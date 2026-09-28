Un modérateur de Reddit, soupçonné d'avoir vendu des jeux Nintendo Switch piratés, doit verser 4,5 millions de dollars à Nintendo à l'issue d'un procès

Nintendo Co., Ltd. est une entreprise multinationale japonaise fondée par Yamauchi Fusajirō à Kyoto. Elle est spécialisée dans la fabrication de consoles de jeu vidéo depuis 1977 avec la sortie de la Color TV-Game, ainsi que dans la conception de jeux vidéo, dont les séries Super Mario et The Legend of Zelda. En 2008, Nintendo est classé premier éditeur de jeux vidéo au Japon et deuxième aux États-Unis. Société historique et majeure dans l'industrie du jeu vidéo, Nintendo a vendu en 2024 environ 910 millions de consoles, toutes générations et tous types confondus.
En 2025, Nintendo a sévi contre les mods et les émulateurs avec un nouveau contrat d'utilisation, indiquant aux joueurs qu'elle se réserve le droit de bloquer (brick) leurs consoles en réponse. C'est loin d'être la première mesure prise par l'entreprise contre les consoles et logiciels modifiés, mais c'est l'une des plus directes avec les consommateurs sur ce front. La menace de rendre le matériel inutilisable est une décision importante de la part de Nintendo. Nintendo est tristement célèbre pour son opposition aux émulateurs, bien que la plupart de ses actions passées à leur encontre aient pris la forme de poursuites judiciaires ou de frappes DMCA. Les fans devraient faire preuve de prudence lorsqu'ils modifient leur Switch ou d'autres consoles Nintendo, maintenant qu'ils risquent d'en perdre définitivement l'accès.
Récemment, Nintendo of America sest vu accorder 4,5 millions de dollars de dommages-intérêts dans le cadre de son procès contre un modérateur de Reddit qui aurait vendu des jeux Nintendo Switch piratés. Nintendo a poursuivi James Williams, connu sous le pseudonyme dArchbox sur Internet, en juin 2024 pour violation de ses droits dauteur. Le tribunal obligera également Williams à fermer les boutiques en ligne dans lesquelles il distribue des jeux piratés. La victoire de Nintendo a pris la forme dun jugement par défaut, ce qui signifie que Williams na pas répondu à la plainte devant le tribunal. Par conséquent, Nintendo a obtenu le montant quelle avait réclamé dans ses conclusions doctobre 2025 visant à obtenir un jugement par défaut.
« Afin de donner effet à cette injonction, Williams devra immédiatement bloquer laccès à toutes les boutiques en ligne quil exploite ou contrôle dune quelconque manière et qui ont proposé au public de vastes catalogues de jeux Nintendo Switch piratés à télécharger », ont écrit Joshua C. Lewis, greffier du tribunal de Washington, et Natalie Wood, greffière adjointe, dans le dossier du jugement par défaut. Nintendo avait intenté cette action en justice il y a deux ans, le 28 juin 2024, devant un tribunal de district de Washington. Les avocats de la société ont intenté une autre action en justice en juin contre Modded Hardware, qui commercialise des kits permettant de modifier les consoles Nintendo Switch afin de jouer à des jeux piratés.
Williams aurait été modérateur du subreddit /r/SwitchPirates et, selon Nintendo, était « lexploitant, le superviseur et la force motrice derrière plusieurs boutiques pirates », qui distribuaient illégalement des quantités considérables de jeux Nintendo Switch. Le subreddit Switch Pirates est toujours actif, mais Williams ne semble plus figurer parmi les modérateurs. Nintendo a retrouvé la trace de Williams via Reddit, puis la associé à un compte Nintendo ayant fait lobjet dune demande de réparation de matériel auprès de Nintendo. Cela a permis à la société dobtenir ladresse de Williams, à laquelle elle a envoyé un appareil réparé quelques jours seulement avant la mise en demeure qui a finalement conduit au procès. Le tribunal a rendu une décision par défaut dans le cadre de ces procédures judiciaires de novembre 2024, avant le jugement définitif et officiel rendu mercredi.
Plus tôt en septembre, Nintendo sétait attaqué aux boutiques en ligne illégales européennes proposant des jeux et du matériel Nintendo Switch. Une nouvelle décision du tribunal de district de La Haye, aux Pays-Bas, rend illégale la vente de kits de modding permettant aux joueurs de télécharger et de jouer à des jeux piratés. « Le message de Nintendo aux joueurs est déviter dacheter ou dutiliser des dispositifs de contournement, des logiciels de contournement ou des copies non autorisées de jeux vidéo, car cela augmente le risque daltérer le fonctionnement et lexpérience offerts par les consoles, jeux vidéo et systèmes Nintendo authentiques », a déclaré Nintendo. En 2024, Nintendo avait porté plainte contre le développeur de l'émulateur Yuzu, déclarant dans sa plainte qu'"il n'y a aucun moyen légal d'utiliser Yuzu pour jouer aux jeux Nintendo Switch, notamment parce qu'il doit décrypter le chiffrement des jeux".
Source : Document judiciaire
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