L'Europe ordonne à Meta de Mark Zuckerberg de rétablir l'accès à WhatsApp pour les chatbots IA concurrents afin de mettre fin à la violation du droit européen en matière de concurrence

Les régulateurs de l'Union européenne ont ordonné à Meta Platforms de rétablir l'accès à WhatsApp pour les édituers de chatbots IA concurrents jusqu'à ce qu'une enquête antitrust soit menée à bien. La Commission européenne, qui est l'autorité suprême en matière d'antitrust et de concurrence au sein de l'UE, a déclaré qu'elle prenait des mesures pour prévenir tout préjudice à la concurrence sur le marché en pleine croissance des assistants IA avant qu'il ne soit trop tard.
WhatsApp (ou WhatsApp Messenger) est une application mobile multiplateforme qui fournit un système de messagerie instantanée chiffrée de bout en bout aussi bien via les réseaux de téléphonie mobiles que par Internet. Cest également un réseau social. En 2015, elle devient l'application de messagerie la plus utilisée au monde. Elle dépasse les deux milliards d'utilisateurs actifs en février 2020. Dès 2016, l'application est devenue un moyen de communication majeur dans de nombreuses régions du monde telles que l'Amérique latine, le sous-continent indien et une grande partie de l'Europe et de l'Afrique. En 2022, elle était ainsi l'application la plus téléchargée en France.
Depuis novembre 2025, les nouvelles conditions d'utilisation de Meta interdisent l'intégration d'une intelligence artificielle (IA) tierce dans WhatsApp. Dans les conditions d'utilisation de WhatsApp Business, il est « strictement interdit aux fournisseurs d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique, tels que les grands modèles de langage et les assistants IA, d'accéder ou d'utiliser la solution WhatsApp Business directement ou indirectement pour fournir, livrer, proposer, vendre ou mettre à disposition de quelque manière que ce soit ces technologies ». Si les fournisseurs tiers continuent à utiliser les API pour l'IA, Meta menace de révoquer l'accès et de résilier le compte. C'est pouquoi, Microsoft avait annoncé qu'à partir du 15 janvier 2026, Copilot ne serait plus disponible sur WhatsApp.
Cependant, la décision de Meta a suscité l'attention des régulateurs. Récemment, l'Europe ordonne à Meta de Mark Zuckerberg de rétablir l'accès à WhatsApp pour les chatbots IA concurrents afin de mettre fin à la violation du droit européen en matière de concurrence par le blocage des concurrents. Les régulateurs de l'Union européenne ont ordonné à Meta Platforms de rétablir l'accès à WhatsApp pour les édituers de chatbots IA concurrents jusqu'à ce qu'une enquête antitrust soit menée à bien.
La Commission européenne, qui est l'autorité suprême en matière d'antitrust et de concurrence au sein de l'UE, a déclaré qu'elle prenait des mesures pour prévenir tout préjudice à la concurrence sur le marché en pleine croissance des assistants IA avant qu'il ne soit trop tard. La Commission a déclaré qu'elle imposait des « mesures provisoires » tout en poursuivant son enquête sur la politique de WhatsApp en matière d'intelligence artificielle, craignant que l'entreprise n'enfreigne la législation européenne en empêchant ses concurrents de proposer leurs assistants IA sur la plateforme.
Meta a déclaré qu'elle ferait appel. « La Commission européenne a décidé qu'OpenAI et certaines des plus grandes entreprises mondiales pouvaient utiliser gratuitement le produit payant WhatsApp Business », a déclaré l'entreprise dans un communiqué. « Il s'agit d'un excès de zèle réglementaire subventionné par les nombreuses entreprises européennes qui paient. » Bruxelles a parfois eu recours à des ordonnances temporaires après avoir essuyé des critiques selon lesquelles les enquêtes antitrust menées depuis des années contre les géants de la tech étaient trop lentes pour limiter leur pouvoir de marché. Si Meta ne se conforme pas à cette décision, elle s'expose à des amendes pouvant atteindre 10 % de son chiffre d'affaires annuel.
En janvier 2026, un groupe international de plaignants avait intenté un recours collectif contre WhatsApp, propriété de Meta, accusant l'entreprise d'avoir escroqué des milliards d'utilisateurs en conservant prétendument un accès « détourné » aux communications privées que l'entreprise prétend être « chiffrées de bout en bout » (E2EE). Selon un rapport, la plainte affirme que les déclarations de Meta en matière de confidentialité sont fausses, car l'entreprise WhatsApp « stocke, analyse et peut accéder à pratiquement toutes les communications prétendument « privées » des utilisateurs de WhatsApp ».
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Voir aussi :
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