La loi KIDS imposerait une vérification de l'âge pour accéder à Internet : il s'agit d'un vaste ensemble de mesures législatives visant à contrôler la navigation sur le Web et la messagerie privée, selon l'EFF

Prochainement, le Congrés américain sapprête à voter sur la loi sur la sécurité en ligne des enfants (Kids Online Safety Act - KOSA). La loi KIDS vise à renforcer la protection des enfants en ligne en matière de confidentialité et de santé mentale. Cependant, selon l'Electronic Frontier Foundation (EFF), la loi KIDS contient des dispositions qui obligeront les services en ligne à vérifier lâge de tous les utilisateurs, imposeront des politiques de modération des discours en ligne dictées par le gouvernement, et iront même jusquà créer de nouvelles règles concernant les communications privées et chiffrées. L'EFF affirme : « À linstar de nombreux autres aspects de la loi KIDS, ces dispositions relatives à la messagerie privée reposent également sur la capacité des sites web et des applications à distinguer les mineurs des majeurs. Il en résulte davantage de contrôles dâge, davantage de restrictions et une diminution de la confidentialité en ligne. »
LElectronic Frontier Foundation (EFF) est une ONG internationale de protection des libertés sur Internet basée à San Francisco, Californie. Fondée en 1990 aux États-Unis par Mitch Kapor, John Gilmore, et John Perry Barlow, auteur de la Déclaration d'indépendance du cyberespace, l'EFF travaille à exposer les abus du droit encadrant Internet, organise des actions politiques et de l'envoi de mail en masse, avance des fonds pour la défense dans les procès, apporte son expertise comme amicus curiae, défend les individus et nouvelles technologies contre les menaces abusives de recours en justice, soutient certaines avancées technologiques qui préservent les libertés individuelles, et maintient une base de données et des sites internet indépendants qui relaient des nouvelles et conseils.
Fin juillet 2024, la loi sur la sécurité des enfants en ligne (Kids Online Safety Act, KOSA) a été adoptée par le Sénat US. La KOSA a bénéficié d'un large soutien bipartisan au Sénat et a été adoptée par 91 voix contre 3, en même temps que la Children's Online Privacy Protection Action (COPPA) 2.0. Ces deux lois visent à contrôler la quantité de données pouvant être collectées auprès des mineurs et à réglementer les fonctionnalités des plateformes susceptibles de nuire à la santé mentale des enfants.
Depuis, les groupes de défense des libertés civiles tiennent à attirer lattention sur les dangers pour la vie privée et les élans de censure autoritariste en toile de fond. Des groupes tels que l'American Civil Liberties Union (ACLU), l'Electronic Frontier Foundation (EFF), LGBT Tech et NetChoice ont écrit une lettre aux sénateurs que le devoir de diligence pourrait entraîner « un filtrage agressif des contenus ». Ils craignent également que les plateformes soient amenées à imposer des systèmes de vérification de l'âge, ce qui soulèverait des problèmes supplémentaires en matière de respect de la vie privée et de constitutionnalité.
Récemment, l'EFF a réitéré son avertissement concernant les dangers de la loi KIDS. Voici l'avis de l'EFF :
La loi KIDS imposera une vérification de lâge pour accéder à Internet
Au cours de la semaine prochaine, le Congrès sapprête à voter sur la loi KIDS, un vaste ensemble de mesures législatives visant à contrôler la navigation sur le Web et la messagerie privée des Américains. Ce paquet comprend une version révisée du Kids Online Safety Act (KOSA), associée à un ensemble dautres projets de loi sur Internet, détudes législatives, dobligations de déclaration et de nouvelles réglementations. Au lieu de débattre du bien-fondé de chacune de ces propositions, les législateurs tentent de les faire adopter toutes en même temps dans le cadre dune procédure ultra-accélérée.
Cet ensemble de projets de loi bricolés est un véritable fouillis, avec des systèmes de vérification de lâge différents selon les services, utilisant des normes disparates. Cela représente une grande complexité et un risque juridique considérable. Face à cela, de nombreuses entreprises en concluront que loption la plus sûre consiste à mettre en place des pratiques restrictives de vérification de lâge sur lensemble de leurs plateformes.
Le KIDS Act contient des dispositions qui obligeront les services en ligne à vérifier lâge de tous les utilisateurs, imposeront des politiques de modération des discours en ligne dictées par le gouvernement, et iront même jusquà créer de nouvelles règles concernant les communications privées et chiffrées. Alors que ses partisans continuent daffirmer que ce projet de loi protège les mineurs en ligne, ses exigences se font au détriment de la vie privée, de la liberté dexpression et de la capacité des personnes de tous âges à utiliser Internet sans divulguer de données sensibles.
La loi KIDS oblige les plateformes à vérifier lâge de tous les utilisateurs
Les partisans de la section KOSA ont affirmé que le projet de loi nexigeait pas de vérification de lâge. Et techniquement, la section KOSA du projet de loi précise effectivement que celle-ci ne doit pas être interprétée comme imposant une vérification de lâge.
Mais à la lecture du reste du projet de loi, cette mise en garde perd de sa crédibilité.
Tout au long de la section KOSA du texte de loi, des protections spéciales, des contrôles, des paramètres de messagerie et des outils parentaux sont exigés dès lors quun site web ou une application « sait ou aurait dû savoir » quun utilisateur est un enfant (défini dans le projet de loi comme toute personne âgée de moins de 13 ans) ou un adolescent (défini comme toute personne âgée de 13 à 16 ans).
Le problème est quun exploitant de site web na pas besoin davoir la certitude quun utilisateur est mineur pour sexposer à des poursuites judiciaires. Cette obligation sapplique dès lors quune plateforme « sait ou aurait dû savoir » lâge dun utilisateur un critère de connaissance peu exigeant, relevant de la négligence. Si un service en ligne se trompe, il appartiendra aux tribunaux et aux autorités de régulation de décider, a posteriori, si ce service « aurait dû » savoir quun utilisateur avait 16 ans.
Pour tenter déchapper à toute responsabilité, les services devront déterminer quels utilisateurs sont des adolescents et lesquels ne le sont pas. La plupart ne pourront pas se contenter de faire confiance à leurs utilisateurs. Ils devront collecter davantage dinformations sur lâge, avant quune action en justice ou une intervention des pouvoirs publics ne survienne. Certaines entreprises pourraient réagir en demandant des permis de conduire ou des passeports. Dautres sappuieront sur des systèmes destimation de lâge qui tentent de deviner lâge des utilisateurs en analysant leur activité ou en effectuant des analyses faciales. Les systèmes destimation existants commettent des erreurs lorsquil sagit destimer correctement lâge des enfants, ce qui constitue un problème majeur alors que cest précisément cette population que la loi KOSA cherche à protéger. De plus, ces systèmes échouent plus fréquemment pour les personnes de couleur, les personnes en situation de handicap, ainsi que les personnes transgenres et non binaires.
Les auteurs du projet de loi semblent conscients de ce problème. Dun côté, la nouvelle section de la loi KOSA stipule que la vérification de lâge nest pas obligatoire. De lautre, elle impose à plusieurs reprises des obligations qui dépendent de la connaissance de lâge de lutilisateur (moins de 17 ans ou non). Or, une clause de non-responsabilité nélimine pas comme par magie le risque juridique, en particulier pour les petits services et les start-ups qui nont pas les moyens de se défendre en justice ou de lutter contre les autorités de régulation.
La loi KOSA nest pas la seule mesure de ce dispositif à exercer une pression en matière de vérification de lâge. À linstar de la loi KOSA, la loi SAFE BOTS repose sur le principe selon lequel si un service « sait ou aurait dû savoir » quun utilisateur est mineur, il ne peut pas proposer certaines fonctionnalités de chatbot.
La loi SCREEN impose aux services hébergeant du contenu sexuellement explicite de déterminer si les utilisateurs ont « plus de chances que le contraire » dêtre en dessous de la limite dâge applicable, avant de leur permettre daccéder à certains contenus.
Les conséquences de cette responsabilité ne se limiteront pas aux mineurs. Si lon attend des sites web et des applications quils identifient de manière fiable les adolescents, les adultes seront eux aussi invités à prouver quils sont bien majeurs. Il en résultera un Internet moins respectueux de la vie privée pour tout le monde.
La loi KIDS oblige les plateformes à contrôler les discours licites
La nouvelle version de la loi KOSA supprime la disposition controversée relative au « devoir de diligence », ce qui constitue un changement significatif. La version révisée de la loi KOSA exige des plateformes concernées quelles « établissent, mettent en uvre, maintiennent et appliquent » des politiques et des procédures portant sur plusieurs catégories de contenus et de comportements.
Certaines catégories, telles que les menaces réelles et lexploitation sexuelle, impliquent des activités illégales. Dautres sont beaucoup plus larges. Le projet de loi exige spécifiquement des politiques traitant de la « vente ou de la consommation » de stupéfiants, de produits du tabac, de produits à base de cannabis, des jeux dargent et de lalcool. Il restreint également les discussions autour de la fraude financière.
Cela semble assez simple. Puis on se souvient de la façon dont les gens parlent réellement en ligne et hors ligne. Les adolescents peuvent-ils discuter de dépendance et de rétablissement ? Une jeune fille de 15 ans peut-elle publier un message indiquant quelle sinquiète pour une amie qui boit trop ? Peuvent-ils demander conseil au sujet du problème de jeu dun parent, ou obtenir de laide sils ont été victimes dune arnaque ou si un membre de leur famille la été ? Peuvent-ils participer à des communautés de réduction des risques ou discuter des traitements contre la toxicomanie ? Tous ces jeunes tiendraient des propos tout à fait légaux sils abordaient des sujets relevant des préjudices énumérés par la loi KOSA.
Le projet de loi ninterdit pas directement ces conversations. Mais il exerce une pression énorme sur les plateformes pour quelles élaborent et appliquent des politiques de modération concernant de vastes catégories de discours légaux. Face au risque juridique, de nombreux services choisiront inévitablement de supprimer ces contenus ou de restreindre ces discussions à des espaces où ils savent que seuls des adultes peuvent participer. Nous avons déjà vu ce scénario se produire. Lorsque le risque juridique augmente, les plateformes suppriment davantage de contenus.
La loi KIDS réglemente également les messages privés
Plusieurs dispositions du projet de loi créent de nouvelles règles concernant les messages directs, les messages éphémères et les services de chat basés sur lIA.
Le projet de loi comprend une disposition précisant que certaines exigences de la loi KOSA ne doivent pas être interprétées comme primant sur le chiffrement fort. Mais cette protection est incomplète. Cette exception sapplique à certaines fonctionnalités et à certains contrôles de messagerie, mais ne sapplique pas à lexigence distincte de la loi KOSA selon laquelle les plateformes doivent « remédier » à une liste de préjudices causés aux mineurs.
La loi KIDS ne répond jamais à une question évidente : comment une plateforme est-elle censée traiter ces activités si elles se trouvent au sein de communications chiffrées quelle ne peut pas lire ? Cela exercera une pression sur les fournisseurs pour quils affaiblissent les communications privées ou limitent les fonctionnalités des services privés chiffrés.
Cette approche est particulièrement préoccupante en ce qui concerne la messagerie éphémère. Les messages éphémères ne constituent pas une « faille » ni une astuce de conception dangereuse. Il sagit dune fonctionnalité utile en matière de confidentialité qui permet aux conversations en ligne de fonctionner davantage comme des conversations ordinaires dans la vie réelle, lesquelles ne sont pas conservées indéfiniment dans une base de données permanente.
À linstar de nombreux autres aspects de la loi KIDS, ces dispositions relatives à la messagerie privée reposent également sur la capacité des sites web et des applications à distinguer les mineurs des majeurs. Il en résulte davantage de contrôles dâge, davantage de restrictions et une diminution de la confidentialité en ligne.
En mai 2025, l'EFF avait déjà révélé que la loi KOSA était de retour au Sénat au États-Unis. Ses promoteurs affirment que la dernière version de la loi ne censurera pas les contenus en ligne. Cependant, l'EFF affirme que ce n'est pas vrai, car ce projet de loi instaurait toujours un régime de censure déguisé en "devoir de diligence", et il fera ce que les versions précédentes menaçaient : supprimer les discours légaux et importants en ligne, en particulier pour les jeunes.
Selon l'EFF, les législateurs qui soutiennent KOSA aujourd'hui choisissent de faire confiance à l'administration actuelle, et aux administrations futures, pour définir ce que les jeunes devraient être autorisés à lire en ligne. L'EFF affirme : "KOSA ne rendra pas les enfants plus en sécurité. Il rendra l'internet plus dangereux pour tous ceux qui en dépendent pour apprendre, se connecter ou s'exprimer librement. Les législateurs doivent rejeter ce projet, et vite."
À propos de l'Electronic Frontier Foundation (EFF)
L'Electronic Frontier Foundation est une organisation à but non lucratif qui défend les libertés civiles dans le monde numérique. Fondée en 1990, l'EFF défend la vie privée des utilisateurs, la liberté d'expression et l'innovation par le biais de litiges, d'analyses politiques, d'activisme de terrain et de développement technologique. La mission de l'EFF est de veiller à ce que la technologie soutienne la liberté, la justice et l'innovation pour tous les peuples du monde.
Source : Electronic Frontier Foundation (EFF)
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