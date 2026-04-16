La Commission européenne a officiellement mis en garde Meta et s'apprête à ordonner l'annulation des modifications récemment apportées à WhatsApp afin de réintégrer les assistants IA concurrents

La Commission européenne a officiellement « mis en garde » Meta et s'apprête à ordonner le retrait des modifications récemment apportées à WhatsApp. La Commission a notifié à Meta qu'elle devait réintégrer les assistants d'intelligence artificielle (IA) concurrents sur son service de messagerie WhatsApp, après que le géant technologique eut imposé des frais d'accès que le régulateur estime destinés à évincer les concurrents.
En 2022, un groupe de 46 États américains, mené par l'État de New York, a demandé à une cour d'appel de rétablir une action antitrust contre Meta (anciennement Facebook inc.) en raison du préjudice permanent causé par les actions de la société. Le procès antitrust contre Meta traite surtout des acquisitions d'Instagram en 2012 et de WhatsApp en 2014 et cherche à convaincre les juges d'obliger Meta à se séparer de ses deux applications de médias sociaux. Mark Zuckerberg, PDG de Meta, avait déclaré en 2020 qu'il n'était pas question de démanteler l'entreprise.
Malgré ces inquiétudes, Meta a annoncé de nouvelles conditions d'utilisation en novembre 2025, qui interdisent l'intégration d'une intelligence artificielle (IA) tierce dans WhatsApp. Microsoft pointe du doigt ses propres applications Copilot. Le chatbot IA Copilot de Microsoft n'est pas seulement disponible dans le navigateur ou via une application sur les smartphones, mais également dans WhatsApp depuis fin 2024. Cependant, cela prendra fin à la mi-janvier de l'année prochaine. Meta Platforms a mis à jour les conditions d'utilisation professionnelles de WhatsApp, interdisant l'intégration d'offres d'IA tierces à partir du 15 janvier 2026. Les chatbots IA externes seront donc supprimés du service de messagerie, seul l'IA Meta propre à l'entreprise restant disponible.
Dans ce contexte, la Commission européenne a officiellement « mis en garde » Meta et s'apprête à ordonner le retrait des modifications récemment apportées à WhatsApp. La Commission a notifié à Meta qu'elle devait réintégrer les assistants d'intelligence artificielle (IA) concurrents sur son service de messagerie WhatsApp, après que le géant technologique eut imposé des frais d'accès que le régulateur estime destinés à évincer les concurrents.
« La Commission a informé Meta que la politique révisée semble avoir pour effet dexclure les assistants IA tiers de WhatsApp et semble donc, à première vue, enfreindre les règles de concurrence de lUE », a déclaré lorgane exécutif de lUE. « Afin déviter un préjudice grave et irréparable à la concurrence, la Commission a lintention dordonner à Meta de rétablir laccès aux assistants IA tiers dans les mêmes conditions quavant le 15 octobre 2025 », a-t-elle ajouté dans son communiqué. Des mesures provisoires resteront en vigueur jusquà la fin de lenquête, a-t-elle précisé.
En mars, Meta a informé la Commission quelle autoriserait les assistants IA concurrents sur WhatsApp pendant un an, moyennant des frais, après avoir initialement prévu dinterdire les chatbots IA tiers sur WhatsApp Business. La société a répondu à la déclaration de la Commission, utilisant le nom dOpenAI pour sa réfutation. Meta fait valoir quen les obligeant à fournir ces services gratuitement aux grandes entreprises dIA, lUE porte en réalité préjudice aux petites entreprises.
« La Commission européenne propose dutiliser ses pouvoirs réglementaires pour permettre à certaines des plus grandes entreprises du monde dutiliser gratuitement le produit WhatsApp Business, qui est payant », a déclaré un porte-parole de Meta. « Cela signifie qu'une petite boulangerie en France qui paie pour utiliser le service afin de prendre des commandes de croissants devra payer la note pour OpenAI. Les petites entreprises européennes ne devraient pas avoir à payer la facture d'OpenAI », a ajouté le porte-parole. La Commission a également indiqué que son enquête avait été étendue à l'Italie, où l'autorité italienne de la concurrence avait ouvert sa propre enquête l'année dernière.
Cette affaire intevient alors que depuis décembre 2025, Meta a commencé à utiliser les conversations que les utilisateurs ont avec son assistant Meta AI pour personnaliser le contenu affiché sur ses différentes plateformes. Cela concerne à la fois les fils dactualité, les recommandations et les publicités. Cela signifie que les utilisateurs de Facebook, Instagram et WhatsApp devraient redoubler de prudence lorsqu'ils utilisent Meta AI, car le chatbot devient ainsi un puissant outil de collecte d'informations et de ciblage au service de Meta et de ses partenaires.
Source : Commission européenne
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