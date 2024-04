Je suis une personne transgenre et lorsque j'étais pré-adolescente, je regardais le canon de l'arme de la puberté, j'étais malheureuse. Je ne savais pas ce qui n'allait pas, mais j'aurais préféré faire autre chose que de passer par la puberté. Internet m'a appris ce que c'était. On m'a dit que ce n'était pas grave. Il y avait des choses comme des coupes de cheveux et des classeurs que je pouvais utiliser maintenant et des traitements médicaux que je pouvais utiliser quand je serais plus grande pour réparer les choses. L'internet a également été là pour moi lorsque je remettais en question ma sexualité, puis lorsque ma santé mentale s'effondrait et encore lorsque j'ai réalisé que je n'étais pas neurotypique. L'internet est une source d'information cruciale pour les préadolescents et au-delà, et vous ne pouvez pas l'en priver. Vous ne pouvez pas les priver de leur seule source d'information accessible et réaliste sur ce que les adultes étroits d'esprit ou sous-éduqués qui les entourent ne savent pas. -Les médias sociaux ont tellement amélioré ma vie et m'ont permis de rencontrer mon meilleur ami, que je connais depuis plus de six ans maintenant et qui compte beaucoup pour moi. L'accès aux médias sociaux m'aide vraiment à entrer en contact avec des personnes qui me ressemblent et qui me donnent l'impression d'être moins exclu parmi mes pairs, en étant capable de communiquer avec d'autres enfants queer neurodivergents qui ont des intérêts similaires aux miens. Les médias sociaux me donnent l'impression de faire partie d'une communauté qui ne me jugera pas pour ce que je suis. J'ai l'impression de pouvoir être moi-même et de trouver des gens comme moi sans être harcelé ou intimidé, je peux partager mon art avec d'autres et trouver des gens comme moi d'une manière que je ne peux pas avoir dans d'autres espaces. L'internet et les médias sociaux m'ont permis de grandir alors que mes parents étaient occupés et indisponibles, et ils ont véritablement façonné la personne que je suis aujourd'hui et celle que je suis devenue. -La censure qui résulterait probablement de ce projet de loi signifierait que je ne verrais pas d'autres personnes qui ont des luttes similaires aux miennes. L'imprécision de la loi KOSA permet aux procureurs généraux des États de décider ce qui est ou non approprié pour les enfants, un pouvoir qui ne devrait jamais être placé entre les mains d'une seule personne. Si des questions telles que les droits des LGBT et la santé mentale étaient censurées par KOSA, je n'aurais jamais réalisé que je ne suis pas seule. Il y a des problèmes avec les enfants et l'internet, mais KOSA n'est pas la solution. J'invite le Sénat à repenser ce projet de loi et à trouver des solutions qui protègent réellement les enfants, au lieu de les mettre davantage en danger et de les faire se sentir encore plus seuls. -KOSA censurerait effectivement tout ce que le gouvernement considère comme "nuisible", c'est-à-dire tout ce qui s'écarte de la "norme", qu'il s'agisse de la sexualité, des espaces de fandoms ou de toute autre chose. Les gens perdraient leurs systèmes de soutien, leur éducation et, dans certains cas, tout moyen de savoir qui ils sont. Je vais arrêter de tourner autour du pot : sans les sites en ligne, je n'aurais jamais découvert ma propre homosexualité. Mes parents et le petit cercle d'adultes que je connais seraient mon seul lien avec des opinions "adultes", m'exposant à un éventail étroit de croyances que je serais probablement forcé d'adopter. Tout enfant se trouvant dans une situation comme la mienne n'aurait aucun endroit où s'exprimer ou poser des questions, et tout ce qu'il soulèverait le mettrait en danger. Les écoles et les familles ne peuvent pas tout enseigner, et à l'ère de l'information, pourquoi ne peut-on pas faire confiance aux enfants pour qu'ils apprennent les choses par eux-mêmes ? -Les médias sociaux m'ont permis d'échapper à une enfance très traumatisante et m'ont aidé à entrer en contact avec les autres. franchement, ils m'ont évité de subir un lavage de cerveau. -Les médias sociaux m'ont permis de rencontrer des amis pour la vie et des communautés de personnes partageant les mêmes idées ; dans un foyer violent, les médias sociaux en ligne des années 2010 m'ont offert un havre d'intimité, de sécurité et d'information. J'ai aiguisé ma créativité, nourri mes intérêts et développé mon identité en nouant des relations et en parlant avec des personnes dont j'aurais été totalement isolée autrement. En outre, l'accès illimité à l'internet m'a appris à repérer les sites web douteux et les contenus inappropriés FAR plus efficacement que si la censure avait joué comme aujourd'hui.Quelques-uns des amis que je me suis faits en ligne, dès l'âge de treize ans, étaient des adultes ; et le fait d'être ami avec des adultes qui savaient que j'étais un enfant, qui pratiquaient des limites sûres avec moi tout en me traitant avec respect, m'a aidé à reconnaître les schémas malsains des adultes prédateurs. Je me suis lié d'amitié avec des mères et des pères en ligne par le biais de jeux et de forums, et ils ont joué un rôle déterminant pour m'empêcher d'être manipulé par de véritables pédophiles. Sans eux, j'aurais été terriblement maltraitée par un adulte "ami" dans la vie réelle. Au lieu de cela, j'ai reconnu les différences entre la manière dont il me traitait (infantilisant tout en louant) et la manière dont mes amis adultes m'avaient traité (comme un être humain), et j'ai lentement réduit l'amitié et coupé le contact en toute sécurité.En grandissant, j'ai découvert en ligne une multitude de ressources sur la sexualité sans risque et l'éducation à la santé sexuelle. Encore une fois, sans ces découvertes, j'aurais très certainement été abusée et/ou enceinte à l'adolescence. On ne m'a jamais parlé de consentement, de sexualité sans risque, de menstruation, de santé du col de l'utérus, de santé des seins, de ma propre anatomie, de la puberté, etc. Ce que j'ai trouvé en ligne - généralement sur Tumblr et écrit avec un degré alarmant de normalité - m'a aidée à comprendre mon corps et mes limites bien plus efficacement que ne l'ont jamais fait les "discours" ou l'éducation sexuelle à l'école. J'ai appris que les choses qui me faisaient paniquer étaient en fait normales, les tenants et les aboutissants de la puberté et du développement et, surtout, que c'était mon confort qui comptait le plus. J'étais à l'aise et je n'avais pas honte d'être vierge pendant toute mon adolescence parce que je savais qu'il n'y avait pas de mal à ce que je ne sois pas prête. Lorsque j'ai été prête, à vingt et un ans, j'ai su comment communiquer avec mon partenaire et établir des limites sûres, et je savais qu'il fallait vérifier et parler après pour s'assurer que nous nous sentions tous les deux en sécurité et heureux. Je savais qu'il n'y avait pas de jugement à porter sur le fait de pleurer après un rapport sexuel et que cela ne signifiait pas nécessairement que je n'allais pas bien. Je connaissais également les soins physiques à prodiguer après un rapport sexuel, par exemple aller aux toilettes et se nettoyer en toute sécurité.Encore une fois, je n'aurais rien su de tout cela si je n'avais pas eu accès aux médias sociaux. PAS DU TOUT. Et le fait de voir ces sujets ne m'a PAS transformée en une redoutable pute adolescente ; au contraire, ils l'ont empêché en m'apprenant la sécurité et les soins personnels.J'ai également trouvé de l'aide pour la dépression, l'anxiété et les troubles de l'alimentation - apprendre à les définir m'a permis de chercher de l'aide. Je n'aurais pas connu cela sans les espaces en ligne et les médias sociaux. Comme je l'ai déjà dit, apprendre, parfois à l'épreuve du feu, à naviguer en toute sécurité sur le web et à faire la différence entre les sites sûrs et ceux qui ne le sont pas a été bien plus efficace sans contenu censuré. La censure ne fait que nuire aux enfants ; elle ne les a jamais aidés. Sinon, comment aurais-je pu savoir que ce que je vivais à la maison n'était pas correct ? Pour appeler cela de la "maltraitance" ? Je ne l'aurais jamais su. Je n'aurais jamais non plus découvert comment établir des limites sexuelles ET sociales sûres, ni comment me défendre, ni comment faire face au harcèlement, ni comment découvrir mes propres intérêts et ma propre identité à travers les médias. La liste est longue. -