général (PDG) d'OpenAI depuis 2019. Altman a cofondé OpenAI en 2015 et en est devenu le PDG en 2019, un poste qui a fait de lui une figure de proue de l'essor de l'IA. Il a supervisé le lancement de ChatGPT en novembre 2022. En 2023, il a été évincé par le conseil d'administration de l'organisation pour ne pas avoir fait preuve d'une « franchise constante ». Cette décision a suscité une vive réaction de la part des employés et des investisseurs, ce qui a conduit à la réintégration d'Altman cinq jours plus tard et à la formation d'un nouveau conseil d'administration.
En avril 2026, le procureur général de Floride, James Uthmeier, a ouvert une enquête pénale à l'encontre d'OpenAI afin de déterminer si son chatbot d'intelligence artificielle (IA) ChatGPT pourrait engager sa responsabilité juridique dans la fusillade meurtrière survenue l'année dernière à l'université d'État de Floride. Cette enquête fait suite à l'examen des historiques de conversation entre le suspect, Phoenix Ikner, et ChatGPT après l'attaque du 17 avril 2025, qui a fait deux morts et six blessés. Uthmeier a affirmé que le chatbot avait conseillé au tireur sur les armes et les munitions à utiliser, ainsi que sur le moment et le lieu où mener l'attaque afin de toucher le plus de personnes possible. « S'il s'agissait d'une personne à l'autre bout de l'écran, nous l'accuserions de meurtre », a déclaré Uthmeier.
Le 23 avril, dans une affaire similaire, Sam Altman, PDG d'OpenAI, a écrit une lettre d'excuses à la communauté de Tumbler Ridge pour ne pas avoir alerté la GRC au sujet du compte du tireur de Tumbler Ridge. La société est notamment poursuivie en justice par une famille de Tumbler Ridge, qui affirme que la société « avait connaissance précise de la planification à long terme par le tireur dun événement causant de nombreuses victimes », mais « na pris aucune mesure pour agir sur la base de ces informations ». Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, avait réagi : « Ces excuses sont nécessaires, mais largement insuffisantes au regard du désastre causé aux familles de Tumbler Ridge. »
Pour mieux comprendre la situation d'OpenAI, depuis novembre 2025, l'éditeur de ChatGPT est confrontée à sept poursuites judiciaires en Californie, alléguant que ChatGPT aurait poussé des personnes au suicide et à des délires dangereux. Déposées par deux groupes de défense des droits, ces poursuites affirment qu'OpenAI a commercialisé GPT-4o en dépit d'avertissements internes concernant son comportement manipulateur. Les plaintes affirment qu'OpenAI a précipité la mise sur le marché de ChatGPT au détriment de la sécurité des utilisateurs.
Ces différentes plaintes questionnent sur le rôle et la responsabilité d'OpenAI. Récemment, la Floride a engagé une action en justice contre OpenAI et son PDG Sam Altman. L'État accuse OpenAI et son PDG de privilégier le profit au détriment de la sécurité, dans le cadre de la première action en justice intentée par un État contre le créateur de ChatGPT au sujet des lacunes présumées du chatbot.
La Floride devient le premier État américain à engager une action en justice contre OpenAI et son PDG Sam Altman
La plainte, déposée devant un tribunal de l'État de Floride, affirme que l'entreprise et Altman ont omis d'avertir les utilisateurs que ChatGPT pouvait être dangereux et l'ont au contraire présenté comme sûr et fiable, y compris pour les enfants. Il s'agit de la dernière salve en date dans le cadre d'une initiative croissante à l'échelle nationale visant à tenir les entreprises d'IA pour responsables lorsque des préjudices découlent des interactions des utilisateurs avec des chatbots.
La plainte accuse OpenAI d'avoir aidé et encouragé des auteurs de fusillades de masse, notamment un tireur de l'université d'État de Floride qui aurait utilisé ChatGPT pour planifier son attaque, d'avoir incité des personnes vulnérables au suicide et d'avoir rendu des enfants dépendants « d'un outil qui feint la compassion humaine pour collecter leurs données sans aucun contrôle parental ».
« Cette litanie de préjudices est motivée par la quête insatiable des défendeurs de remporter la course à l'armement de l'IA et d'amasser d'énormes fortunes, alors même qu'ils connaissent le danger que représente ChatGPT », indique la plainte. « L'ascension d'OpenAI est attribuable à un réseau de tromperies et à l'exploitation des utilisateurs (y compris des Floridiens), qui tire parti de leurs données et de leur sécurité pour augmenter la valeur marchande d'OpenAI à des coûts inacceptables. »
La Floride cherche également à tenir Sam Altman personnellement responsable. « Sam Altman et ChatGPT ont préféré la course à lIA à la sécurité et à la sûreté de nos enfants », a déclaré le procureur général de Floride, James Uthmeier, lors dune conférence de presse. Il a ajouté quil estimait quAltman et lentreprise pourraient être tenus responsables de sanctions « pouvant atteindre plusieurs milliards de dollars ».
La plainte allègue que les mesures de protection d'OpenAI, y compris ses contrôles parentaux, sont insuffisantes et que l'entreprise a créé « une nuisance publique dangereuse ». La première page de la plainte commence par une capture d'écran du site web d'OpenAI indiquant que ChatGPT a été « conçu dans un souci de sécurité ». L'image est suivie d'une note de bas de page indiquant : « Ce n'est pas le cas. »
OpenAI promet d'améliorer les mesures de protection et de surveillance dans ChatGPT
« Perdre un enfant est la tragédie la plus dévastatrice qui puisse arriver à une famille et nous savons quaucun mot ne peut exprimer la douleur dune telle perte », a déclaré Kayla Wood, porte-parole dOpenAI en réponse de la plainte. « L'IA est une technologie nouvelle et puissante, et nous estimons que les mineurs ont besoin d'une protection importante, c'est pourquoi nous avons mis en place des mesures de protection et des politiques à la pointe du secteur ».
Le communiqué poursuit : « Nous avons notamment intégré directement dans nos produits des dispositifs de sécurité pour les mineurs, notamment une expérience plus protectrice spécialement conçue pour eux, un outil de prédiction de l'âge, le fait de diriger par défaut les utilisateurs dont nous ne sommes pas sûrs de l'âge vers notre expérience plus protectrice, et la mise à disposition d'outils permettant aux parents de surveiller l'utilisation de l'IA par leurs enfants. »
Le bureau de Uthmeier mène parallèlement une enquête pénale sur OpenAI concernant la consultation présumée de ChatGPT par le tireur de la FSU avant lattaque davril 2025. Plus de 20 poursuites judiciaires ont été engagées contre OpenAI pour des préjudices qui auraient résulté de lutilisation de ChatGPT, notamment par les familles des victimes tuées et blessées lors dune fusillade de masse dans une école de Tumbler Ridge, au Canada, en février, par la famille dune victime tuée lors de la fusillade de la FSU, et par les familles de sept personnes, dont un adolescent, qui se sont suicidées ou ont souffert de délires après avoir utilisé le chatbot.
Altman a présenté ses excuses à la communauté de Tumbler Ridge en avril, et OpenAI a déclaré, en réponse à ces poursuites, qu'elle appliquait une politique de « tolérance zéro » concernant l'utilisation de ses outils pour faciliter la commission d'actes de violence. Après l'annonce par Uthmeier de son enquête sur la fusillade de la FSU, un porte-parole d'OpenAI a déclaré que le chatbot « fournissait des réponses factuelles aux questions à partir d'informations largement disponibles dans des sources publiques sur Internet, et qu'il n'encourageait ni ne promouvait aucune activité illégale ou préjudiciable ».
La déclaration poursuivait : « Nous travaillons sans relâche pour renforcer nos mesures de protection afin de détecter les intentions malveillantes, de limiter les abus et de réagir de manière appropriée lorsque des risques pour la sécurité apparaissent. » OpenAI a qualifié les poursuites judiciaires liées à des suicides et à des délires de « situation incroyablement déchirante » et a déclaré quelle collaborait avec des experts en santé mentale afin daméliorer la manière dont ChatGPT réagit aux signes de détresse mentale ou émotionnelle.
Ce qui interpelle, c'est qu'en octobre 2025, OpenAI a révélé que 0,15 % des utilisateurs envoient des messages contenant « des indicateurs explicites d'une éventuelle intention ou d'un projet de suicide ». Selon une estimation, 1,2 million de personnes par semaine ont des conversations avec ChatGPT qui indiquent qu'elles envisagent de mettre fin à leurs jours, Sam Altman ayant estimé que ChatGPT comptait plus de 800 millions d'utilisateurs actifs par semaine. Si le géant technologique a pour objectif d'orienter les personnes vulnérables vers des lignes d'assistance téléphonique, il avait admis que « dans certains cas rares, le modèle peut ne pas se comporter comme prévu dans ces situations sensibles ».
Les entreprises spécialisées dans lIA font lobjet dune enquête judiciaire
Dautres entreprises spécialisées dans lIA font également lobjet dune enquête judiciaire concernant les préjudices que leurs chatbots auraient causés. En réponse à un procès pour homicide involontaire lié au suicide dun homme de Floride qui sétait attaché au chatbot Gemini de Google, lentreprise a déclaré : « Gemini est conçu pour ne pas encourager la violence dans le monde réel ni suggérer lautomutilation. Nos modèles fonctionnent généralement bien dans ce type de conversations difficiles et nous y consacrons des ressources importantes, mais malheureusement, ils ne sont pas parfaits. » Elle a ajouté que Gemini avait « orienté cette personne vers une ligne découte durgence à de nombreuses reprises ».
En janvier, Character.AI a réglé à lamiable plusieurs poursuites intentées par des familles qui affirmaient que ses chatbots de compagnie avaient contribué à des suicides et à des crises de santé mentale chez des enfants et des adolescents. Lentreprise a déclaré avoir « pris des mesures innovantes et décisives en matière de sécurité de lIA et de protection des adolescents, et quelle continuerait à défendre ces efforts et à inciter dautres acteurs du secteur à adopter des normes de sécurité similaires ». Cela inclut linterdiction pour les utilisateurs de moins de 18 ans dinteragir avec des chatbots ou den créer.
Le mois dernier, l'État de Pennsylvanie a poursuivi Character.AI en justice, alléguant que ses chatbots se faisaient passer pour des médecins et donnaient des conseils médicaux, en violation des règles de l'État en matière d'autorisation d'exercer la médecine. Un porte-parole de Character.AI a déclaré à l'époque que la société ne commentait pas les litiges en cours, mais que sa « priorité absolue était la sécurité et le bien-être de ses utilisateurs ».
Source : Plainte de l'État de Floride contre OpenAI et Sam Altman
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