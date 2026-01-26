IdentifiantMot de passe
Meta peut accéder à toutes les conversations WhatsApp : un procès accuse l'entreprise d'avoir escroqué des milliards d'utilisateurs grâce à un accès backdoor aux communications privées chiffrées

Le , par Alex
Meta peut accéder à toutes les conversations WhatsApp : un procès accuse l'entreprise d'avoir escroqué des milliards d'utilisateurs grâce à un accès « détourné » à des communications privées chiffrées

Un groupe international de plaignants aurait intenté un recours collectif contre WhatsApp, propriété de Meta, accusant l'entreprise d'avoir escroqué des milliards d'utilisateurs en conservant prétendument un accès « détourné » aux communications privées que l'entreprise prétend être « chiffrées de bout en bout » (E2EE). Selon un rapport de Bloomberg, la plainte affirme que les déclarations de Meta en matière de confidentialité sont fausses, car l'entreprise WhatsApp « stocke, analyse et peut accéder à pratiquement toutes les communications prétendument « privées » des utilisateurs de WhatsApp ».

En 2025, la directrice dEuropol, Catherine De Bolle, a appelé les grandes entreprises technologiques à assumer une plus grande responsabilité en matière de sécurité publique. Selon elle, le chiffrement de bout en bout, bien quessentiel pour garantir la vie privée des utilisateurs, crée également des obstacles significatifs pour les forces de lordre lorsquil sagit denquêter sur des activités criminelles, notamment le terrorisme, le trafic de drogue ou lexploitation des enfants.

En 2023, la ministre britannique des technologies, Michelle Donelan, a également défendu le projet d'obliger les applications de messagerie à donner accès aux messages privés chiffrés lorsque cela s'avère nécessaire pour protéger les enfants contre les abus, ce qui, selon les grandes plateformes, porterait atteinte à la vie privée de leurs utilisateurs. Elle a notamment déclaré : "Comme vous, je tiens à ma vie privée, car je ne veux pas que des gens lisent mes messages privés. Ils s'ennuieraient beaucoup, mais je ne veux pas qu'ils le fassent. Cependant, nous savons que certaines de ces plateformes sont des foyers d'abus et d'exploitation sexuelle des enfants. Nous devons donc être en mesure d'accéder à ces informations en cas de problème."

L'un des services de communication chiffrée le plus populaire est WhatsApp. WhatsApp Messenger fournit un système de messagerie instantanée chiffrée de bout en bout aussi bien via les réseaux de téléphonie mobiles que par Internet. Cest également un réseau social. En 2015, elle devient l'application de messagerie la plus utilisée au monde. Elle dépasse les deux milliards d'utilisateurs actifs en février 2020. En 2022, elle était ainsi l'application la plus téléchargée en France. Le service est détenu par le géant technologique Meta Platforms.

Dans un contexte où les communications chiffrées se multiplient, un groupe international de plaignants aurait intenté un recours collectif contre WhatsApp, propriété de Meta, accusant l'entreprise d'avoir escroqué des milliards d'utilisateurs en conservant prétendument un accès « détourné » aux communications privées que l'entreprise prétend être « chiffrées de bout en bout » (E2EE). Déposée devant la cour fédérale de Californie du Nord, la plainte conteste la commercialisation par Meta de la fonctionnalité E2EE, une norme de sécurité qui, selon l'entreprise, protège les messages sur l'application et garantit que seuls l'expéditeur et le destinataire peuvent lire un message.


Selon un rapport de Bloomberg, la plainte affirme que les déclarations de Meta en matière de confidentialité sont fausses, car l'entreprise WhatsApp « stocke, analyse et peut accéder à pratiquement toutes les communications prétendument « privées » des utilisateurs de WhatsApp ». Les plaignants représentaient des utilisateurs d'Inde, du Brésil, d'Australie, du Mexique et d'Afrique du Sud. La plainte allègue également que la société conserve la possibilité de déchiffrer et d'examiner le contenu des messages à des fins d'analyse des données et de contrôle interne.

Meta a répondu aux allégations et affirme que le procès fondé sur les affirmations de WhatsApp est « futile » et « absurde ». Le porte-parole de la société, Andy Stone, a confirmé que Meta demanderait des sanctions juridiques à l'encontre de l'avocat des plaignants pour avoir intenté ce procès. « Toute affirmation selon laquelle les messages WhatsApp des utilisateurs ne sont pas chiffrés est catégoriquement fausse. WhatsApp utilise depuis dix ans le protocole Signal pour le chiffrement de bout en bout. Ce procès est une fiction frivole », a déclaré Stone dans un communiqué.

Si le tribunal certifie le statut de recours collectif, Meta pourrait être confrontée à une responsabilité sans précédent, compte tenu de la base d'utilisateurs de WhatsApp qui compte plus de 2 milliards de personnes.

Cette position de Meta est partagée par les services de communication chiffrée. En 2023, en réponse à la proposition de loi sur la sécurité en ligne qui vise à obliger les plateformes à utiliser certaines technologies pour identifier et supprimer les contenus illégaux, Signal et dautres services de messagerie chiffrée, comme WhatsApp et iMessage, sopposent à cette loi, car elle pourrait affaiblir le chiffrement de bout en bout et créer des failles de sécurité exploitables par des acteurs malveillants.

Meredith Whittaker, la présidente de Signal, a déclaré quelle quitterait le marché britannique si la loi était adoptée, car elle ne compromettrait jamais la confiance que les gens placent en Signal pour fournir un moyen de communication vraiment privé. Whittaker a également critiqué un système appelé analyse côté client, qui consiste à scanner les images avant de les chiffrer. Elle a dit quun tel système transformerait le téléphone de chacun en un « dispositif de surveillance de masse » qui ferait des rapports aux entreprises technologiques, aux gouvernements et aux entités privées.

Sources : Cour fédérale de Californie du Nord, Bloomberg

Et vous ?

Pensez-vous que cette plainte est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?

Fagus
Le 26/01/2026 à 13:33
Quel est votre avis sur le sujet ?
On attend les preuves de cette affirmation extraordinaire.

Par contre, on ne peut conseiller d'utiliser une app. qui a des CVE à 9 tous les 3 matins.
