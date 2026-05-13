ChatGPT est un agent conversationnel développé par OpenAI. Pour générer du texte, il utilise le modèle GPT-5. ChatGPT est capable de répondre à des questions, de tenir des conversations, de générer du code informatique, créer ou synthétiser des textes. Il est présenté comme l'égal d'un expert humain, mais la réalité révèle de nombreuses lacunes. ChatGPT peut s'avérer dangereux lorsqu'il se comporte comme un compagnon ou un thérapeute.
Sam Nelson, un jeune homme de 19 ans, est décédé en mai 2025 d'une overdose après avoir suivi les recommandations de ChatGPT. Ses parents ont intenté une action en justice contre OpenAI pour mort injustifiée, accusant le robot conversationnel d'avoir agi comme un véritable conseiller en drogues illicites. Leila Turner-Scott et son mari, Angus Scott, cherchent ainsi à faire porter la responsabilité de la mort de leur fils aux créateurs de ChatGPT.
Selon les parents de Sam Nelson, ce dernier accordait une confiance aveugle à chatbot d'OpenAI pour expérimenter des substances en toute sécurité, persuadé que l'accès de l'outil à l'ensemble d'Internet rendait ses réponses infaillibles. Mais cette confiance excessive dans la machine finira par lui être fatale.
Un cocktail de substances qui a conduit à une overdose mortelle
La plainte allègue que ChatGPT a fourni des conseils qu'il n'était pas habilité à donner, affirmant que Sam Nelson serait encore en vie sans la programmation défectueuse de ChatGPT. Le chatbot d'OpenAI aurait indiqué à l'enfant du couple quil pouvait « sans danger » consommer du kratom, un complément alimentaire présent dans des boissons, des comprimés et dautres produits, en association avec du Xanax, un anxiolytique largement utilisé.
Selon la plainte, déposée devant un tribunal de l'État de Californie, le modèle d'IA, en particulier la version ChatGPT 4o aujourd'hui retirée, a flatté et encouragé la consommation de drogues de Sam Nelson dans le but de maintenir son engagement. Ce n'est pas le seul comportement dangereux de ChatGPT 4o.
Bien que le système ait identifié que l'utilisateur souffrait d'un grave problème de toxicomanie, il lui a suggéré d'augmenter les doses et de mélanger des substances pour optimiser ses effets. De plus, le programme a ignoré des symptômes physiques alarmants signalés par la victime, tels que le hoquet et la vision floue, qui indiquaient une détresse respiratoire. D'autres plaignants ont rapporté ce type de manquement dans des cas de suicide.
Lors d'une interview exclusive avec CBS News, Leila Turner-Scott a déclaré qu'elle savait que son fils utilisait ChatGPT comme outil de productivité et pour l'aider à faire ses devoirs. Mais elle a affirmé ignorer qu'il s'en servait pour obtenir des conseils sur les drogues, affirmant que l'outil d'IA lui avait finalement recommandé une combinaison mortelle de substances. Elle tient OpenAI et ses créateurs pour responsables de la mort de Sam Nelson.
Selon elle, « OpenAI a contourné les mesures de sécurité » et aurait pu mettre en place des restrictions pour éviter de telles tragédies. « Le chatbot est capable dinterrompre une conversation lorsquon le lui demande ou lorsquil est programmé pour le faire. Et ils ont supprimé la programmation qui permettait cela, et ils lont laissé continuer à conseiller lautomutilation », a déclaré Leila Turner-Scott. Selon les experts, cette issue était prévisible.
La défense de l'entreprise et les enjeux légaux de cette affaire
OpenAI ne semble pas admettre que ChatGPT soit responsable du décès du jeune Sam Nelson. Dans une déclaration transmise à Ars, un porte-parole de l'entreprise, Drew Pusateri, a qualifié le décès de Sam Nelson de « situation déchirante » et a exprimé la compassion de l'entreprise face à cette situation. « C'est une situation déchirante, et nos pensées vont...
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