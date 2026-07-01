Un ensemble de mesures sur la sécurité en ligne des enfants est adopté par la Chambre des représentants américaine, suscitant les mises en garde des associations de défense des droits numériques

La Chambre des représentants a récemment adopté, par 267 voix contre 117, un ensemble bipartite de projets de loi sur la sécurité en ligne des enfants. La loi bipartisane « Kids Internet and Digital Safety » (KIDS), présentée par ses auteurs comme un moyen de protéger les enfants en ligne et de responsabiliser les grandes entreprises technologiques, imposerait de nouvelles fonctionnalités de sécurité et des contrôles parentaux sur les plateformes en ligne, limiterait lutilisation des données des mineurs à des fins de publicité ciblée, exigerait une vérification de lâge pour les sites pornographiques et établirait de nouvelles règles régissant les chatbots basés sur lIA et les jeux en ligne.
En juillet 2025, le Congrès américain adoptait la première loi majeure relative à la sécurité en ligne des enfants (Kids Online Safety Act) depuis 1998. La loi vise à renforcer la protection des enfants en ligne en matière de confidentialité et de santé mentale. Il avait été adopté par le Sénat en juillet 2024, mais bloqué à la Chambre des représentants. Le projet de loi a été réintroduit au début de l'année 2025 et avait bénéficié de l'élan créé par ladoption dune loi similaire (Online Safety Act) au Royaume-Uni, en renforçant sa légitimité. Mais les experts tirent la sonnette d'alarme sur la restriction des libertés numériques. Selon eux, ces lois pourraient ouvrir la voie vers la censure d'Internet et la surveillance généralisée, au nom de la protection des enfants en ligne.
Fin juin 2026, l'Electronic Frontier Foundation (EFF) a alerté sur le fait que le Congrés américain sapprêtait à voter sur la loi sur la sécurité en ligne des enfants (Kids Online Safety Act - KOSA). Selon l'EFF, la loi KIDS contient des dispositions qui obligeront les services en ligne à vérifier lâge de tous les utilisateurs, imposeront des politiques de modération des discours en ligne dictées par le gouvernement, et iront même jusquà créer de nouvelles règles concernant les communications privées et chiffrées. L'EFF affirme : « À linstar de nombreux autres aspects de la loi KIDS, ces dispositions relatives à la messagerie privée reposent également sur la capacité des sites web et des applications à distinguer les mineurs des majeurs. Il en résulte davantage de contrôles dâge, davantage de restrictions et une diminution de la confidentialité en ligne. »
Malgré cet avertissement, la Chambre des représentants a récemment adopté, par 267 voix contre 117, un ensemble bipartite de projets de loi sur la sécurité en ligne des enfants, faisant ainsi avancer une législation qui, selon ses partisans, permettrait de mieux protéger les enfants sur Internet, mais qui, selon ses détracteurs, pourrait menacer la vie privée et la liberté dexpression.
La loi bipartisane « Kids Internet and Digital Safety » (KIDS), présentée par ses auteurs comme un moyen de protéger les enfants en ligne et de responsabiliser les grandes entreprises technologiques, imposerait de nouvelles fonctionnalités de sécurité et des contrôles parentaux sur les plateformes en ligne, limiterait lutilisation des données des mineurs à des fins de publicité ciblée, exigerait une vérification de lâge pour les sites pornographiques et établirait de nouvelles règles régissant les chatbots basés sur lIA et les jeux en ligne.
« Il sagit dune avancée majeure vers un monde en ligne plus sûr pour les enfants, qui fait de la sécurité la norme, donne aux parents davantage doutils pour protéger leurs enfants et leurs adolescents, et responsabilise les géants de la tech », a écrit la commission de lÉnergie et du Commerce de la Chambre des représentants dans un message publié sur les réseaux sociaux annonçant sa victoire.
Le projet de loi de la Chambre des représentants reflète une approche plus restrictive que le « Kids Online Safety Act » (KOSA), qui avait précédemment été approuvé par le Sénat. Les législateurs de la Chambre des représentants ont supprimé certaines dispositions, notamment une obligation controversée de « devoir de diligence » imposée aux plateformes en ligne, qui, selon ses partisans, aurait permis de réglementer plus strictement les entreprises technologiques.
Le KIDS Act, présenté en mars, a gagné du terrain alors que les plateformes sociales font face à une pression juridique croissante pour mettre en place davantage de mesures de protection afin dassurer la sécurité des enfants. La surveillance accrue de la capacité des plateformes à protéger les enfants en ligne a alimenté une vague de lois sur la vérification de lâge à travers le monde.
Ces mesures ont toutefois alarmé les défenseurs de la vie privée, qui font valoir que la mise en place de contrôles dâge sur Internet affecterait tous les utilisateurs et pas seulement les enfants. « Cet ensemble de projets de loi bricolés est un véritable fouillis, avec des systèmes de contrôle dâge différents selon les services, utilisant des normes disparates. Cela représente une grande complexité et un risque juridique considérable », a écrit Joe Mullin, analyste politique senior à lElectronic Frontier Foundation, un groupe de défense des droits numériques, dans un article de blog publié la semaine dernière. « Face à cela, de nombreuses entreprises concluront que loption la plus sûre consiste à mettre en place des pratiques restrictives de vérification de lâge sur lensemble de leurs plateformes. »
Les détracteurs, dont lElectronic Frontier Foundation, affirment que les systèmes reposant sur des pièces didentité délivrées par les pouvoirs publics ou sur lestimation biométrique de lâge pourraient restreindre la liberté dexpression anonyme en dissuadant les utilisateurs de partager des informations sensibles en ligne. Bien que de nombreux sites web sassocient à des prestataires tiers qui affirment supprimer leurs données ou les sécuriser dune autre manière, les récentes fuites de données ont érodé la confiance du public.
Pour des associations professionnelles telles que NetChoice, qui défend la liberté dexpression et la liberté dentreprise des entreprises technologiques sur Internet, ces deux projets de loi « nont rien de réjouissant ». « Tous ces projets de loi portent atteinte à la vie privée et à la sécurité, affaiblissent considérablement les protections garanties par le Premier amendement dont les jeunes et les adultes ont pleinement droit en tant quAméricains, et alignent davantage les États-Unis sur une tendance mondiale visant à saper un Internet libre et ouvert », a écrit Zach Lilly, directeur des affaires gouvernementales de NetChoice, sur X.
Il a également qualifié le KIDS Act de « projet de loi bien intentionné », tout en précisant que « la Chambre des représentants avait franchi une étape majeure dans laffirmation de linfluence fédérale sur la liberté dexpression en ligne ». Ce texte législatif devrait se heurter à des obstacles au Sénat, où certains sénateurs ont critiqué le paquet de mesures de la Chambre pour avoir omis la disposition relative au devoir de diligence prévue par le KOSA, arguant que cela affaiblirait la protection des enfants.
« En fin de compte, ce paquet législatif a vidé de leur substance bon nombre des dispositions clés du projet de loi du Sénat nécessaires à la protection des enfants et de leurs familles », a écrit la sénatrice Maria Cantwell (D-Washington) dans un communiqué la semaine dernière, ajoutant qu« il est regroupé avec une autre série de projets de loi qui, eux aussi, ne parviennent pas à mettre en évidence les mesures de sécurité rigoureuses dont les enfants ont besoin, et se contentent dintroduire de nombreuses études à un moment où notre gouvernement doit faire plus que simplement étudier ce problème ».
Preston Byrne, avocat spécialisé dans les technologies et la liberté dexpression, sest montré sceptique quant à la capacité des législateurs à adopter une quelconque législation. « On peut considérer le KIDS Act comme un projet de loi sur la censure, ce quil est », a écrit Byrne, chercheur senior à lAdam Smith Institute de Londres et conseiller auprès de la Free Speech Union britannique, sur X. « On peut également le voir comme un bras dhonneur adressé au Sénat et à son projet de loi encore pire, le KOSA. Je ne suis pas sûr que tout cela puisse être réglé lors de la conférence entre les deux chambres. »
En mai 2025, l'EFF avait déjà révélé que la loi KOSA était de retour au Sénat au États-Unis. Ses promoteurs affirment que la dernière version de la loi ne censurera pas les contenus en ligne. Cependant, l'EFF affirme que ce n'est pas vrai, car ce projet de loi instaurait toujours un régime de censure déguisé en "devoir de diligence", et il fera ce que les versions précédentes menaçaient : supprimer les discours légaux et importants en ligne, en particulier pour les jeunes.
Selon l'EFF, les législateurs qui soutiennent KOSA aujourd'hui choisissent de faire confiance à l'administration actuelle, et aux administrations futures, pour définir ce que les jeunes devraient être autorisés à lire en ligne. L'EFF affirme : "KOSA ne rendra pas les enfants plus en sécurité. Il rendra l'internet plus dangereux pour tous ceux qui en dépendent pour apprendre, se connecter ou s'exprimer librement. Les législateurs doivent rejeter ce projet, et vite."
Sources : Projet de loi, Annonce sur X
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