L'Encyclopædia Britannica et sa filiale Merriam-Webster ont intenté une action en justice contre OpenAI, affirmant que la société spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) avait illégalement utilisé près de 100 000 de leurs articles pour entraîner son chatbot IA, ChatGPT. La plainte allègue également qu'OpenAI a non seulement copié leur contenu, mais qu'elle a également utilisé ChatGPT pour détourner le trafic web de leurs sites. Britannica réclame des dommages et intérêts ainsi qu'une ordonnance du tribunal visant à mettre fin aux violations présumées.
Cette action en justice sinscrit dans une série de litiges relatifs à lutilisation de contenus protégés par le droit d'auteur pour lentraînement des modèles dIA. En 2024, huit éditeurs de presse américains ont poursuivi OpenAI et Microsoft devant un tribunal fédéral de New York, les accusant d'avoir utilisé des millions d'articles sans autorisation ni compensation pour entraîner des systèmes comme ChatGPT. Les éditeurs ont également affirmé que les entreprises technologiques leur attribuaient à tort des informations inexactes.
Au-delà des enjeux juridiques, ce débat met en lumière une transformation plus large de lécosystème numérique. Matthew Prince, PDG de Cloudflare, a averti que lIA menace directement le modèle économique du Web en dissociant la création de contenu de sa monétisation. Il a estimé que ces technologies fournissaient des réponses immédiates sans rediriger les utilisateurs vers les sources originales, réduisant ainsi le trafic et les revenus des éditeurs. Selon lui, cette dynamique pourrait à terme fragiliser la création de contenus originaux et favoriser la prolifération de contenus dérivés.
L'Encyclopædia Britannica (du latin « Encyclopédie britannique ») est une encyclopédie de culture générale en langue anglaise. Publiée depuis 1768, elle a connu plusieurs changements de propriétaire et appartient actuellement à Encyclopædia Britannica, Inc. La version de 2010 de la 15e édition, qui compte 32 volumes et 32 640 pages, a été la dernière édition imprimée. Depuis 2016, elle est publiée exclusivement sous forme d'encyclopédie en ligne sur le site web Britannica.com.
L'Encyclopedia Britannica la plus ancienne encyclopédie générale en langue anglaise au monde à avoir été publiée sans interruption et sa filiale Merriam-Webster ont intenté une action en justice contre OpenAI devant le tribunal fédéral de Manhattan, accusant l'éditeur de ChatGPT d'avoir utilisé « illégalement » leurs contenus pour entraîner son chatbot IA, puis d'avoir utilisé cette même IA pour détourner les lecteurs qui, sans cela, auraient visité leurs sites web.
Cette affaire est la dernière en date d'une vague croissante de poursuites judiciaires pour violation du droit d'auteur engagées par des créateurs de contenu, des auteurs et des médias contre des entreprises spécialisées dans l'IA, accusées de tirer profit de leurs uvres sans autorisation ni rémunération.
Ce que reproche l'Encyclopedia Britannica
La plainte allègue qu'OpenAI a copié près de 100 000 de ses articles, notamment des entrées encyclopédiques, des définitions de dictionnaire et d'autres contenus de référence, afin d'entraîner les grands modèles linguistiques (LLM) qui alimentent ChatGPT.
Britannica affirme également que ChatGPT produit désormais des copies « quasi mot pour mot » de son contenu en réponse aux requêtes des utilisateurs. Elle a également cité des exemples, affirmant que ChatGPT fournit le travail de Britannica aux utilisateurs sans les rediriger vers le site web de Britannica.
La plainte va plus loin, accusant OpenAI de contrefaçon de marque, et plus précisément d'avoir laissé entendre qu'il disposait de l'autorisation de reproduire le contenu de Britannica alors que ce n'était pas le cas, ainsi que d'avoir indûment cité Britannica comme source dans des réponses générées par l'IA qui sont factuellement erronées.
Britannica réclame des dommages-intérêts d'un montant non précisé, ainsi qu'une ordonnance judiciaire visant à faire cesser la contrefaçon présumée. Un extrait de la plainte de Britannica est présenté ci-dessous :
Envoyé par Extrait de la plainte déposée par l'Encyclopædia Britannica
OpenAI n'a pas directement répondu aux allégations spécifiques formulées dans la plainte. « Nos modèles favorisent l'innovation ; ils sont entraînés à partir de données accessibles au public et s'appuient sur le principe de l'usage loyal », aurait déclaré un porte-parole d'OpenAI.
Ce n'est pas la première fois qu'une entreprise spécialisée dans l'IA fait l'objet d'une action en justice. En effet, OpenAI a déjà fait l'objet de plusieurs poursuites judiciaires, notamment une intentée par le New York Times (2023-2024), une autre par l'Authors Guild en 2023, et une autre encore par ANI Media en novembre 2024.
Par ailleurs, Britannica n'est pas étrangère à ce litige, puisque l'organisation a intenté une action en justice distincte contre la start-up de recherche IA Perplexity AI pour des faits similaires, et cette affaire est toujours en cours.
Alors que l'Encyclopædia Britannica poursuit OpenAI en justice, l'entreprise d'IA a récemment déclaré qu'il est impossible de créer des outils comme ChatGPT sans recourir à des contenus protégés par des droits d'auteur.
« Nous pensons que les outils d'intelligence artificielle sont à leur summum lorsqu'ils intègrent et représentent toute la diversité et l'étendue de l'intelligence et de l'expérience humaines. [...] Étant donné que le droit d'auteur couvre aujourd'hui pratiquement toutes les formes d'expression humaine - y compris les articles de blog, les photographies, les messages de forum, etc. - il serait impossible dentraîner les meilleurs modèles d'IA d'aujourd'hui sans utiliser des documents protégés par le droit d'auteur », a déclaré OpenAI dans le cadre dun questionnaire de la Chambre des Lords du Royaume-Uni.
Cette déclaration a ravivé le débat sur la violation des droits dauteur et a suscité diverses réactions, dont la fermeture du service ou la rémunération des auteurs des contenus sous copyright utilisés.
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