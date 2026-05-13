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« Est-ce que j'irai bien ? » : un adolescent décède après que ChatGPT lui a conseillé un mélange mortel de drogues. La flagornerie a poussé l'IA à ignorer les signes de détresse physique de la victime

Le , par Mathis Lucas
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OpenAI fait l'objet d'une action en justice après la mort d'un adolescent qui a consulté ChatGPT pour des conseils sur des drogues. La famille de Sam Nelson poursuit OpenAI après son décès par overdose. Les parents affirment que le chatbot conversationnel a agi comme un conseiller en drogues illicites en recommandant un mélange mortel de substances tout en ignorant les signes de détresse physique. OpenAI est accusé d'avoir volontairement supprimé des mesures de sécurité cruciales pour favoriser l'engagement des utilisateurs au détriment de leur vie. Cela démontre que l'usage de l'IA peut poser un problème de santé publique majeur.

ChatGPT est un agent conversationnel développé par OpenAI. Pour générer du texte, il utilise le modèle GPT-5. ChatGPT est capable de répondre à des questions, de tenir des conversations, de générer du code informatique, créer ou synthétiser des textes. Il est présenté comme l'égal d'un expert humain, mais la réalité révèle de nombreuses lacunes. ChatGPT peut s'avérer dangereux lorsqu'il se comporte comme un compagnon ou un thérapeute.

Sam Nelson, un jeune homme de 19 ans, est décédé en mai 2025 d'une overdose après avoir suivi les recommandations de ChatGPT. Ses parents ont intenté une action en justice contre OpenAI pour mort injustifiée, accusant le robot conversationnel d'avoir agi comme un véritable conseiller en drogues illicites. Leila Turner-Scott et son mari, Angus Scott, cherchent ainsi à faire porter la responsabilité de la mort de leur fils aux créateurs de ChatGPT.

Selon les parents de Sam Nelson, ce dernier accordait une confiance aveugle à chatbot d'OpenAI pour expérimenter des substances en toute sécurité, persuadé que l'accès de l'outil à l'ensemble d'Internet rendait ses réponses infaillibles. Mais cette confiance excessive dans la machine finira par lui être fatale.

Un cocktail de substances qui a conduit à une overdose mortelle

La plainte allègue que ChatGPT a fourni des conseils qu'il n'était pas habilité à donner, affirmant que Sam Nelson serait encore en vie sans la programmation défectueuse de ChatGPT. Le chatbot d'OpenAI aurait indiqué à l'enfant du couple quil pouvait « sans danger » consommer du kratom, un complément alimentaire présent dans des boissons, des comprimés et dautres produits, en association avec du Xanax, un anxiolytique largement utilisé.


Selon la plainte, déposée devant un tribunal de l'État de Californie, le modèle d'IA, en particulier la version ChatGPT 4o aujourd'hui retirée, a flatté et encouragé la consommation de drogues de Sam Nelson dans le but de maintenir son engagement. Ce n'est pas le seul comportement dangereux de ChatGPT 4o.

Bien que le système ait identifié que l'utilisateur souffrait d'un grave problème de toxicomanie, il lui a suggéré d'augmenter les doses et de mélanger des substances pour optimiser ses effets. De plus, le programme a ignoré des symptômes physiques alarmants signalés par la victime, tels que le hoquet et la vision floue, qui indiquaient une détresse respiratoire. D'autres plaignants ont rapporté ce type de manquement dans des cas de suicide.

Lors d'une interview exclusive avec CBS News, Leila Turner-Scott a déclaré qu'elle savait que son fils utilisait ChatGPT comme outil de productivité et pour l'aider à faire ses devoirs. Mais elle a affirmé ignorer qu'il s'en servait pour obtenir des conseils sur les drogues, affirmant que l'outil d'IA lui avait finalement recommandé une combinaison mortelle de substances. Elle tient OpenAI et ses créateurs pour responsables de la mort de Sam Nelson.

Selon elle, « OpenAI a contourné les mesures de sécurité » et aurait pu mettre en place des restrictions pour éviter de telles tragédies. « Le chatbot est capable dinterrompre une conversation lorsquon le lui demande ou lorsquil est programmé pour le faire. Et ils ont supprimé la programmation qui permettait cela, et ils lont laissé continuer à conseiller lautomutilation », a déclaré Leila Turner-Scott. Selon les experts, cette issue était prévisible.

La défense de l'entreprise et les enjeux légaux de cette affaire

OpenAI ne semble pas admettre que ChatGPT soit responsable du décès du jeune Sam Nelson. Dans une déclaration transmise à Ars, un porte-parole de l'entreprise, Drew Pusateri, a qualifié le décès de Sam Nelson de « situation déchirante » et a exprimé la compassion de l'entreprise face à cette situation. « C'est une situation déchirante, et nos pensées vont...
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10 commentaires
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OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 13/05/2026 à 18:54
à toutes et tous,

Tout le monde n'est pas forcément au courant que les IAs ne sont pas faibles à 100%, tout le monde ne suit pas cette actualité IA comme nous le faisons ici, cela dépend de l'âge de la personne qui l'utilise, mais aussi de l'environnement dans lequel cette personne évolue. Cela dépend aussi de son instruction, et du contrôle que peuvent avoir les parents sur les activités de son enfant sur son ordinateur, ce qui, même pour un parent s'en souciant, n'est pas forcément facile. Surtout lorsque son enfant est un ado, tous les parents savent que c'est la phase de vie la plus difficile a gérer. Un ado, ce n'est plus un enfant (qui obéit s'il est bien élevé), mais pas encore un adulte (qui est sensé savoir ce qu'il fait).

Les jouets sont soumis à des tests, avant d'être autorisés a inonder le marché. Qu'en est-il des IA ?, mais aussi comment son contrôlées les "mises à jour" ?... Les autorités ne sauraient suivre le rythme, même avec les meilleurs intentions, tant le champ d'utilisation des IAs est vaste.

L'IA est un jouet incontrôlable... pour ou par bon nombre d'utilisateurs. Comment peux-t-on dans la même phrase vanter la puissance de son IA, tout en disant qu'elle n'est pas fiable.

Tout autre outil PHYSIQUE non fiable serait interdit de commercialisation s'il ne respecte pas certaines normes. Rien de tel avec L'IA, on pousse à son utilisation, en minimisant ses défauts. Lorsque l'IA détruit des fichiers, je souri, lorsque l'IA produit du code de m....., je souri. Mais lorsque que l'IA encourage la consommation de drogue ou des comportements à risque, je ne ris plu.

BàV et Peace & Love.
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